Jalgaon Municipal Election : जळगाव महापालिका आरक्षण सोडतीत त्रुटी; १३ प्रभागांमध्ये राजकीय समीकरणे बदलणार!

जळगाव: महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आरक्षण सोडतीत त्रुटी राहिल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने सुधारित सोडतीचे आदेश दिले आहेत. यात १३ प्रभागांचा समावेश करून मागासवर्गीय महिलांसाठी पाच जागा काढण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाने दिल्या असल्याने या प्रभागांमध्ये आधी निघालेल्या आरक्षणामुळे निश्चिंत झालेले इच्छुक उमेदवारांमध्ये पुन्हा धाकधूक वाढली आहे. त्यामुळे प्रभागातील पुन्हा राजकीय समीकरण बदलण्याची चिन्हे आहेत..महापालिकेत मंगळवारी (ता. ११) एकोणीस प्रभागांची आरक्षण सोडत प्रक्रिया झाली. त्यानंतर आरक्षणाचा अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात आला होता. परंतु या आरक्षण सोडतीत मागासवर्गीय महिलांसाठी केवळ 'अ' जागेवरील प्रभागांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र 'ब' जागांवरील अनुज्ञेय प्रभागांचा समावेश न झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आयोगाने ही प्रक्रिया पुन्हा करण्याचे निर्देश शुक्रवारी (ता.१४) राज्य निवडणूक आयोगाने दिले..पाच जागांसाठी सोडतशासनाने २० मे २०२५ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या नियमांनुसार, एकूण १३ प्रभागांचा समावेश करून मागासवर्गीय महिलांसाठी ५ जागांची सोडत काढण्याचे आदेश आहेत. यासोबतच नियम ६ (४) नुसार सर्वसाधारण महिलांच्या जागा नेमून देण्याची कार्यवाहीही करावी, असे आदेश आयोगाचे सचिव सुरेश काकण यांनी जारी केले आहेत..उमेदवारांमध्ये धाकधूकसुधारित सोडतीमुळे इच्छुक उमेदवारांमध्ये मोठी धाकधूक निर्माणझाली आहे. कोणत्या प्रभागात आरक्षण लागू होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आधीच्या सोडतीनुसार काही उमेदवारांनी आपलीतयारी सुरू केली होती. मात्र आता सुधारित सोडतीमुळे त्यांचेगणित बदलण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मागासवर्गीय महिलांच्याजागांमध्ये बदल झाल्यास अनेक इच्छुकांना नव्याने रणनीती आखावीलागणार आहे..नागरिकांचे लक्षही सोडतीकडेनिवडणूक ही केवळ राजकीय पक्षांसाठीच नव्हे तर नागरिकांसाठीही महत्त्वाची असून, आरक्षणामुळे प्रभागातील प्रतिनिधित्व कोण करणार, याचीच नागरिकांना देखील उत्कंठा लागून आहे. त्यामुळे नागरिकांचेही लक्ष आता सोमवारी (ता. १७) होणाऱ्या सुधारित सोडतीकडे लागले आहे..राजकीय चर्चाया घडामोडीमुळे जळगावच्या राजकीय वातावरणात चांगलीच चर्चा रंगली आहे. आरक्षणाच्या बदलामुळे कोणत्या पक्षाला फायदा होणार आणि कोणत्या पक्षाचे नुकसान होणार, याबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. स्थानिक पातळीवर उमेदवारांची धावपळ वाढली असून, प्रत्येकजण आपल्या प्रभागात आरक्षण लागू होईल की नाही, याकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहे..