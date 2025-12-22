उत्तर महाराष्ट्र

Girish Mahajan : गिरीश महाजनांचा करिष्मा कायम! जामनेरमध्ये निर्विवाद वर्चस्व, तर मुक्ताईनगरात रक्षा खडसेंना मोठा फटका

Jalgaon Municipal Elections 2025: Overview of Results : विजयानंतर कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला. जिल्ह्यात भाजपने ९ नगराध्यक्षपदे मिळवली असली, तरी भुसावळ, धरणगाव आणि मुक्ताईनगरमधील धक्कादायक निकालांनी जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील १६ नगरपालिका व दोन नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचे काही ठिकाणी अपेक्षित अन्‌ काही ठिकाणी अनपेक्षित व धक्कादायक निकाल समोर आले. सर्वाधिक नऊ ठिकाणी भाजपचे नगराध्यक्ष निवडून आले असले, तरी मंत्री संजय सावकारे यांना भुसावळात त्यांच्या पत्नीला, पालकमंत्री गुलाबराव पाटलांना त्यांच्याच गृह मैदानावरील धरणगावात तर केंद्रात राज्यमंत्री असलेल्या रक्षा खडसे यांना मुक्ताईनगरातून त्यांच्या उमेदवाराला निवडून आणता आले नाही, हा मोठा धक्का मानला जातोय.

