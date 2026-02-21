Jalgaon Municipal Corporation : जळगाव महापालिकेच्या गाळेभाड्याचा तिढा कायम! २ व ३ टक्के दराने पालिकेचे होणार कोट्यवधींचे नुकसान

जळगाव: महापालिकेच्या मुदत संपलेल्या व्यापारी संकुलांमधील गाळ्यांचा थकीत दुकानभाड्याचा प्रश्न हा पुन्हा चिघळणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. महापालिकेने शासनाच्या सूचनेनुसार व २ व ३ टक्के दरानुसार भाडे आकारणी केल्यास महापालिकेला किती नुकसान होईल, याचा सविस्तर अहवाल दिला आहे. .शिवाय हा निर्णय लागू झाल्यास होणाऱ्या नुकसानीची रक्कम महापालिकेला देण्यात यावी, असा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. महापालिका प्रशासनदेखील महासभेपुढे मुदत संपलेल्या गाळ्यांचा प्रश्न कसा सोडवावा, यासाठी प्रस्ताव मांडण्याच्या तयारीत आहेत..महापालिकेच्या मुदत संपलेल्या व्यापारी संकुलांतील गाळे भाडे दरनिश्चितीचा विषय हा २०१२ पासून प्रलंबीत आहे. व्यापारी व दुकानदार संघटना गाळेभाडे दर कमी करावे, यासाठी न्यायालयात व शासन दरबारी गेले. त्यामुळे गेल्या १४ वर्षांपासून हा विषय रेंगाळलेला आहे..आठ टक्क्यांच्या निर्णयाला स्थगितीमहापालिकेने २०१९च्या शासन निर्णयानुसार मुदत संपलेल्या गाळ्यांची थकबाकी भरण्यासाठी आठ टक्के दरानुसार निर्णय घेतला होता. याला महासभेतदेखील मंजुरी मिळाली होती. या निर्णयाविरोधात गाळेधारकांनी राज्य शासनाकडे धाव घेतली होती. यावर शासनाने २०२२मध्ये या निर्णयाला स्थगिती दिली होती..समितीचा ४-५ टक्क्यांचा निर्णयशासनाच्या सुचनेनुसार महापालिकेने भाडे व सुरक्षा ठेव निर्णायक समितीची स्थापना केली होती. यात समितीने थकीत गाळेभाडे ४ व ५ टक्के दरानुसार आकारण्याचा निर्णय घेतला. यात व्यावसायिक उत्पन्न जास्त असलेले ५ टक्के, तर व्यवसाय उत्पन्न कमी असलेले ४ टक्के यानुसार गाळेभाडे दर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. .परंतु, या निर्णयावर आमदार सुरेश भोळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडल्याने राज्यमंत्री यांनी या निर्णयावर सूचना महापालिकेला दिल्या होत्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील २ व ३ टक्के दरानुसार गाळेदर आकारणी करून प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून महापालिका प्रशासनाला दिल्या होत्या..आता महासभेत प्रस्ताव मांडणारमुदत संपलेल्या गाळ्यांच्या भाडेदराचा तिढा सुटत नसल्याचे दिसून येत आहे. यात राज्य शासनाकडे महापालिकेने २ व ३ टक्के भाडे दरानुसार वस्तूनिष्ट अहवाल पाठविला आहे. यात ८ टक्केनुसार किती उत्पन्न महापालिकेस मिळेल, ४ व ५ टक्केनुसार किती उप्तन्नांचे नुकसान होईल तसेच २ व ३ टक्केनुसार किती नुकसान महापालिकेला होईल? याबाबतची सविस्तर माहिती महापालिकेने अहवालात पाठविली आहे, तर आगामी महासभेत महापालिका प्रशासन मुदत संपलेल्या गाळ्यांच्या भाडेदरावर काय निर्णय घ्यावा, आपले किती नुकसान होईल? याबाबतची माहिती सभागृहाला अवगत करणार आहे..Maharashtra Government Order : मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर सरपंच प्रशासक म्हणून असणार, राज्य सरकारचा आदेश.महापालिकेच्या मुदत संपलेल्या गाळ्यांचा प्रश्न सोडविण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे. शासनाच्या सूचनेनुसार वस्तूनिष्ठ अहवाल व २ व ३ टक्के दर आकारणीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. महासभेपुढेदेखील गाळ्यांचा प्रश्न लवकरच प्रशासनातर्फे मांडला जाणार आहे.- ज्ञानेश्वर ढेरे, आयुक्त, महापालिका, जळगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.