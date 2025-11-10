उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Crime : जळगावात गोळीबार! कांचननगरमध्ये थरार, एकाचा मृत्यू; दोघांवर जिल्हा रुग्णालयात उपचार

Late-night firing shocks Jalgaon’s Kanchannagar area : जळगाव शहरातील कांचननगर भागात गोळीबाराची घटना घडल्यानंतर जमा झालेला नागरिकांचा जमाव आणि घटनास्थळावर तपास करणारे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: शहरातील कांचननगर भागातील विलास चौकात रविवारी (ता. ९) रात्री अकराच्या सुमारास गोळीबार झाला. यात एकाचा मृत्यू झाला, तर दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत.

