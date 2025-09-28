उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : दिवाळीत पुणे-जळगाव प्रवासासाठी विमानसेवेला 'पसंती'; महिनाभराअगोदर तिकीट बुकिंग जोमात

Jalgaon-Pune Flight Service Gains Popularity for Diwali Travel : जळगाव विमानतळावरून सुरू असलेल्या जळगाव-पुणे-गोवा-हैदराबाद विमानसेवेला दिवाळीच्या काळात प्रवाशांकडून मोठी पसंती मिळत आहे. रेल्वे आणि बसमधील गर्दी टाळण्यासाठी नागरिक विमानाने प्रवास करत असल्याने तिकिटाचे दर वाढले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: दसरा, दिवाळीच्या काळात पुण्याहून येणाऱ्या व जाणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी रेल्वे, एसटी तसेच ट्रॅव्हल्समध्ये वाढत असते. या काळात तिकिटाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढत असतात. त्यात जळगाव विमानतळावरून जळगाव-पुणे विमानसेवा सुरू असून, दिवाळी घरी साजरी करण्यासाठी पुण्याहून जळगावला येणारे, तसेच दिवाळी झाल्यावर पुन्हा पुण्याला जाणाऱ्या प्रवाशांची पसंती विमानसेवेला दिसून येत आहे. महिनाभराअगोदर तिकीट बुकिंग जोमात सुरू असून, प्रवाशांची वाढती संख्या पाहता विमान कंपनीकडून तिकिटाच्या दरात वाढ करण्यात आली.

