Jalgaon Crime : शाहूनगरमध्ये दहशत: इन्स्टाग्रामवर ‘भाई’गिरीची रील व्हायरल, दुसऱ्याच दिवशी पोलिसांनी काढली धिंड

जळगाव: शहरातील शाहूनगर भागात मोठ्या प्रमाणावर ड्रग्जची विक्री केली जाते. गेल्या दहा महिन्यांत जळगाव पोलिसांनी येथे तब्बल तीन वेळेस छापे टाकले. त्यात लाखो रुपयांचे ड्रग्ज जप्त झाले तर विक्रेत्यांना अटक होऊन आता ते जामिनावर बाहेर असून, गुन्हेगारीत पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. अशाच एकाने भाईगिरीची रील तयार करून ती इन्स्टाग्रामवर व्हायरल केली होती. आज पोलिसांनी या 'भाई' शाहूनगर परिसरातून हात जोडलेल्या मुद्रेत वरात काढली..शहरातील नुरानी मशिदीजवळ वास्तव्यास असलेला इम्रान ऊर्फ इम्मा हुसेन भिस्ती (वय २५) याला एम.डी. ड्रग्जच्या विक्री आणि तस्करी प्रकरणात २७ मार्च २०२४ अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर हा जामिनावर सुटला असून, शाहूनगर परिसरात भाईगिरी करून गोरगरिबांना धमकावणे, घोळका करून परिसरात दहशत पसरवणे, असे कृत्य त्याचे सुरू आहे. या इसमाने २ ते ४ दिवसांपूर्वी इन्स्टाग्रामवर रिल तयार करून व्हायरल केली होती. रिल्स पोलिसांपर्यत पोहोचली आणि पोलिस गाडी शाहूनगरात धडकली..हात जोडतच काढली धिंड'दुनिया में, कही बडी हस्तीया है, लेकीन मेरी ताकद...' असे म्हणत इम्मा भिस्ती, याने एक व्हीडीओ रिल व्हायरल केली होती. त्या रिल्सची दखल घेत निरीक्षक सागर शिंपी, सहाय्यक निरीक्षक सुरेश अव्हाड, कर्मचारी शैलेश बाविस्कर, सतिश पाटील, प्रणय पवार यांच्या पथकाने दुपारी बाराला शाहूनगर गाठले. संशयिताला त्याच्या घरातून ताब्यात घेत परिसरातून त्याची हात जोडलेल्या मुद्रेत वरात काढण्यात आली..Nilesh Ghaywal passport case : निलेश घायवळला पासपोर्टसाठी मदत करणाऱ्या एजंटची चौकशी होणार; सध्या कारागृहात भोगतोय शिक्षा .पुलिसही 'बाप' है...रील्स काढून आपल्या गुन्हेगारीचा वचक निर्माण करणाऱ्या इम्मा भिस्ती याला पोलिस ठाण्यात आणल्यावर त्याला पोलिसी खाक्या दाखवताच 'कोई भाई नहीं रहेता...' पुलिसही बाप है, भाईगिरी नहीं करना, जलगाव पोलिस..असे म्हणत त्याने आपल्या इन्स्टाग्रामवरून अवाहन केले..