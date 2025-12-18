Jalgaon Municipal Election : गिरीश महाजन अन् गुलाबराव पाटील पुन्हा एकत्र! जळगाव मनपासाठी महायुतीची मोठी रणनीती

जळगाव: ‘शक्यतो युती कराच...’ असा निरोप प्रदेश नेतृत्वाकडून आल्यामुळे जळगाव महापालिकेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसला बाजूला ठेवत भाजपने शिवसेनेशी युती करण्याचे जवळपास निश्चित केले आहे. जागावाटपासाठीची चर्चा अद्याप व्हायची असली तरी ७५ जागांमध्ये भाजप-शिवसेनेत ६०:१५ या फॉर्म्युलावर सहमती होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. .पालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दुसऱ्या टप्प्यात महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे. २३ तारखेपासून अधिसूचना जारी होऊन नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यास प्रारंभ होईल. म्हणजे, प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया आठवड्यावर येऊन ठेपलेली असताना राजकीय पक्षांनी आपल्या अंतर्गत हालचालींना वेग दिला आहे..आघाडीत ‘बिघाडी’, युती मात्र होणार नक्कीमहाविकास आघाडीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार पक्ष व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील वादामुळे ‘बिघाडी’ निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे महायुतीच्या संदर्भात सर्व शक्यतांच्या चाचपणीनंतर युतीवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. जळगावात भाजप- शिवसेनेत युती होण्यात कुठलीही अडचण येणार नाही. कारण, युती करण्याच्या बाजूने या दोन्ही पक्षाचे नेते अनुक्रमे मंत्री गिरीश महाजन व पालकमंत्री गुलाबराव पाटील अनुकूल आहेत..प्रदेश नेतृत्वाच्या आदेशाने भाजपची अपरिहार्यताराज्यभरातील विविध पालिका क्षेत्रात युतीच्या संदर्भात अद्यापही संभ्रम आहे. काही ठिकाणी भाजप- शिवसेनेची ताकद तुल्यबळ असल्याने त्या ठिकाणी युती करणे कठीण आहे. परंतु, बहुतांश ठिकाणी युती करणे शक्य आहे. त्यासाठी ‘जागावाटपाच्या चर्चेत जास्त ताणून न धरता शक्यतो युती कराच..’ असा भाजप प्रदेश नेतृत्वाचा आदेश आहे. त्यामुळे जळगावात युती करणे आता भाजपची अपरिहार्यता झाल्याचे बोलले जात आहे..Manikrao Kokate latest News : माणिकराव कोकाटेंना कोणत्याही क्षणी अटक होणार ; राजीनामा अजित पवारांनी स्वीकारला.असा असेल फॉर्म्युलायुती करत असताना भाजप-शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसला बाजूला ठेवण्याबाबत निर्णय घेतल्याचे समजते. त्याला दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांकडून दुजोरा दिला जात नसला तरी राष्ट्रवादीची जळगाव शहरात ताकद नसल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. युती करायचे ठरल्यामुळे आता जागावाटपाचा फॉर्म्युला भाजप ६० व शिवसेना १५ किंवा शिवसेनने १५ जागांसाठी तयारी न दर्शविल्यास भाजप ५७ व शिवसेना १८ जागा या फॉर्म्युलावर चर्चा सुरु आहे. यापैकी एखादे समीकरण निश्चित होईल, असेही सांगितले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.