Eknath Khadse : भाजपला रोखण्यासाठी एकत्र या! एकनाथ खडसेंचा जळगावमध्ये 'महाविकास आघाडी'ला मोलाचा सल्ला

जळगाव: येथील महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाविरुद्ध स्वबळावर निवडणूक जिंकणे शक्य नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्षांनी मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येत निवडणूक लढवावी, अशा स्पष्ट सूचना माजी मंत्री व आमदार एकनाथ खडसे यांनी महाविकास आघाडीतील पदाधिकाऱ्यांना शनिवारी (ता. २०) दिल्या आहेत..महाविकास आघाडीतील शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या अलीकडील बैठकीत जागा वाटपावरून एकमत न झाल्याने स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. काँग्रेसकडूनही उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्याची तयारी सुरू असून, त्यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये ‘एकला चलो’ची भूमिका स्पष्ट होत असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे..महापालिकेतील एकूण १९ प्रभागांमधील ७५ जागा जिंकण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. भाजप आणि महायुती सत्तेच्या जोरावर फोडाफोडीचे राजकारण करून सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप आमदार खडसे यांनी केला. .Eknath Shinde: पंतप्रधानांवर टीका करणे म्हणजे ‘सूर्यावर थुंकण्यासारखे’, एकनाथ शिंदेंचं वक्तव्य; नेमकं काय म्हणाले? .भाजपविरोधात यश मिळवायचे असेल, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना, काँग्रेस तसेच इतर मित्र पक्षांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढवणे हाच एकमेव पर्याय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महाविकास आघाडीची तातडीने पुन्हा एक बैठक घेऊन योग्य त्या जागावाटपाचा निर्णय घ्यावा आणि एकसंघपणे निवडणुकीला सामोरे जावे, अशा ठाम सूचना आमदार खडसे यांनी दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.