Girish Mahajan : गिरीश महाजनांचा करिष्मा कायम! जामनेरमध्ये निर्विवाद वर्चस्व, तर मुक्ताईनगरात रक्षा खडसेंना मोठा फटका

जळगाव जिल्ह्यातील १६ नगरपालिका व दोन नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचे काही ठिकाणी अपेक्षित अन् काही ठिकाणी अनपेक्षित व धक्कादायक निकाल समोर आले. सर्वाधिक नऊ ठिकाणी भाजपचे नगराध्यक्ष निवडून आले असले, तरी मंत्री संजय सावकारे यांना भुसावळात त्यांच्या पत्नीला, पालकमंत्री गुलाबराव पाटलांना त्यांच्याच गृह मैदानावरील धरणगावात तर केंद्रात राज्यमंत्री असलेल्या रक्षा खडसे यांना मुक्ताईनगरातून त्यांच्या उमेदवाराला निवडून आणता आले नाही, हा मोठा धक्का मानला जातोय..दुसरीकडे, मंत्री गिरीश महाजन यांनी पत्नी साधना महाजन यांना आधीच बिनविरोध निवडून आणले होते. पालिकेवर भाजपने निर्विवाद वर्चस्व पुन्हा सिद्ध केले. जामनेर तालुक्यातील शेंदुर्णीतही भाजपचे नगराध्यक्ष झाल्यामुळे महाजनांचा गड शाबूत राहिला आहे. आमदारांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना मंगेश चव्हाण, किशोर पाटील, अमोल पाटील, प्रा. चंद्रकांत सोनवणे यांच्या मतदारसंघातील पालिकांवर त्यांचेच उमेदवार नगराध्यक्ष झाल्याचे दिसून येते. .अमोल जावळेंना रावेरसह फैजपुरात नगराध्यक्ष निवडून आणता आले असले तरी यावलमध्ये ‘मविआ’च्या (उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना) नगराध्यक्ष निवडून आल्या आहेत. वरणगावातून अपक्ष लढलेले भाजप बंडखोर सुनील काळे यांचा भाजप उमेदवाराविरुद्धचा विजय सावकारे यांना धक्का देणारा ठरला आहे..जळगाव जिल्ह्यातील सर्व ११ विधानसभा मतदारसंघांमधून महायुतीचे आमदार निवडून आले आहेत. दोन्ही लोकसभा मतदारसंघांत भाजपच्या खासदार आहेत. त्यामुळे पालिका निवडणुकीत महायुतीचेच वर्चस्व राहणार हे जवळपास निश्चित होते..सावकारेंच्या पत्नी पराभूतजळगाव जिल्ह्यात सर्वांत धक्कादायक निकाल लागला तो भुसावळचा. मुख्यमंत्र्यांची सभा झालेल्या भुसावळला मंत्री संजय सावकारे यांच्या पत्नी अठराशे मतांनी पराभूत झाल्या. नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणपदाची सोडत अनुसूचित जाती महिला अशी निघाल्यापासूनच सावकारेंबद्दल पक्षांतर्गत नाराजीचा सूर होता. त्याचा फायदा घेत एकनाथ खडसे- संतोष चौधरींनी पक्ष म्हणून एकी केली आणि गायत्री चेतन भंगाळे या अनुसूचित जातीतील लेकीला उमेदवारी देण्याची खेळी केली. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाची सरशी झाली..खडसेंची ताकद कमी पडलीधरणगाव हे पालकमंत्री गुलाबराव पाटलांचे गृह मैदान. या निवडणुकीत त्यांच्या उमेदवाराला नाकारत शहर विकास आघाडीच्या उमेदवारास नगराध्यक्षपदी बसवले. मुक्ताईनगरात केंद्रात मंत्री असलेल्या रक्षा खडसे यांनी भाजप म्हणून निवडणूक लढविण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर त्यांच्या मदतीसाठी पक्ष म्हणून माघार घेणाऱ्या एकनाथ खडसे यांचीही ताकद भाजप उमेदवाराला विजयी करण्यात कमी पडली. या मैदानात आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी कन्या संजना यांना निवडून आणले..Rahimatpur Municipal Result: 'रहिमतपुरात सुनील मानेंच्या सत्तेला सुरुंग'; चित्रलेखा, नीलेश माने युतीचा करिष्मा; आमदार मनोज घोरपडेंची साथ...रक्षा खडसेंमुळे मुक्ताईनगरातील पराभव : गिरीश महाजनजिल्ह्यात भाजप नगराध्यक्ष व नगरसेवकांच्या संख्येतही सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आहे. पक्षाला अपेक्षेप्रमाणे यश मिळाले आहे. मुक्ताईनगरातील पराभवाचे खापर रक्षा खडसेंसह एकनाथ खडसे यांच्या भूमिकेवर फोडत भुसावळला सामाजिक समीकरणांमुळे पराभव झाल्याचा दावा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केला. नगरपालिका निवडणुकांच्या रविवारी जाहीर झालेल्या निकालानंतर जळगावातील जी. एम. फाउंडेशन कार्यालयात महाजनांच्या उपस्थितीत कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.