उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Municipal Corporation : जळगाव महापालिकेच्या गाळेभाड्याचा तिढा कायम! २ व ३ टक्के दराने पालिकेचे होणार कोट्यवधींचे नुकसान

Long-Pending Shop Rent Dispute in Jalgaon : जळगाव महानगरपालिका प्रशासकीय इमारतीचे बाह्यदृश्य. मुदत संपलेल्या व्यापारी संकुलांमधील गाळ्यांच्या भाडेदराबाबत आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांनी तयार केलेला वस्तुनिष्ठ अहवाल आता राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.
Municipal Corporation

Municipal Corporation

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: महापालिकेच्या मुदत संपलेल्या व्यापारी संकुलांमधील गाळ्यांचा थकीत दुकानभाड्याचा प्रश्न हा पुन्हा चिघळणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. महापालिकेने शासनाच्या सूचनेनुसार व २ व ३ टक्के दरानुसार भाडे आकारणी केल्यास महापालिकेला किती नुकसान होईल, याचा सविस्तर अहवाल दिला आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
Muncipal corporation
Dispute
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.