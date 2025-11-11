Jalgaon News : जळगाव: शिक्षण संस्थाचालकाचा संशयास्पद मृत्यू! अनधिकृत बांधकामामुळे गुन्हा दाखल झालेल्या राजकुमार कावडिया यांचा अंत

जळगाव: पळासखेडा (ता. जामनेर) येथील प्रकाशचंद जैन बहुउद्देशीय संस्थेच्या अनधिकृत बांधकामप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यापासून बेपत्ता संस्थाध्यक्ष राजकुमार प्रकाशचंद कावडिया (वय ५७, रा. जामनेर) यांचा सोमवारी (ता. १०) संशयास्पद मृत्यू झाला. .जळगाव शहरात मेहरुणच्या वॉकिंग ट्रॅकवर ते सकाळी साडेसहाच्या सुमारास अत्यवस्थ स्थितीत मिळून आल्याने मुलगी कोमल यांनी तातडीने त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल केले. दोन तासांच्या उपचारानंतर सकाळी नऊच्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला..दरम्यान, त्यांच्या पळासखेडा येथील शिक्षण संस्थेची इमारत मंगळवारी (ता. ११) पाडण्याचे आदेश प्रांताधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्याच विवंचनेत त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याची शक्यता वर्तविली जातेय. त्यांचे कुटुंब अद्याप काहीही बोलण्याच्या मनःस्थितीत नसून एमआयडीसी पोलिसांत आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे..पळासखेडा येथील प्रकाशचंद जैन बहुउद्देशीय संस्थेच्या इमारतीचे बनावट कागदपत्रे खरे असल्याचे भासवून मंजुरी मिळवून बांधकाम केल्याप्रकरणी राजकुमार प्रकाशचंद कावडिया यांच्याविरुद्ध जामनेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यानंतर ते बेपत्ता झाले होते. रविवारी (ता. ९) ते जळगावातील शिरसोली रस्त्यावर लेक रेसिडेन्सी अपार्टमेंटमध्ये वास्तव्यास असलेली त्यांची मुलगी कोमल भंडारी यांच्या घरी आले होते. .सोमवारी (ता. १०) सकाळी ते मेहरुण वॉकिंग ट्रॅकवर फिरण्यासाठी गेले. त्या वेळी त्यांनी त्यांचे जामनेर येथील मित्र डॉ. सचिन बसेर यांना फोन करून ‘मला आता जगावंसं वाटत नाही’, असे उद्विग्न उद्गार काढत अस्वस्थ वाटत असल्याचे सांगितले. परिणामी, डॉ. बसेर यांनी तातडीने कावडिया यांची मुलगी कोमल भंडारी यांना फोन करून तुझे वडील काहीतरी वेगळेच बोलत आहेत, त्यांना बघा, असे कळविले. मुलगी, जावई या दोघांनी मेहरुण ट्रॅकच्या दिशेने धाव घेतली..Supreme Court: न्यायालयाचा अपमान करण्याचे प्रकार चिंताजनक.सहजासहजी हार न मानणारा व्यक्ती म्हणून ओळख असलेले राजकुमार कावडिया यांच्या मृत्यूने संपूर्ण कुटुंब हादरले असून, नातेवाइकांना मोठा धक्का बसला आहे. कोणाशी काय बेालावे, हेच नातेवाइकांना सुचत नसल्याने रुग्णालयात हजर प्रत्येक जण निःशब्द अवस्थेत थांबून होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.