Jalgaon News : एक गाव बारा भानगडींसाठी जळगावमध्ये प्रत्येक ९ व्या मिनिटाला पोलिसांची धडक; 'डायल ११२'चा डंका

Dial 112 Strengthens Emergency Response System in Jalgaon : जळगाव जिल्ह्यात डायल-११२ हेल्पलाइनच्या माध्यमातून पोलिस दल अवघ्या काही मिनिटांत आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांच्या मदतीला धावून येत आहे.
जळगाव: तत्काळ मदतीसाठी वापरात असलेल्या डायल-११२ या हेल्पलाइन क्रमांकावर मदतीसाठी दिवसभर नागरिकांचा संपर्क सुरुच असतो. प्रत्येक कॉल हा त्या-त्या भागातील पोलिस वाहनावर बंधनकारक असल्याने अवघ्या नवव्या मिनिटात पोलिस आपत्ती प्रसंगी मदतीला हजर आहे.

