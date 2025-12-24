Jalgaon Municipal Election : ‘मिशन इलेक्शन’साठी खाकीने कंबर कसली; जळगावात रात्रगस्त आणि नाकाबंदीत मोठी वाढ

जळगाव: महापालिका निवडणूक रणधुमाळीला आजपासून (ता. २३) खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली असून, अर्ज भरण्याच्या पहिल्या दिवसापासून यंत्रणा कामाला लागली आहे. त्याचप्रमाणे, पोलिसदलानेही आपल्या बाजूने तयारी केली असून, निवडणूक काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांच्या सुचनेनुसार ‘मायक्रोप्लॅनिंग’ करण्यात आले आहे. .असामाजिक तत्त्वांसह उपद्रवींवर प्रतिबंधात्मक कारवाईसह शहर व जिल्ह्याच्या सिमेत ठिकठिकाणी नाकाबंदी, गुन्हेगारी टोळ्यांवर कारवाईदेखील केली जाणार असल्याचे पोलिस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांनी सांगितले..निवडणूक काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी हद्दपारीचे प्रभावी शस्त्र पोलिस दलाने उपसले असून, आवश्यकतेनुसार आठ दिवस किंवा १५ दिवसांसाठी रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांना हद्दपार करण्यात येणार आहे. या तात्पुरत्या हद्दपारीत निवडणुकीत मतदानासाठी दोन तासांची मुभा मात्र देण्यात आली आहे. .मतदानानंतर पुन्हा रवानगी ठरलेली आहे. हद्दपारच्या पहिल्या यादीत ७० ते ८० रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांचा नंबर लागला आहे. सोबतच काही जणांकडून बाँड घेण्यासह काही जणांना नोटीस बजावली जाणार आहे. त्यादृष्टीने गुन्हेगारांची यादी अंतिम झाली असून, प्रतिबंधात्मक कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे..गस्तीत वाढनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नियमित रात्र गस्त वगळता, गस्तीसाठी मुख्यालयातील राखीव पोलिसांना सहभागी करण्यात आले असून, सायंकाळी सहापासून रात्री १२ पर्यंत स्वतंत्र पथकांद्वारे गस्त घातली जाणार आहे. त्यातून गोंधळ घालणाऱ्यांवर, गैरव्यवहारांवर लक्ष ठेवले जाणार आहे..गुन्हेगार हजेरीवरशहरात अचानक नाकाबंदी करून वाहन तपासण्यांसह संशयितांच्या हालचाली टिपण्यात येणार आहे. शहरात विविध चौकांमध्ये, रस्त्यांवर वाहनांची तपासणी करण्यात येईल. वेगवेगळे गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्यांसह गुन्हेगारी टोळ्यांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे. या शिवाय निवडणूक काळामध्ये ज्यांच्यावर आचारसंहिता भंग अथवा इतर गुन्हे दाखल असलेल्यांची माहिती संकलित करण्याचे काम प्रत्येक पोलिस ठाण्यांच्या प्रभारींकडून सुरू आहे. अशा गुन्हेगारांपैकी ज्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई आवश्यक आहे, त्यांच्यावर ही कारवाई होईलच. शिवाय संबंधितांना पोलिस ठाण्यात हजेरीदेखील लावावी लागणार आहे..Prashant Jagatap Resignation : शरद पवारांच्या पक्षाला महापालिका निवडणुकीआधी पुण्यात मोठा धक्का; प्रशांत जगताप यांनी सोडलं शहाराध्यक्ष पद!.बंदोबस्तात वाढमहापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात येणार आहे. यामध्ये एसआरपीएफ तुकड्यांसह होमार्गाड, राखीव पोलिसबल, पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह तुकड्यादेखील तैनात करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.