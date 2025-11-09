उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : जळगाव महापालिकेत 'भाजप विरुद्ध सर्व'! भाजप वगळता सर्वांशी युती, महाविकास आघाडीचा निवडणुकीसाठी मोठा निर्णय

Maha Vikas Aghadi Decides to Contest Jalgaon Polls United : जळगाव महापालिका निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीची बैठक आमदार एकनाथ खडसे यांच्या निवासस्थानी; एक वॉर्ड-एक चिन्ह यानुसार निवडणूक लढवण्याचे धोरण निश्चित.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: आगामी काळात होणाऱ्या जळगाव शहर महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजप सोडून सर्वांशी युती करण्याचा निर्णय शनिवारी (ता.८) झालेल्या महाविकास आघाडीच्या बैठकीत घेण्यात आला. एक वॉर्ड-एक चिन्ह या तत्त्वानुसार निवडणुका लढविल्या जातील, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे नेते आमदार एकनाथ खडसे यांनी दिली.

