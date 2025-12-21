उत्तर महाराष्ट्र

Eknath Khadse : भाजपला रोखण्यासाठी एकत्र या! एकनाथ खडसेंचा जळगावमध्ये 'महाविकास आघाडी'ला मोलाचा सल्ला

Eknath Khadse Calls for MVA Unity in Jalgaon Municipal Polls : महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्षांनी मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येत निवडणूक लढवावी, अशा स्पष्ट सूचना माजी मंत्री व आमदार एकनाथ खडसे यांनी महाविकास आघाडीतील पदाधिकाऱ्यांना शनिवारी दिल्या
जळगाव: येथील महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाविरुद्ध स्वबळावर निवडणूक जिंकणे शक्य नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्षांनी मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येत निवडणूक लढवावी, अशा स्पष्ट सूचना माजी मंत्री व आमदार एकनाथ खडसे यांनी महाविकास आघाडीतील पदाधिकाऱ्यांना शनिवारी (ता. २०) दिल्या आहेत.

