Jalgaon Municipal Election : जळगाव मनपा रणसंग्राम: ६३ जागांसाठी ३२१ उमेदवार रिंगणात, चौरंगी लढतींनी वाढवली धाकधूक

Jalgaon Civic Elections See Multi-Cornered Political Battle : माघारीनंतर जळगाव महापालिका निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट झाले असून महायुती, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट, राष्ट्रवादी (शरद पवार) व अपक्षांमध्ये बहुरंगी लढती रंगल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: महापालिकेत महायुतीच्या उमेदवारांविरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची आघाडी, अशा दोन प्रमुख गटांमध्ये लढत होत आहे. अन्य आघाड्या व अपक्षही मैदानात आहेत. १२ उमेदवार बिनविरोध झाल्यानंतर आता शहरातील १९ प्रभागांमधील ६३ जागांसाठी लढत होत असून, सहा ठिकाणी थेट, दहा जागांवर तिरंगी तर ११ जागांवर चौरंगी सामना रंगणार आहे.

