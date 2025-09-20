Jalgaon News : जळगावात कोट्यवधींचे ऑक्सिजन प्लांट धूळखात; शासनाचा निधी पाण्यात

देवीदास वाणी, जळगाव: कोरोनाच्या २०२०-२०२२ या तीन वर्षांच्या काळात जिल्ह्यात ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट २४, तर लिक्विड ऑक्सिजन प्लांट १५ अशा एकूण ५९ प्लांटमधून १४० टन ऑक्सिजन निर्मिती झाली होती. ज्यामुळे अनेक कोरोनाबाधित अनेकांचे जीव वाचले होते. मात्र, तिसरी लाट सरताच आरोग्य यंत्रणेने ऑक्सिजन प्लांटकडे दुर्लक्ष केले. कोट्यवधी रूपये खचून तयार करण्यात आलेले ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट, लिक्वीड ऑक्सिजन प्लांट धूळखात पडून आहेत. केंद्र व राज्य शासनाचा कोट्यवधींचा निधी पाण्यात गेल्याच चित्र जिल्ह्यात आहे. .‘कोरोना’ काळ सर्वांसाठी धोकादायक होता. पहिल्या लाटेत तर मृतांचा खच, एकावेळी अनेक मृतदेहांवर अंत्यसंस्काराची वेळ होती. कोरोनाचा रूग्ण वाचविण्यासाठी ऑक्सिजन’ लावणे महत्त्वाचे होते. दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवला होता आणि बेडची संख्या कमी पडली होती. तिसऱ्या लाटेचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी जिल्ह्यात तब्बल ५९ ठिकाणी ऑक्सिजन प्लांट कार्यान्वित केले होते..कोरोना चाचणीसाठी सज्जताशासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कोरोना विषाणूंच्या चाचणीसाठी व्हीआरडीएल लॅबमधील विविध यंत्रसामग्रीसाठी व्होल्ट स्टॅबिलायझर बसविणे, वॉर्ड क्रमांक एकमध्ये नवीन ‘आयसीयू’साठी १९ केव्ही यूपीएस व वीज संच मांडणी करणे, याच वॉर्डात वातानुकूलित यंत्रणा कार्यान्वित करणे, आयसीयूसाठी १० केव्ही यूपीएस व वीज संचाची मांडणी करणे, वॉर्ड क्रमांक १४ मधील आयसीयूसाठी वातानुकूलित यंत्रणा कार्यान्वित करणे, याच वैद्यकीय महाविद्यालयातील विविध विभागांमध्ये ‘आयसीयू’जवळील नर्सिंग स्टेशनसाठी वीज संच मांडणी करणे, विविध विभागांमध्ये सीलिंग फॅन, पेडेस्टेबल फॅन, एक्झॉस्ट फॅन बसविणे आदी कामांसाठी २८ लाख २८ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध होता..Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा रस्ते कामांवर संशय; महाजनांच्या आदेशाने २५ अधिकाऱ्यांचे पथक नाशिकमध्ये.गॅस पाइपलाइनसाठी सव्वा कोटीशासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील तिसऱ्या मजल्यावरील ५० खाटांच्या आयसेलोशन वॉर्डसाठी मेडिकल गॅस पाइपलाइन सिस्टिम कार्यान्वित करण्यासाठी १ कोटी २५ लाख १८ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध होता. त्यातून काही कामे करण्यात आली. त्यांचा कोरोना काळात उपयोगही झाला. आता मात्र त्याकडे काही प्रमाणात दुर्लक्ष झाले आहे. अर्थात, यातील नेहमीच्या वापरात येणारी उपकरणे अद्यापही सुस्थितीत असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.