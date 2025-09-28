Jalgaon News : दिवाळीत पुणे-जळगाव प्रवासासाठी विमानसेवेला 'पसंती'; महिनाभराअगोदर तिकीट बुकिंग जोमात

जळगाव: दसरा, दिवाळीच्या काळात पुण्याहून येणाऱ्या व जाणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी रेल्वे, एसटी तसेच ट्रॅव्हल्समध्ये वाढत असते. या काळात तिकिटाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढत असतात. त्यात जळगाव विमानतळावरून जळगाव-पुणे विमानसेवा सुरू असून, दिवाळी घरी साजरी करण्यासाठी पुण्याहून जळगावला येणारे, तसेच दिवाळी झाल्यावर पुन्हा पुण्याला जाणाऱ्या प्रवाशांची पसंती विमानसेवेला दिसून येत आहे. महिनाभराअगोदर तिकीट बुकिंग जोमात सुरू असून, प्रवाशांची वाढती संख्या पाहता विमान कंपनीकडून तिकिटाच्या दरात वाढ करण्यात आली. .पुण्याला प्रतिसादजळगाव शहरासह जिल्ह्यातील अनेक गावांमधील बहुतांश नोकरदार वर्ग पुणे येथे नोकरीनिमित्त स्थायिक झालेला आहे. दिवाळी, दसरा आदी सण घरी साजरा करण्यासाठी येत असतात. आधी खासगी ट्रॅव्हल्स, रेल्वे, एसटीने प्रवास करून दिवाळीत प्रवाशी येत असत. जळगाव विमानतळावरून पुणे सेवा सुरू असल्याने या सेवेला देखील चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. आठवडाभर पुणे सेवा असल्याने प्रवाशांकडून सुटीच्या नियोजनुसार एक महिन्याअगोदरच येण्यासाठी व जाण्यासाठी विमानाचे तिकिट आरक्षण (बुकिंग) केले जात आहे..गोवा, हैदराबादला प्रतिसादजळगाव विमानतळावरून गोवा-जळगाव-पुणे- हैद्राबाद अशी विमानसेवा गोव्याच्या विमान कंपनीकडून सुरू आहे. तर मुंबई-जळगाव विमान सेवा मुंबईच्या विमान कंपनीकडून सुरू आहे. मुंबई, हैद्राबाद तसेच गोव्यावरून तिकीट बुकिंगचे प्रमाण वाढले असल्याची माहिती तिकिट बुकिंग प्रतिनिधीकडून मिळाली आहे..गोव्याला पसंतीदिवाळीच्या सुट्टीत गोव्याला जाण्यासाठी जिल्ह्यातील नागरिकांची पसंती जास्त दिसत आहे. दिवाळीचा पाडवा संपल्यानंतर २२ ते २७ ऑक्टोबर दरम्यान विमानाने जाण्यास प्रवाशांची पसंती दिसून येत आहे. ऐरवी २ हजार रुपयापर्यंत असलेले तिकिटाचे दर ७ हजार रुपयांवर गेले आहेत..CM Devendra Fadnavis: नियमांच्या कचाट्यात अडकले वाढीव पंचनामे; मुख्यमंत्र्यांची घोषणाही हवेत, मंत्री सांगून गेले.१८ ऑक्टोबर तिकीट बुकिंग जास्तदिवाळी २१ ऑक्टोबरला असून, धनत्रयोदशी अर्थात १८ ऑक्टोबरपासून विमानांचे तिकीट बुकिंग अधिक झालेले आहे. तसेच, परतीसाठीही २७ ऑक्टोबरपर्यंत तिकिट बुकिंगला अधिक प्राधान्य दिले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.