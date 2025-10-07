Crime News : जळगाव पोलिसांची मोठी कारवाई! २४ जिवंत काडतूस व ११ गावठी पिस्तूल जप्त

जळगाव: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी जिल्हा पोलिस दलातर्फे वाढत्या गुन्हेगारीवर स्वच्छता पंधरवाडा राबविण्यात आला. यात १६ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत ११ गावठी कट्ट्यांसह २४ जिवंत काडतूस आणि १२ अट्टल गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली आहे. .जिल्ह्यातत वाढत्या गोळीबाराच्या घटनांसह गुन्हेगारीचा बिमोड करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांच्यावतीने पंधरा दिवसांचा कार्यकाळ ठरविण्यात येऊन जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील पिस्तूल बाळगणाऱ्या गुन्हेगारांचा शोध सुरू घेण्यात आला. या मोहिमेत जळगाव शहरासह पाचोरा, अमळनेर, यावल, भुसावळ आणि एमआयडीसी पोलिस ठाण्यांनी प्रभावी कारवाई केली. .यात पाचोरा येथून समाधान बळीराम निकम, अमळनेरातील अनिल मोहन चंडाले, यावल येथील युवराज उर्फ युवा राजू भास्कर, भुसावळातून अमर देविसिंग कसोटे, एमआयडीसी जळगाव काचिन बाबू भोसले आणि जळगाव शहर पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात विठ्ठल वामन भोळे आणि युनूस ऊर्फ सद्दाम सलाम पटेल यांच्यासह इतर तीन जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यांना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून १० बनावटी पिस्तूल आणि २४ जिवंत काडतूस जप्त करण्यात आले आहेत..Nashik News: शेतकऱ्याने ताकद दाखवली! २१८ कोटींचा आयकर भरला, १९५५ कोटींची उलाढाल.गुन्हेगारी पार्श्वभूमीपाचोरा पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यातील संशयित समाधान निकम याच्यावर आधीच ८ गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. तसेच, जळगाव शहरातील गुन्ह्यातील संशयित युनूस पटेल याच्यावर २ तर विठ्ठल भोळे याच्यावर ३ गुन्हे दाखल आहेत. यामुळे या कारवाईचे महत्त्व वाढले आहे. पोलिसांनी राबविलेल्या मोहिमेत वेळेत ही शस्त्रे जप्त केल्याने आगामी कालखंडातील होणाऱ्या गुन्ह्यांना चाप बसला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.