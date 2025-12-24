उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Municipal Election : ‘मिशन इलेक्शन’साठी खाकीने कंबर कसली; जळगावात रात्रगस्त आणि नाकाबंदीत मोठी वाढ

Jalgaon Police Step Up Election Security Measures : असामाजिक तत्त्वांसह उपद्रवींवर प्रतिबंधात्मक कारवाईसह शहर व जिल्ह्याच्या सिमेत ठिकठिकाणी नाकाबंदी, गुन्हेगारी टोळ्यांवर कारवाईदेखील केली जाणार असल्याचे पोलिस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांनी सांगितले.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: महापालिका निवडणूक रणधुमाळीला आजपासून (ता. २३) खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली असून, अर्ज भरण्याच्या पहिल्या दिवसापासून यंत्रणा कामाला लागली आहे. त्याचप्रमाणे, पोलिसदलानेही आपल्या बाजूने तयारी केली असून, निवडणूक काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांच्या सुचनेनुसार ‘मायक्रोप्लॅनिंग’ करण्यात आले आहे.

