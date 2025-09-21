Jalgaon News : जळगावमध्ये नवरात्र मंडळांसाठी महावितरणची महत्त्वाची सूचना: 'सुरक्षित वीजजोडणी घ्या'

जळगाव: नवरात्रोत्सवाला सोमवार (ता. २२)पासून प्रारंभ होत असून, भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी सार्वजनिक उत्सव मंडळांनी अधिकृत वीजजोडणी घेऊनच उत्सव साजरा करावा, असे आवाहन जळगाव ‘महावितरण’ने केले आहे..महावितरणने मंडळांसाठी घरगुती दरात तात्पुरती वीजजोडणी उपलब्ध करून दिली असून, रोषणाई, देखावे, मंडप, महाप्रसाद व इतर कार्यक्रमांसाठी आवश्यक वीज व्यवस्था केवळ अधिकृत वीज कंत्राटदारांकडूनच करावी, असा निर्देश देण्यात आला आहे. अनधिकृत वीजजोडणीमुळे शॉर्टसर्किटसारखे अपघात होण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड न करता अधिकृत अर्जाद्वारे वीजजोडणी घेण्याचे आवाहन केले आहे..अनामत रक्कम भरावी लागेलमंडळांना तात्पुरत्या वीजजोडणीसाठी मंजूर भारानुसार अनामत रक्कम भरावी लागेल. ही रक्कम ऑनलाइन भरल्यास, उत्सव समाप्तीनंतर वीजबिल वजा करून उरलेली रक्कम विनाविलंब परत केली जाणार आहे..येथे करा संपर्कआपत्कालीन मदतीसाठी २४ तास कार्यरत टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध आहेत – १९१२, १८००-२३३-३४३५ आणि १८००-२१२-३४३५ मंडळांनी स्थानिक अभियंता व तंत्रज्ञांचे संपर्क क्रमांक जवळ ठेवावेत..‘महावितरण’च्या सुरक्षेबाबत सूचनामंडपातील वायरिंग प्रमाणित व सुरक्षित असावी.मीटर केबिनमध्ये प्रवेश केवळ प्रशिक्षित व्यक्तींनाच द्यावा.दर्जेदार वायर, स्वीच व इन्सुलेशन टेपचा वापर करावा.आपत्कालीन परिस्थितीत वीजपुरवठा बंद करण्यासाठी एकाच स्विचची सोय असावी.मीटर व स्विचजवळचा मार्ग मोकळा ठेवावा.मंजूर भारापेक्षा अधिक वीज वापर टाळावा..Fridge Compressor Explosion: फ्रिज कॉम्प्रेसरच्या स्फोटाने घर पेटले; दोन लाख रुपयांचे साहित्य खाक, घरात कुणी नसल्याने अनर्थ टळला.प्रशासनाकडून मंडळांना नोंदणीचे आवाहन‘नवरात्र मंडळांची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे या नोंदणीस प्रतिसाद द्यावा. मंडळांनी मंदिर परिसरात चोख व्यवस्था ठेवावी. भाविकांना स्वतंत्र पार्किंगची व्यवस्था ठेवावी. मंदिर परिसरात सीसीटीव्ही बसविण्यात यावेत. दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याची सूचना केली. गरबा नृत्यांचे आयोजन केले जात असले, तरी वेळेचे भान पाळण्याचे आवाहन केले. नियम मोडणाऱ्या मंडळांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.