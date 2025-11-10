Jalgaon Municipal Elections : जळगावमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच! दोन डिसेंबरला निवडणूक; इच्छुकांच्या मुलाखतीचा धडाका

जळगाव: जिल्ह्यात तब्बल चार ते पाच वर्षांच्या कालाखंडांनंतर जिल्ह्यातील १६ नगरपालिका व २ नगरपंचायतींच्या निवडणूका येत्या दोन डिसेंबरला होणार आहेत. लोकनियुक्त नगराध्यक्ष निवडला जाणार असल्याने जे इच्छूक आहेत, ते दावेदारी करीत आहेत. सर्वच राजकीय पक्षात नगराध्यक्षपदासाठी दावेदार अनेक असले तरी नेमके राजकीय पक्ष व वरिष्ठ नेत्यांच्या निकषात बसतात कोण, हे महत्त्वाचे आहे..नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार व नगरसेवकपदाची उमेदवारी देताना राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची दमछाक होत आहे. सोमवारपासून (ता.१०) निवडणुकी प्रक्रिया सुरू होणार आहे. येत्या २६ नोव्हेंबरला चिन्हवाटप होऊन प्रचाराची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. त्यामुळेच भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना (शिंदे), शिवसेना (ठाकरे), वंचित बहुजन आघाडी या सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी त्यासाठी कंबर कसली आहे. .नगरसेवकपदासाठी इच्छुकांची संख्या अधिक असली तरी भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (शिंदे), महाविकास आघाडीकडून निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक अधिक आहेत. मात्र, नगराध्यक्ष निवड जनतेतून होणार आहे. शहराचा नगराध्यक्ष उमेदवार दमदार असावा, यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांचा आग्रह आहे..नगराध्यक्षपदांसाठी इच्छुकांनी शहरात होर्डिंग, बॅनरबाजी, दिवाळी मिलन, स्नेहमिलन आयोजित करून दावेदारी केली. पण, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस व कॉंग्रेस या पक्षांनी नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवार निवडताना काही निकष ठरविले आहेत. निकषात बसणाऱ्यालाच उमेदवारी देण्याचे निश्चित केल्याची माहिती आहे..इतर पक्षांत जाण्याचीही तयारीनगराध्यक्ष व नगरसेवकपदाची निवडणूक लढविण्याची संधी आपल्या पक्षाकडून नाही तर दुसऱ्या पक्षाकडून मिळत असेल तर वेळेवर त्या पक्षात प्रवेश करण्याची तयारी काही इच्छुकांनी ठेवली आहे. तर काहींनी गेल्या तीन-चार दिवसांत पक्षप्रवेश केला. एकंदरीत पदासाठी काही पण असेच चित्र आहे..इच्छुकांच्या मुलाखतीसोमवार १० नोव्हेंबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होणार असल्याने उमेदवार निश्चित करण्याची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आहे. भाजपने इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखतींची प्रक्रिया पूर्ण करून आघाडी घेतली आहे. तर काँग्रेसने इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिंदेसेना, शिवसेना (उबाठा) या पक्षाकहून मुलाखती घेण्यात येत आहेत..Stock Market Closing : भारतीय शेअर बाजार हिरव्या रंगात बंद; सेन्सेक्स 319 अंकांनी वाढला; कोणते शेअर्स वाढले?.काही इच्छुकांनी ज्या पक्षाकडून उमेदवारी मिळेल, त्या पक्षाकडून लढण्याची तयारी केली आहे. यासाठी सर्वच पक्षाच्या मुलाखती देण्याचे नियोजन केले आहे. उमेदवारीसाठी इच्छुकांनी नेत्यांच्या घरी चकरा मारणे सुरू केले आहे. काहींना शब्द मिळाला तर काही अजुनही प्रतीक्षेत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.