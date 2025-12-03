उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Election : भाजपची कसोटी: तिकीट न मिळाल्यास इच्छुकांची दुसऱ्या पक्षातून लढण्याची तयारी; राजकीय समीकरणे फिरणार

Intense Competition for BJP Tickets in Jalgaon Prabhag 7 : जळगाव महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक सातमध्ये भाजपचे निर्विवाद वर्चस्व असले तरी, आगामी निवडणुकीसाठी तिकीट मिळवण्यासाठी इच्छुकांमध्ये मोठी चुरस दिसून येत आहे. या प्रभागात मराठा आणि लेवा पाटील समाजाचे मतदान निर्णायक ठरणार आहे.
जळगाव: महापालिकेच्या निवडणुकीत शहरातील सर्वच प्रभागांमध्ये यंदा भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुकांची यादी मोठी आहे. अशीच चढाओढ भाजपचा अभेद्य बालेकिल्ला असलेल्या प्रभाग क्रमांक सातमध्ये दिसून येत आहे. येथे कमालीची चुरस पाहावयास मिळणार आहे.

