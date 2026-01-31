Jalgaon News : जळगावचा 'महापौर' कोण? भाजप-शिवसेनेकडून अर्जांचा पाऊस; सस्पेन्स अद्याप कायम

जळगाव: महापालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौरपदासाठी अर्ज घेण्याचा अंतिम दिवस शुक्रवारी (ता. ३०) गाजला. भाजपकडून प्रत्येकी सहा असे एकूण १२ अर्ज घेतले, तर शिवसेनेकडून महापौर पदासाठी दोन आणि उपमहापौरपदासाठी दोन असे एकूण चार अर्ज घेण्यात आले आहेत. महायुतीमधील दोन्ही पक्षांनी महापौर आणि उपमहापौरपदासाठी अर्ज घेतल्याने या पदांसाठी कोणाची वर्णी लागणार, याचा ‘सस्पेन्स’ कायम असल्याचे दिसून येत आहे. आता २ फेब्रुवारीला कोण उमेदवारी अर्ज दाखल करतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून असणार आहे..महापालिका निवडणुकीत भाजपने ४६ जागा तर शिवसेना शिंदे गटाने २२ जागा मिळविल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व अपक्ष यांच्या पाठिंब्यामुळे महायुतीचे संख्याबळ ७० वर पोहोचले आहे. त्यामुळे महापौरपद भाजपकडे आणि उपमहापौरपद शिवसेनेकडे जाणार, हे सूत्र निश्चित झाले आहे. मात्र कोणत्या नगरसेवकाला संधी मिळते, याबाबत उत्सुकता आहे..भाजपने १२ अर्ज घेतलेगेल्या दोन दिवसांपासून कोणाकडूनच अर्ज घेण्यात आले नव्हते. मात्र अंतिम दिवशी भाजपचे शहर सरचिटणीस विशाल त्रिपाठी, गटनेते प्रकाश बालाणी, उपगटनेते नितीन बरडे आणि प्रतोद डॉ. चंद्रशेखर पाटील हे दुपारी सव्वाबाराला महापालिकेत दाखल झाले. नगर सचिव सतीश शुक्ला यांच्याकडून प्रकाश बालाणी यांनी भाजपकडून महापौरपदासाठी ४ अर्ज घेतले. नितीन बरडे यांनी उपमहापौरपदासाठी ४ अर्ज घेतले, तर डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांनी महापौरपदासाठी २ आणि उपमहापौरपदासाठी २ अर्ज घेतले. अशा प्रकारे भाजपकडून एकूण १२ अर्ज घेण्यात आले..शिवसेनेकडून चार अर्जदरम्यान, शिवसेना शिंदे गटाकडून चौथ्यांदा निवडून आलेले नगरसेवक मनोज सुरेश चौधरी यांनी दुपारी साडेबाराला महापालिकेत दाखल होत महापौरपदासाठी २ आणि उपमहापौरपदासाठी २ अर्ज घेतले. यामुळे सेनेकडून एकूण ४ अर्ज ताब्यात घेण्यात आले आहेत..भाजपकडून उपमहापौरपदाचाही अर्जभाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने महायुती म्हणून एकत्र महापालिकेची निवडणूक लढविली आहे. यात भाजपला स्पष्ट बहुमत असून, भाजपने महापौरपदासोबतच उपमहापौरपदासाठी देखील अर्ज घेतले आहेत. तसेच शिवसेनेने देखील दोन्ही पदांसाठी अर्ज घेतले असून, दोन्ही पक्षांकडून महायुती म्हणून अर्ज घेतले असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र वेळेवर राजकीय खेळी झाल्यास त्याला शह देण्यासाठी दोन्ही पक्षांकडून सावध पावले उचलत दोन्ही पदांसाठी अर्ज घेतले असल्याचे माहिती समोर येत आहे..Sunetra Pawar च्या शपथविधीची माहिती नाही, Sharad Pawar स्पष्टच बोलले | NCP | Sakal News.‘सस्पेन्स’ अधिक वाढणारओबीसी महिला नगरसेविकेला महापौरपदाची संधी मिळणार असून, कोणाला महापौरपद मिळते, यावर राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे. त्यात दोन्ही पक्षाकडून कोणाला महापौर व उपमहापौर पद मिळेल, याबाबत सस्पेन्स अद्याप कायम ठेवलेला दिसून येत आहे. त्यात अर्ज दाखल करण्याच्या दिवशी कोण अर्ज भरणार यावरून नावे स्पष्ट होणार आहेत..उपमहापौर कोण?शिवसेनेकडून मनोज चौधरी यांचे नाव उपमहापौरपदासाठी प्रमुख दावेदार म्हणून बघितले जात आहे. परंतु उपमहापौरपदासाठी अन्य नाव देखील पुढे येण्याची शक्यता वर्तविली जात असून, शिवसेनेचे नेते तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासोबत सर्व नगरसेवकांची बैठक लवकरच होणार असून, त्यात नाव ठरविले जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.