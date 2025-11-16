Jalgaon News : जळगाव आरटीओत डिजिटल क्रांती; खासगी कंपनीमार्फत होणार वाहन फिटनेस व ड्रायव्हिंग टेस्ट!

जळगाव: राज्यभरातील वाहन फिटनेस तपासणी व ड्रायव्हिंग टेस्ट प्रक्रिया आता खासगी कंपनीच्या अत्याधुनिक यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येणार आहे. मात्र, या प्रक्रियेवर नियंत्रण मात्र आरटीओ कार्यालयाचे राहणार आहे. याचाच एक भाग म्हणजे जळगाव येथे देखील याचा अवलंब होणार असून, यासाठी ‘रोझमेर्टा टेक्नॉलॉजी लि.’ या खासगी कंपनीला मक्ता मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेंद्र वर्मा यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली..आरटीओ विभागात नागरिकांना अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि तांत्रिक सेवा देण्यासाठी शासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. आरटीओ विभागातील ही डिजिटल क्रांती नागरिकांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. रोझमेर्टा कंपनीमार्फत उभारल्या जाणाऱ्या फिटनेस व ड्रायव्हिंग टेस्ट केंद्रांमुळे पारदर्शक, वेगवान आणि सुटसुटीत सेवा उपलब्ध होणार आहेत..अत्याधुनिक फिटनेस तपासणी केंद्रेया प्रकल्पांतर्गत रोझमेर्टा कंपनी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत डिजिटल वाहन तपासणी केंद्रे उभारणार आहे. या केंद्रांवर वाहनांची ब्रेक टेस्ट, लाइट फोकस, सस्पेन्शन व धूर तपासणी यांसह संपूर्ण तपासणी संगणकीकृत पद्धतीने होईल. वाहनधारकांना ऑनलाइन स्लॉट बुकिंगद्वारे वेळ निश्चित करून तपासणी करता येणार असून, निकाल थेट वाहन पोर्टलवर अपलोड केला जाईल. त्यामुळे आरटीओ कार्यालयातील गर्दी आणि दलालांचा हस्तक्षेप कमी होईल..ड्रायव्हिंग टेस्टसाठी अत्याधुनिक ट्रॅकरोझमेर्टा कंपनी जिल्हानिहाय खासगी ड्रायव्हिंग टेस्ट ट्रॅक उभारणार आहे. टेस्ट पूर्णतः कॅमेरा व सेन्सरवर आधारित असेल, ज्यामुळे मानवी हस्तक्षेप टळेल आणि निकाल त्वरित ऑनलाइन मिळेल. ही प्रणाली पारदर्शकता व कार्यक्षमतेसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. ही प्रणाली जरी सुरू झाली तरी यावर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण राहणार आहे..असा आहे प्रकल्पठेका मिळालेली कंपनी : रोझमेर्टा लि.प्रकल्पाचा उद्देश : वाहन फिटनेस तपासणी, ड्रायव्हिंग टेस्ट प्रक्रियेचे खासगीकरण व डिजिटायझेशनसेवा सुरू होण्याची वेळ : पुढील ६ महिने ते वर्षमुख्य वैशिष्ट्ये : ऑटोमेटेड चाचणी यंत्रणा, ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग, ई-प्रमाणपत्र प्रणालीअपेक्षित लाभ, पारदर्शकता, वेळ वाचविणे, भ्रष्टाचाराला आळा, नागरिकांना दर्जेदार सेवा.Amazon Protest: आदिवासी समुदायाची निदर्शने; हवामान परिषदेच्या प्रवेशद्वाराबाहेर आंदोलन.वाहन फिटनेस व ड्रायव्हिंग टेस्ट प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे ही काळाची गरज आहे. रोझमेर्टा कंपनीमार्फत हा प्रकल्प पुढील काही महिन्यांत सुरू होईल. नागरिकांना सुलभ व वेळेवर सेवा देणे, हे आमचे उद्दिष्ट आहे.- राजेंद्र वर्मा, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जळगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.