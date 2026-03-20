Jalgaon News : जळगावच्या प्लॅस्टिक उद्योगाला युद्धाची झळ! कच्चा माल मिळेना, उत्पादन निम्म्यावर आल्याने उद्योजक चिंतेत

जळगाव: शहरात व जिल्ह्यात पीव्हीसी पाइप, ठिबकच्या नळ्या आणि चटई ही उत्पादने करणारा प्लॅस्टिक उद्योग खूप मोठा आहे. या उद्योगासाठी वेगवेगळ्या स्वरूपातील प्लॅस्टिक कच्च्या मालाच्या स्वरूपात लागते. हा कच्चा मालच आता अमेरिका- इराणमधील व्यापक युद्धामुळे मिळेनासा झाला. उपलब्ध कच्च्या मालाच्या किमती गगनाला भिडल्याने एकूणच प्लॅस्टिक उद्योगांना मोठा फटका बसला असून, या तिन्ही उद्योगांचे उत्पादन निम्म्यावर आले आहे..कापूस, केळी या कृषी उत्पादनांबरोबरच, सोन्याची बाजारपेठ आणि औद्योगिकदृष्ट्या प्लॅस्टिक उद्योगांचा जिल्हा म्हणूनही जळगावची राज्यभरात व देशातही ओळख आहे. जळगाव जिल्ह्यात विशेषत: शहरात पीव्हीसी पाइप, ठिबकच्या नळ्या आणि चटई उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. जळगाव एमआयडीसीतील सुमारे ३० ते ४० टक्के प्रमुख उद्योग हेच आहेत. जळगावातील या उत्पादनांची देशांतर्गत व विदेशातही मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत असते..युद्धाचा उद्योग क्षेत्राला फटकाअमेरिका- इस्राईल- इराण युद्ध सुरू होऊन आता दोन आठवडे झाले. सुरुवातीला आठवडाभरात युद्ध संपण्याचे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात दोन आठवडे उलटून गेल्यावरही युद्धाची व्याप्ती कमी झालेली नसून, उलट ती वाढतच आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगावर एकीकडे क्रूड आइलसह गॅसचे संकट असताना त्याचा फटका आता उद्योगांना थेटपणे बसत आहे. शिवाय, जगभरातील विविध भागातून भारतात विविध उत्पादनांसाठी वापरात येणाऱ्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून, त्याचा फटका उद्योग क्षेत्राला बसत आहे..प्लॅस्टिक उद्योग संकटातजळगाव एमआयडीसी व परिसरात चटई, पीव्हीसी पाईप व ठिबक नळ्यांचे उत्पादन करणारे अनेक उद्योग आहेत. त्यांना मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिक स्वरुपाचा कच्चा माल लागतो. या तीनही प्रकारच्या उत्पादनांसाठी पीपी, पीव्हीसी रेझीन, पॉलिमर, कार्बन अशा वेगवेगळ्या स्वरुपात हा कच्चा माल मोठ्या प्रमाणात लागतो. मात्र, या सर्व प्रकारातील कच्चा माल मिळण्यात युद्धामुळे अडचणी येऊ लागल्या आहेत. बहुतांश कच्चा माल मिळतच नसून जो उपलब्ध होतोय त्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे ठिबक, पीव्हीसी पाइप व चटई या तीनही प्रकारच्या उत्पादनांना फटका बसला आहे. जळगावातील एकूणच प्लास्टिक उत्पादन निम्म्यावर आले आहे..युद्ध लांबल्यास रोजगार घटणार!अमेरिका- इराण युद्ध संपण्याची चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत. ते कधी संपणार, याबद्दल कुणीही काही सांगू शकत नाही. युद्ध आणखी दीर्घ काळ लांबल्यास आतापर्यंत ज्या उद्योगांना अप्रत्यक्ष फटका बसत होता, त्यांच्यावर थेट परिणाम होईल. आताच गॅस पुरवठ्याची साखळी विस्कटल्याने, कच्च्या मालाची आवक ठप्प झाल्याने व कच्चा माल महागल्याने उद्योगांचे उत्पादन निम्म्यावर आलेले असताना युद्ध दीर्घकाळ लांबल्यास बरेच उद्योग बंद पडण्याचा धोका वर्तविला जात आहे. त्याचा परिणाम रोजगारावर निर्माण होऊन त्यात मोठी घट होण्याचीही शक्यता व्यक्त होते..गॅस पुरवठ्याअभावी अडचणीगेल्या काळात वीजदर मोठ्या प्रमाणात वाढले. त्यामुळे उद्योगांमध्ये ज्या प्रक्रियेसाठी उष्णता, तापमानाची गरज पडते, अशा सर्व प्रक्रिया गॅसवर करण्याची पद्धत रूढ झाली. विजेपेक्षा गॅस स्वस्त पडत असल्याने बहुतांश उद्योगांत उष्णतेसाठी गॅसचा सर्रास वापर केला जातो. युद्धामुळे गॅसपुरवठ्याची साखळी विस्कळित झाली. घरगुती गॅस वापराला सरकारचे प्राधान्य असल्याने व्यावसायिक गॅसपुरवठा बंद आहे. स्वाभाविक त्याचा फटकाही उद्योगांमधील 'हीटिंग' प्रक्रियेस बसला असून, स्वाभाविकत: उद्योग अडचणीत आले आहेत..आपल्याकडील प्लॅस्टिक उद्योगांत पुनर्वापरातील प्लॅस्टिकचा जवळपास ७० टक्के वापर होतो. व्हर्जिन कच्चा माल (फ्रेश) कमी प्रमाणात वापरला जातो. मात्र, या दोन्ही कच्च्या मालाच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्याचा उत्पादनावर परिणाम झाला. ही स्थिती अशीच राहिली तर उद्योग संकटात येतील.- रवींद्र लढ्ढा, अध्यक्ष, 'जिंदा', जळगाव.चटई उद्योगांना युद्धाचा मोठा फटका बसला आहे. कच्चा माल प्रामुख्याने रिलायन्स व अन्य कंपन्यांकडून मागवला जातो. त्याची आवक ठप्प झाली आहे. कच्च्या मालाचे भाव वाढले. त्यामुळे उत्पादन निम्म्यावर आले आहे. शिवाय, मागणीही ठप्प झाल्याने उद्योगांना मोठा फटका बसला.- महेंद्र रायसोनी, संचालक, श्रद्धा मॅटस्, जळगाव.युद्धाचा फटका केवळ प्लास्टिकच नव्हे तर सर्वच प्रकारच्या उद्योगांना कमी- अधिक प्रमाणात बसला आहे. गॅसपुरवठ्याची साखळी विस्कळीत झाली आहे. उद्योग, व्यवसायांना गॅस मिळत नाही. अनेक युनिट गॅसवर चालतात. कच्च्या मालाचा पुरवठाही खंडित झाला आहे. त्याचाही परिणाम एकूणच उत्पादन किमतीवरही झाला आहे. पीव्हीसी, एचडीपीई पाइप, पीव्हीसी शीट तसेच ठिबक संच मटेरियल व्हर्जिन मालातूनच बनते. त्यालाही भाववाढीचा मोठा फटका बसला आहे.- अनिलकुमार मुंगड, उपाध्यक्ष, खरेदी विभाग, जैन इरिगेशन सिस्टिम्स लिमिटेड.