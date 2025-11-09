Jalgaon News : जळगाव महापालिकेत 'भाजप विरुद्ध सर्व'! भाजप वगळता सर्वांशी युती, महाविकास आघाडीचा निवडणुकीसाठी मोठा निर्णय

जळगाव: आगामी काळात होणाऱ्या जळगाव शहर महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजप सोडून सर्वांशी युती करण्याचा निर्णय शनिवारी (ता.८) झालेल्या महाविकास आघाडीच्या बैठकीत घेण्यात आला. एक वॉर्ड-एक चिन्ह या तत्त्वानुसार निवडणुका लढविल्या जातील, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे नेते आमदार एकनाथ खडसे यांनी दिली. .महापालिका निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीची बैठक आमदार खडसे यांच्या निवासस्थानी आज झाली. शिवसेना-उबाठा पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष कुलभूषण पाटील, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे महानगराध्यक्ष एजाज मलिक, कार्याध्यक्ष डॉ. संग्रामसिंह सूर्यवंशी, माजी महानगराध्यक्ष अशोक लाडवंजारी, माजी नगरसेवक सुनील माळी, डॉ. रिझवान खाटीक, राजू मोरे, दुर्गेश पाटील, रहीम तडवी, किरण राजपूत, गोटू चौधरी उपस्थित होते..बैठकीत महापालिकेसाठी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना त्यांच्या ताकदीनुसार त्या-त्या प्रभागात व वॉर्डात एक प्रभाग एक चिन्ह यानुसार निवडणूक लढण्याच्या सूचना आमदार खडसे यांनी केल्या आहेत..Dhule Mmunicipal Election : धुळे मनपा निवडणुकीत राष्ट्रवादी स्वबळावर!माजी आमदार फारुक शाह यांचा दावा; "महापौर आमचाच".बैठकीपासून काँग्रेस दूरचआमदार खडसे यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीला महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्ष दूर होता. काँग्रेसच्या कुठलाही पदाधिकारी या बैठकीला हजर नव्हते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.