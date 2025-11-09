उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : कुंभमेळ्यासाठी 'विमान'सेवा! जळगाव ते नाशिक विमानसेवा सुरू करण्याचे प्रयत्न; पाच तासांचा प्रवास एका तासात!

Proposed Jalgaon-Nashik Flight Service for Kumbh Mela : नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांना जलद प्रवासासाठी जळगाव ते नाशिक दरम्यान विमानसेवा सुरू करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत, ज्यामुळे धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.
भूषण श्रीखंडे
जळगाव: नाशिक येथे यंदा होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांच्या सोयीसाठी जळगाव-नाशिक विमानसेवा सुरू करण्याबाबत प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. जळगाव व नाशिक येथील दोन्ही विमानतळ कार्यरत असल्यामुळे ही सेवा तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असून, सध्या प्राथमिक स्तरावर यासंदर्भात हालचाली सुरू आहेत.

