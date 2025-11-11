उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : जळगाव: शिक्षण संस्थाचालकाचा संशयास्पद मृत्यू! अनधिकृत बांधकामामुळे गुन्हा दाखल झालेल्या राजकुमार कावडिया यांचा अंत

Rajkumar Kavadia, Jalgaon educational institute president, found dead : जळगाव पळासखेडा येथील प्रकाशचंद जैन बहुउद्देशीय संस्थेचे अध्यक्ष राजकुमार कावडिया (वय ५७) संशयास्पद परिस्थितीत मृत्युमुखी पडले; त्यांच्या मृत्यूपूर्वी अस्वस्थता व्यक्त केली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: पळासखेडा (ता. जामनेर) येथील प्रकाशचंद जैन बहुउद्देशीय संस्थेच्या अनधिकृत बांधकामप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यापासून बेपत्ता संस्थाध्यक्ष राजकुमार प्रकाशचंद कावडिया (वय ५७, रा. जामनेर) यांचा सोमवारी (ता. १०) संशयास्पद मृत्यू झाला.

