Crime News : जळगाव पोलिसांची मोठी कारवाई! २४ जिवंत काडतूस व ११ गावठी पिस्तूल जप्त

Jalgaon Police Conduct 15-Day Crime Control Drive : निवडणुकांपूर्वी जिल्‍हा पोलिस दलातर्फे वाढत्या गुन्हेगारीवर स्वच्छता पंधरवाडा राबविण्यात आला. यात १६ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत ११ गावठी कट्ट्यांसह २४ जिवंत काडतूस आणि १२ अट्टल गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

