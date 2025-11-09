Jalgaon News : कुंभमेळ्यासाठी 'विमान'सेवा! जळगाव ते नाशिक विमानसेवा सुरू करण्याचे प्रयत्न; पाच तासांचा प्रवास एका तासात!

जळगाव: नाशिक येथे यंदा होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांच्या सोयीसाठी जळगाव-नाशिक विमानसेवा सुरू करण्याबाबत प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. जळगाव व नाशिक येथील दोन्ही विमानतळ कार्यरत असल्यामुळे ही सेवा तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असून, सध्या प्राथमिक स्तरावर यासंदर्भात हालचाली सुरू आहेत. .यात जिल्ह्यातील मंत्री तसेच लोकप्रतिनिधी यांनी नागरी उड्डाण मंत्रालय तसेच विमान कंपनीकडे पाठपुरावा केल्यास ही सेवा कुंभमेळ्यात प्रत्यक्षात उतरू शकते, अशी विश्वसनीय माहिती समोर येत आहे..सध्या ही संकल्पना प्राथमिक चर्चेच्या टप्प्यात असली तरी लोकप्रधिनी यांच्याकडून सकारात्मक पाठपुरावा झाल्यास कुंभमेळ्यात ही सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे. याबाबत प्रशासकीय स्तरावर देखील ही विमान सेवा सुरू करण्याबाबत पडतळणी केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाविकांच्या सोयीसाठी आणि धार्मिक पर्यटनाच्या दृष्टीने ही एक महत्त्वाची पायरी ठरू शकते..धार्मिक पर्यटनाला मिळणार चालनाकुंभमेळा हे धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे व लाखो भाविकांचे आकर्षण असते. त्यामुळे या काळात विमानसेवा सुरू झाल्यास जळगाव येथून अथवा अन्य जवळच्या ठिकाणांवरून भाविकांना दळणवळणाचे जलद साधन उपयुक्त ठरू शकते. यामुळे केवळ धार्मिक पर्यटनालाच चालना मिळणार नाही, तर दोन्ही जिल्ह्यांमधील आर्थिक व सामाजिक संबंध यामुळे वाढणार आहेत..पाच तासांचा प्रवास एका तासातजळगाव ते नाशिकचे सुमारे २५० किलोमीटरचे अंतर आहे. रेल्वेने चार तास तर एसटी अथवा खासगी वाहनाद्वारे पाच तास नाशिकला जाण्यास वेळ लागतो. कुंभमेळ्यादरम्यान रेल्वे व रस्ते मार्गावरील वाहतुकीचा ताण लक्षात घेता जळगाव-नाशिक विमानसेवा ही फायदेशीर ठरू शकणार आहे. त्यामुळे भाविकांना जलद, सुरक्षित व आरामदायक प्रवासाची सुविधा मिळेल. यामुळे परराज्यातील भाविकांनाही जळगावमार्गे नाशिकला पोहोचणे सुलभ होईल..Mumbai News: मुंबईतील हरित ऊर्जेच्या पुरवठ्यात वाढ, टाटा पॉवरचा तीन कंपन्यांसोबत करार.अतिरिक्त उत्पन्न मिळणारया सेवेमुळे जळगाव विमानतळाचा वापर वाढेल, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि पर्यटनवाढीस हातभार लागेल. याशिवाय, नाशिक विमानतळावरही भाविकांची संख्या वाढल्याने त्याच्या कार्यक्षमतेत वाढ होईल, असे जळगाव विमानतळ विभागाकडून सांगितले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.