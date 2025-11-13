Jalgaon News : वाळू चोरी फायद्याची! जळगावात लिलाव न होताही बांधकामे सुरूच; जिल्हा प्रशासनाच्या लिलावास ठेकेदारांचा प्रतिसाद नाही

जळगाव: जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांपासून वाळू गटाचे लिलाव झालेले नाहीत. असे असले तरी जिल्ह्यात वाळू बांधकामे सर्रास सुरू आहेत. याचा अर्थ वाळूचोरी होते अन् ती बांधकामाच्या ठिकाणी जाऊन पडते. हा प्रकार दोन वर्षांपासून सुरू आहे. असे असले तरी जिल्हा प्रशासनाने गेल्या २७ ऑक्टोबरला वाळूचे गटाचे लिलाव काढले होते. त्यास प्रतिसाद न मिळाल्याने जिल्हा प्रशासनाने पुन्हा वाळू गटांचे लिलाव काढले आहेत..जिल्ह्यात २०२३ ला वाळूचे लिलाव काढले होते. मात्र त्याबाबत राज्य पर्यावरण समितीने मंजुरी न दिल्याने मे महिन्यात वाळू विक्रीची प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यास वाळू ठेकेदारांनी प्रतिसाद दिला नाही. यामुळे ते वर्ष लिलावाविनाच गेले. २०२४ ला वाळू लिलावासाठी पुन्हा नव्याने पर्यावरण विभागाची परवानगी घ्यावी लागली. त्यात वेळ गेला. विधानसभा निवडणुका असल्याने परवानगी मिळाली नाही. नंतर पावसाळा सुरू झाला. यामुळे लिलाव प्रक्रिया थांबली. यंदा १४ वाळू गटांच्या लिलावांना परवानगी मिळाल्याने जिल्हा प्रशासनाने २७ ऑक्टोबरला लिलाव प्रक्रिया सुरू केली..पुन्हा लिलाव प्रक्रिया पण...गेल्या दोन वर्षांपासून लिलावाद्वारे वाळू घेण्यापेक्षा वाळू चोरी करून विकलेली अधिक फायद्याची असल्याचे लक्षात येताच वाळू ठेकेदारांनी जिल्हा प्रशासनाच्या लिलावास प्रतिसाद दिला नाही. लिलाव प्रक्रियेची मुदत संपल्याने आता पुन्हा त्याच गटांचे लिलाव जिल्हा प्रशासनाला काढावे लागले आहेत. आता त्यांना कसा प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणे उत्सुकेतेचे आहे..Crime: आरपीएफमध्ये नोकरी लागली म्हणून गावकऱ्यांनी तरुणाचा सत्कार केला, पण सत्य समोर येताच पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला.या गटाचे होणार होते लिलावधरणगाव तालुका - दोनगाव खुर्द, चमगाव, निंभोरा, चोरगाव, लाडली.जामनेर तालुका- टाकरखेडा. अमळनेर तालुका- दापोरी खूर्द, सावखेडा, नालखेडा, गंगापुरी, मुंगसे. चोपडा तालुका - वाळकी सैंदणी, तांदलवाडी, दोंदवाडी. एकूण ६२ हजार ४४५ ब्रास वाळूचा लिलाव होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.