Jalgaon News : जळगावमध्ये नवरात्र मंडळांसाठी महावितरणची महत्त्वाची सूचना: 'सुरक्षित वीजजोडणी घ्या'

Electricity Safety Measures for Navratri Celebrations in Jalgaon : महावितरणने मंडळांसाठी घरगुती दरात तात्पुरती वीजजोडणी उपलब्ध करून दिली असून, रोषणाई, देखावे, मंडप, महाप्रसाद व इतर कार्यक्रमांसाठी आवश्यक वीज व्यवस्था केवळ अधिकृत वीज कंत्राटदारांकडूनच करावी, असा निर्देश देण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: नवरात्रोत्सवाला सोमवार (ता. २२)पासून प्रारंभ होत असून, भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी सार्वजनिक उत्सव मंडळांनी अधिकृत वीजजोडणी घेऊनच उत्सव साजरा करावा, असे आवाहन जळगाव ‘महावितरण’ने केले आहे.

Jalgaon
maharashtra
festival
mahavitaran
Electricity
uttar maharashtra
Jalgaoan News
Navratri

