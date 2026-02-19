Jalgaon News : पोलिसांच्याच पैशावर डल्ला; दक्षता पेट्रोलपंपाचा 'वाघ' कोट्यवधींचा गैरव्यवहार करून पसार

जळगाव: पोलिस दलाच्या दक्षता पेट्रोलपंपाचा व्यवस्थापक पोलिस उपनिरीक्षक वाल्मीक मधुकर वाघ (वय ५७) एक कोटी ३३ लाख ७५२ रुपयांच्या गैरव्यवहारानंतर पळून गेला. तो बेपत्ता झाल्यापासून पेट्रोलपंप बंदावस्थेतच असून, कर्मचारी हातावर हात धरून बसले आहेत. तर वाघ याच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची फळी आता कामाला लागली आहे. जानेवारीत ‘इन्स्पेक्शन’ झाले. मात्र काही विभागाची तपासणी बाकी असून, त्यात वेल्फेअरही बाकी असल्याचे पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे यांनी कळविले आहे. .जिल्हा पोलिस दलाच्या संरचनेअंतर्गत पोलिस व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या कल्याणासाठी, मदत आणि हिताच्या दृष्टीने पोलिस वेल्फेअर प्रत्येक जिल्ह्यात चालविले जाते. यात राज्यशासन आणि गृहविभाग याचा कुठलाही सहभाग किंवा हस्तक्षेप नसतोच. पोलिसांच्या पगारातून वेल्फेअरसाठी ठराविक रक्कम स्वेच्छेने कपात केली जाते. .त्यातून पोलिस व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी आरोग्य सुविधा, पोलिस पाल्यांना शैक्षणीक मदत, वैद्यकीय तपासणी व उपचार, जिम्नॅशियम, तरणतलाव अशा विविध सेवा सुविधांची देखरेख दुरुस्ती आणि नियोजन आखण्यात आलेले असते. त्या अंतर्गतच पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना रोजगार मिळावा, पोलिस वेल्फेअरचे उत्पन्न वाढावे, या उदात्त हेतूने तत्कालीन पोलिस अधीक्षक प्रवीण साळुंखे यांच्या कार्यकाळात वर्ष-२००५ मध्ये भास्कर मार्केटसमोर दक्षता पंपाची सुरवात करण्यात आली.....तर पंप होणार बंद?आजवर या पंपाचा कारभार सुरळीत आणि नफ्याचाच राहिला. वीस वर्षांच्या कालखंडात एकाही व्यवस्थापकाने किरकोळ तक्रारी वगळता खात्याचा विश्वासघात केल्याचा प्रकार समोर आला नाही. मात्र, ७ मे २०२५ पासून वाल्मीक वाघ या ग्रेड उपनिरीक्षकाची नियुक्ती झाल्यानंतर दक्षता पंपावरच जणू संकट कोसळले आहे. वाल्मीक वाघसारख्या कर्मचाऱ्यांमुळे हा पंप आता संकटात सापडल्याची भावना पोलिस कर्मचाऱ्यांमधून आता व्यक्त होत आहे..खात्यांतर्गत चौकशीपेट्रोलपंप गैरव्यवहार प्रकरणात उपनिरीक्षक वाल्मीक वाघ याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर त्याच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या वेल्फेअर पोलिस निरीक्षकावर कारवाईची टांगती तलवार आहे. वार्षिक तपासण्यांमध्ये लिपिक, लेखा परीक्षकांना गैरव्यवहार कसा लक्षात आला नाही, याचाही तपास करण्यात येत आहे..वाघ सर्वांनाच ठेवायचा खूशवाल्मीक मधुकर वाघ, पोलिस खात्यातील ज्येष्ठ कर्मचारी, संपूर्ण कारकीर्द त्यांनी ‘साइडब्रँच’मध्ये किंवा मुख्यालयात घालविली. पोलिस दलात टेबलावर काम करणाऱ्याची पद्धत, सवयी आणि ख्याली-खुशालीबाबत वाघ बऱ्यापैकी जाणून होता. त्याच्या थेट संपर्कात असलेल्यांना आपल्यावर संशय येऊ नये म्हणून तो त्यांना खूश ठेवत असल्याचे त्याचे सहकारी आता बोलू लागले आहेत..Sea Floor : समुद्रतळाने घेतला मोकळा श्वास; ‘वनशक्ती’ची मोहीम; दुसऱ्या टप्प्यात ४२० किलो कचरा बाहेर .आयजी इन्स्पेक्शन अद्याप बाकीचपोलिस दलात इंग्रज राजवटीपासून वार्षिक तपासणी (इन्स्पेक्शन) होत असते. त्यानुसार उपविभागीय पोलिस अधिकारी, अपर पोलिस अधीक्षक, पोलिस अधीक्षक, पोलिस महानिरीक्षक, पोलिस उपमहासंचालक, अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या ‘इन्स्पेक्शन’साठी त्यांची लिपिक, लेखा परिक्षक पंधरा दिवस अगोदर येवुन सर्व दस्तऐवजांची पहाणी, तपासणी करुन त्याचा एकत्रीत अहवाल प्रमुख अधिकार्यांना सादर करत असतात. इतरांचे इन्स्पेक्शन झालेले असून पोलिस महानिरीक्षकांची टिम २१ जानेवारी २०२६ रोजी येवुन गेली. त्यात,पोलिस वेल्फेअर, चोपडा उपविभाग, पाचोरा उपविभाग,परेड,दरबार आदींची तपासणी,परिक्षण अद्यापही बाकी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.