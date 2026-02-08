Jalgaon Municipal Corporation : जळगाव पालिकेच्या तिजोरीची चावी कुणाकडे? स्थायी समिती सभापतिपदासाठी जोरदार फिल्डिंग!

जळगाव: महापालिकेच्या महापौरपदी भाजपच्या दीपमाला काळे आणि उपमहापौरपदी शिवसेनेचे मनोज चौधरी यांची निवड पूर्ण झाल्यानंतर आता महापालिकेतील सर्वांत महत्त्वाच्या स्थायी समितीवर लक्ष केंद्रित झाले आहे. महापालिकेच्या आर्थिक तिजोरीची चावी मानल्या जाणाऱ्या या समितीच्या सभापतिपदासाठी तसेच सदस्यपदासाठी मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. महायुतीतील गटनेत्यांकडून नगरसचिव विभागाकडे बंद पाकिटात सदस्यांची नावे लवकरच सादर केली जाणार असून, त्यातून सभापती व सदस्यांची निवड होणार आहे..महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापतिपदासाठी राजकीय मोर्चेबांधणीसाठी हालचालीला आता वेग येणार आहे. यात भाजपकडून कोणाला संधी दिले जाते, याचे देखील लक्ष लागून असणार आहे. तसेच महायुतीमधील शिवसेना देखील कोणाला संधी देतात, याची देखील याकडे देखील लक्ष लागून असणार आहे..सभापतिपदासाठी दीपक सूर्यवंशी यांच्यासह अरविंद देशमुख, सुनील खडके यांचे नावेही चर्चेत आहेत. सदस्यपदासाठी विशाल भोळे, ॲड. शुचिता हाडा, अरविंद देशमुख, डॉ. चंद्रशेखर पाटील, प्रकाश बालानी, गायत्री राणे, सुरेश सोनवणे, अमर जैन आणि रंजना सोनार यांची नावे समोर येत आहे..शिवसेनेकडून विष्णू भंगाळे, दिलीप पोकळे, डॉ. अमृता सोनवणे, नरेंद्र पाटील, रेश्मा काळे, पीयूष कोल्हे आणि गणेश सोनवणे यांची नावांची चर्चा समोर येत आहेत. तर विरोधीपक्षातून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून इब्राहिम पटेल यांचे नाव निश्चित केले जाईल. या सर्व नावांमुळे स्थायी समितीवर कोणाची वर्णी लागते, याकडे शहरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..भाजपकडून या समितीवर अनुभवी कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचा प्रयत्न होणार आहे. सामाजिक समीकरण साधत विविध समाजांना प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी पक्ष नेतृत्वाने रणनीती आखली आहे. महापालिकेच्या आर्थिक निर्णयांवर स्थायी समितीचा मोठा प्रभाव असल्याने सभापतिपदासाठी स्पर्धा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे..PM Narendra Modi: भारत विश्वासार्ह भागीदार; मलेशिया दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन.स्थायी समितीची रचना अशीएकूण सदस्यसंख्या ७५स्थायी समितीतील सदस्यसंख्या १६यात सभापतीसह विविध पक्षांचे प्रतिनिधी असतातविरोधी पक्षातील किमान एका सदस्याचा समावेश आवश्यक.सामाजिक संतुलनाचा विचारमहापौरपद लेवा समाजाकडे गेले असून, उपमहापौर पद तेली समाजाला मिळाले आहे. महापौरपदासाठी मराठा समाजाला संधी मिळावी, यासाठी मोठी लॉबिंग झाली होती. मात्र ती यशस्वी ठरली नाही. त्यामुळे आता स्थायी समिती सभापतिपदासाठी मराठा समाजाला संधी देऊन सामाजिक संतुलन राखण्याचा विचार भाजप नेतृत्वाकडून होऊ शकतो. या पदासाठी महानगर जिल्हाध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी यांचे नाव सर्वाधिक आघाडीवर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.