Jalgaon Election : भाजपची कसोटी: तिकीट न मिळाल्यास इच्छुकांची दुसऱ्या पक्षातून लढण्याची तयारी; राजकीय समीकरणे फिरणार

जळगाव: महापालिकेच्या निवडणुकीत शहरातील सर्वच प्रभागांमध्ये यंदा भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुकांची यादी मोठी आहे. अशीच चढाओढ भाजपचा अभेद्य बालेकिल्ला असलेल्या प्रभाग क्रमांक सातमध्ये दिसून येत आहे. येथे कमालीची चुरस पाहावयास मिळणार आहे. .या प्रभागात दोन मागील निवडणुकीत विजयी ठरलेल्या उमेदवारांपैकी दोन जणांना पुन्हा उमेदवारी मिळण्याचे संकेत असून, अन्य दोन जागांसाठी नवीन इच्छुकांची गर्दी असल्याचे दिसून येत आहे. तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून देखील या प्रभागात भाजपपुढे आव्हान असणार आहे..प्रभागांवर भाजपचे वर्चस्वगेल्या २०१८ च्या निवडणुकीत भाजपने प्रभागातील चारही जागा जिंकून निर्विवाद वर्चस्व मिळविले होते. या प्रभागात आमदार सुरेश भोळे यांचा रहिवास असून, त्यांच्या पत्नी सीमा भोळे यांनी महापौर पद भूषविले होते. तसेच दीपमाला काळे देखील भाजपशी एकनिष्ठ आहेत. मध्यंतरीच्या काळात बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमध्ये सचिन पाटील हे भाजपची साथ सोडून उद्धवसेनेसोबत असल्याची माहिती समोर येत आहे. तर डॉ. आश्विन सोनवणे यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपच्याच आमदाराविरोधात अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढविली होती..मराठा, लेवा समाजाचे मतदान अधिकप्रभाग सातमध्ये मतांच्या समीकरणात सर्वांत जास्त सात हजारांच्या जवळपास मराठा व लेवा पाटील समाजाचे मतदान आहे. तसेच मारवाडी व ब्राह्मण समाजाचेही २ ते ३ हजार मतदान असून, अन्य सर्वच समाजाच्या मतदारांची संख्या आहे. त्यामुळे उमेदवारी देताना सर्वच पक्षांना या जातीय समीकरणांचा बारकाईने विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे लेवा पाटील व मराठा समाजाची मते विजयासाठी निर्णायक ठरणार आहेत..प्रभागात प्रचाराचे हे असतील मुद्देप्रभागातील अनेक कॉलनी, वसाहतींमध्ये रस्ते, गटारी नाहीत.रिंगरोडसह अन्य अपूर्ण अवस्थेतील रस्त्यांची कामे.प्रभागात आमदार, महापौरपद असताना देखील समस्या कायम.मुख्य रस्त्यांवरील अतिक्रमणाचा मुद्दा ऐरणीवर..Nashik Election : उमेदवारीसाठी भाजपमध्ये रस्सीखेच; 'बाहेरून आलेल्यांना पायघड्या, की एकनिष्ठांना संधी?' सवाल.असे आहेत इच्छुक उमेदवारया प्रभागात एक ओबीसी महिला, एक सर्वसाधारण महिला व दोन सर्वसाधारण असे जागांचे आरक्षण निघालेले आहे. प्रभागातील इच्छुकांमध्ये भाजकडून आमदार सुरेश भोळे यांच्या पत्नी सीमा भोळे, दीपमाला काळे, माजी नगरसेवक नितीन पाटील, जयश्री पाटील, पोलिस विभागातील निवृत्त उपनिरीक्षक भास्कर पाटील, तसेच मराठा समाजाचे पंकज पाटील हे देखील इच्छुक असून, मागील निवडणुकीत त्यांच्या पत्नी अंकिता पाटील यांनी शिवसेनेकडून निवडणूक लढविली होती. तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून सचिन पाटील यांना उमेदवारी मिळू शकते. तर अजून इच्छुक उमेदवार शिवसेनेच्या संपर्कात असल्याची माहिती समोर येत आहे. तसेच महापालिकेचे निवृत्त कर्मचारी राजेंद्र पाटील देखील निवडणुकीची तयारी करीत आहेत..राजकारण फिरविणारे प्रमुख मुद्देमराठा, लेवा पाटील समाजाचे मतदान अधिक.भाजपकडून दोन नवीन उमेदवार देण्याची शक्यता.उमेदवारी तिकीट न मिळाल्यास इच्छुकांची दुसऱ्या पक्षातून लढण्यास तयारी.महायुती झाल्यास भाजप चारही जागा लढविणार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.