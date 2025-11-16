उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Municipal Election : जळगाव महापालिका आरक्षण सोडतीत त्रुटी; १३ प्रभागांमध्ये राजकीय समीकरणे बदलणार!

State Election Commission Issues Revised Reservation Orders : जळगाव महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आरक्षण सोडतीत त्रुटी आढळल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने सुधारित सोडतीचे आदेश दिले आहेत.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आरक्षण सोडतीत त्रुटी राहिल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने सुधारित सोडतीचे आदेश दिले आहेत. यात १३ प्रभागांचा समावेश करून मागासवर्गीय महिलांसाठी पाच जागा काढण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाने दिल्या असल्याने या प्रभागांमध्ये आधी निघालेल्या आरक्षणामुळे निश्‍चिंत झालेले इच्छुक उमेदवारांमध्ये पुन्हा धाकधूक वाढली आहे. त्यामुळे प्रभागातील पुन्हा राजकीय समीकरण बदलण्याची चिन्हे आहेत.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
political
Municipal election
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com