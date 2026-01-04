Jalgaon Municipal Election : जळगाव मनपा रणसंग्राम: ६३ जागांसाठी ३२१ उमेदवार रिंगणात, चौरंगी लढतींनी वाढवली धाकधूक

जळगाव: महापालिकेत महायुतीच्या उमेदवारांविरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची आघाडी, अशा दोन प्रमुख गटांमध्ये लढत होत आहे. अन्य आघाड्या व अपक्षही मैदानात आहेत. १२ उमेदवार बिनविरोध झाल्यानंतर आता शहरातील १९ प्रभागांमधील ६३ जागांसाठी लढत होत असून, सहा ठिकाणी थेट, दहा जागांवर तिरंगी तर ११ जागांवर चौरंगी सामना रंगणार आहे..जळगाव महापालिकेच्या १९ प्रभागांमधील ७५ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. या वेळच्या निवडणुकीत भाजप व शिवसेनेच्या प्रत्येकी ६ अशा महायुतीच्या १२ उमेदवारांची निवड बिनविरोध निश्चित झाली आहे. उर्वरित ६३ जागांसाठी आता ३२१ उमेदवार रिंगणात असून, बहुतांश ठिकाणी बहुरंगी लढती होत आहेत..इतिहासात प्रथमच १२ बिनविरोधया निवडणुकीत जळगाव शहराच्या इतिहासात प्रथमच तब्बल १२ उमेदवार बिनविरोध झाले आहेत. विशेष म्हणजे, हे सर्व उमेदवार भाजप- शिवसेना महायुतीचे असून, काही ठिकाणी प्रमुख प्रतिस्पर्धी होऊ शकत असलेल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षांच्या उमेदवारांनी माघार घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. .Praniti Shinde:राजकीय हेतूनेच मनसेच्या पदाधिकाऱ्याचा खून: खासदार प्रणिती शिंदेंचा आरोप; महाविकास आघाडीचे आंदोलन!.तर निवडणुकीच्या रिंगणात १३५ अपक्ष उमेदवार असून, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अपक्ष उमेदवार उतरण्याचीही ही बहुधा पहिलीच वेळ आहे. थेट लढती होणाऱ्या जागांवर प्रभाग क्रमांक ८ ‘अ’ व ८ ‘ब’ व १० ‘ब’ अशा तीन ठिकाणी भाजप विरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष यांच्यात, प्रभाग ५ ‘ब’ मध्ये शिवसेना विरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष यांच्यात लढत होईल. १२ ‘क’ मध्ये भाजप विरोधात वंचित बहुजन आघाडी, तर १६ ‘ब’ मध्ये भाजप उमेदवारासमोर अपक्षाचे आव्हान असेल..अशा आहेत लढतीथेट लढत : प्रभाग क्रमांक ५ ब, ८ अ, ८ ब, ७ ब, १२ क, १६ बतिरंगी लढत : प्रभाग क्रमांक ४ क, ५ अ, ५ क, ७ ड, ८ क, ९ ड, १५ ब, १५ क, १६ ड, १९ कचौरंगी लढत : प्रभाग क्रमांक ४ अ, ४ ब, ६ अ, ६ क, ८ ड, १० क, ११ अ, ११ ब, ११ ड, १३ अ, १४ अ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.