Jalgaon News : रेमंड चौकात मृत्यूशी झुंज! रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या तरुणाला लोकांनी डावलले; 'खाकी' वर्दीतील देवदूतांनी वाचवले प्राण

Midnight Road Accident in Jalgaon: Young Man Critically Injured : जळगाव येथील औद्योगिक वसाहत पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी. ज्यांनी रेमंड चौकात अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या अभिषेक नामक तरुणाला जीवदान देत माणुसकीचा धर्म जपला.
जळगाव: शहरातील रेमंड चौकाकडून अयोध्यानगरकडे जाणारा रस्त्यावर मध्यरात्री एक अपघातग्रस्त तरुण जीव वाचविण्याच्या आकांताने विव्हळत होता. जीवन-मरणाच्या सीमेवर असलेला हा तरुण मदतीसाठी याचना करीत होता. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या या तरुणाला पाहत अनेक वाहने निघून जात होती.

