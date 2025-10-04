Jalgaon News : रेमंड चौकात मृत्यूशी झुंज! रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या तरुणाला लोकांनी डावलले; 'खाकी' वर्दीतील देवदूतांनी वाचवले प्राण

जळगाव: शहरातील रेमंड चौकाकडून अयोध्यानगरकडे जाणारा रस्त्यावर मध्यरात्री एक अपघातग्रस्त तरुण जीव वाचविण्याच्या आकांताने विव्हळत होता. जीवन-मरणाच्या सीमेवर असलेला हा तरुण मदतीसाठी याचना करीत होता. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या या तरुणाला पाहत अनेक वाहने निघून जात होती. .लोक डोळ्यांनी हे विदारक दृश्य पाहात होते, पण मदतीचा हात कोणी दिला नाही. जीव तडफडत होता, श्वास धापा टाकत होता. जणू मृत्यू दार ठोठावत होता. पण तेवढ्यात ‘खाकी’ वर्दीतील देवदूत आले आणि एका कुटुंबाचा चिराग उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचला. ही घटना आहे आदर्शनगरातील रहिवासी अभिषेक नामक (वय २८) या तरुणाची आणि जळगाव पोलिसांच्या माणुसकीची..अभिषेक १४ सप्टेंबरच्या रात्री साडेबाराच्या सुमारास शहरातील रेमंड चौकाकडून अयोध्या नगरकडे दुचाकीने जात होता. भरधाव दुचाकीवर असताना त्याचा तोल गेला आणि तो जोरात रस्त्यावर आपटला. .डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन तो बेशुद्ध पडला. काही मिनिटांतच रस्त्यावर रक्ताचा थारोळा तयार झाला. येणाऱ्या वाहनांनी त्याला पाहिले, काहींनी थोडावेळ थांबून डोकावले, पण उगाच त्रास नको, या भीतीने मदत करण्याची तसदी कोणी घेतली नाही. त्या तरुणाचे प्राण क्षणाक्षणाला निसटत होते..रिक्षाचालकाची जागरूकतात्याच वेळी एक रिक्षाचालक त्या रस्त्याने गेला. त्याने हे भयावह दृश्य पाहिले. घाबरला, तरीही त्याचे हृदय द्रवले. त्याने विचार केला आता नाही मदत केली तर हा मुलगा वाचणार नाही. तो थेट औद्योगिक वसाहत पोलिस ठाण्यात धावला आणि पोलिसांना माहिती दिली. हीच त्या तरुणाच्या जीवदानाची सुरुवात होती..‘खाकी’तील देवदूतमाहिती मिळताच पोलिस कर्मचारी विजयसिंह पाटील, प्रदीप चौधरी, भय्या ठाकरे, राहुल रगडे घटनास्थळी पोहोचले. रक्तात माखलेल्या, बेशुद्ध अवस्थेतल्या त्या तरुणाला त्यांनी स्वतःच्या हातांनी उचलले. रिक्षामध्ये टाकून ते थेट वनिता हॉस्पिटलकडे धावले. त्या क्षणी त्यांच्यासाठी रुग्णालय गाठणे म्हणजे जणू मृत्यूशी शर्यत होती. हॉस्पिटलमध्ये दाखल होताच डॉक्टरांनी तातडीने उपचार सुरू केले. आणि काही मिनिटांत तो मृत्यूच्या दारातून परतला.....अन् डोळ्यांतून अश्रूघरी मात्र चिंता आणि घबराटीचे वातावरण होते. रात्री उशिरा अचानक पोलिसांचा फोन आला. तुमचा मुलगा अपघातात जखमी झाला आहे, पण काळजी करू नका, आम्ही त्याला वेळेत रुग्णालयात आणले, असे कळताच आई-वडिलांच्या डोळ्यांतून अश्रू वाहू लागले. जखमीच्या वडिलांनी भावूक.होत सांगितले. मुलगा रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला होता. त्याला कोणी उचलले नाही. पण पोलिसांनी आमच्या मुलाला जीवदान दिले. आम्ही आयुष्यभर त्यांचे ऋणी आहोत, अशी भावना अभिषेकच्या आई-वडिलांनी व्यक्त केली..Gold Chain Theft : मराठा आंदोलनात गर्दीचा फायदा घेत सोन्याची चैन चोरणारा आरोपी आळेफाटा पोलिसांच्या जाळ्यात.समाजासाठी मोठा धडाआजच्या काळात लोक मदतीसाठी धावून न जाता मोबाईलवर व्हीडीओ काढतात. बघ्याची भूमिका घेतात. यामुळे अनेक निरपराधांचे प्राण जातात. परंतु जळगाव पोलिसांच्या या कृतीने समाजासमोर एक जिवंत उदाहरण उभे केले आहे. ते म्हणजे मानवी जीव वाचविणे हाच खरा धर्म..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.