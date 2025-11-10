Jalgaon Crime : जळगावात गोळीबार! कांचननगरमध्ये थरार, एकाचा मृत्यू; दोघांवर जिल्हा रुग्णालयात उपचार

जळगाव: शहरातील कांचननगर भागातील विलास चौकात रविवारी (ता. ९) रात्री अकराच्या सुमारास गोळीबार झाला. यात एकाचा मृत्यू झाला, तर दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत..आकाश मुरलीधर सपकाळे ऊर्फ डोया याने सागर कोळी याच्या घराजवळ येऊन गोळीबार केला. या घटनेत सागर कोळी यांच्या भाच्यासह तिघे जखमी झाले आहेत. आकाश ऊर्फ टपऱ्या युवराज बाविस्कर याचा मृत्यू झाला, तर गणेश रवींद्र सोनवणे (वय २८) आणि तुषार रामसिंग सोनवणे (वय ३०) ऊर्फ साबू जखमी झाले आहेत. .जखमींना तातडीने जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले आहे. आकाश युवराज बाविस्कर याच्या छातीतून गोळी निघून ती पाठीत बरगडीत रुतली. अत्यवस्थ परिस्थितीत त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचार सुरू असताना, त्याचा मृत्यू झाला..पोलिस घटनास्थळी दाखलघटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपअधीक्षक नितीन गणापुरे, स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक राहुल गायकवाड, एलसीबीचे कर्मचारी, तसेच शनिपेठच्या पोलिस निरीक्षक कावेरी कमलाकर यांच्यासह पथक घटनास्थळी दाखल झाले..पोलिसांचा फौजफाटा दाखलपोलिस पथकांनी परिसराला वेढा घालून तपास सुरू केला असून, संशयितांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथक कार्यरत केले आहे. रात्री उशिरापर्यंत या प्रकरणी गुप्तता पाळण्यात आली होती. परिसरात वातावरण चिघळू नये, याची खबरदारी म्हणून मध्यरात्रीपर्यंत अधिकृत मृत्यूची घोषणा करण्यात आली नाही. मात्र, डॉक्टरांनी आकाशचा मृत्यू झाल्याचे खासगीत सांगितले..गोळीबाराच्या कारणावरून चर्चेला उधाणसंशयित व सागर कोळी यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून पूर्ववैमनस्यातून धूसफूस सुरू होती. त्यातूनच हा गोळीबार झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, पोलिसांकडून अजून अधिकृत कारण स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. दरम्यान, गोळीबार करणारा आकाश, करण व तांडव हे तिघे माजी महापौर अशोक सपकाळे यांच्या मुलाच्या खून प्रकरणातील संशयित असल्याची माहिती समोर येत आहे..Ahilyanagar fraud: नगर शहरातील डाॅक्टरला व्यवहारातून १४ कोटींचा गंडा; जागेचा व्यवहार नडला, नेमकं काय घडलं......अशी घडली घटनाघटनास्थळावरून घेतलेल्या माहितीनुसार, कांचननगर भागातील विलास चौकात पूर्ववैमनस्यातून वाद झाला. वाद चिघळत गेला आणि काही क्षणांतच त्याचे रूपांतर थरकाप उडविणाऱ्या गोळीबारात झाले. संशयित मारेकरी आकाश सपकाळे ऊर्फ डोया याने सागर कोळी यांच्या घरासमोर येऊन पिस्तुलातून चार राउंड फायर केले. गोळीबार झाल्यानंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला. नागरिकांनी आरडाओरड करून घराबाहेर धाव घेतली. नंतर संशयित डोया घटनास्थळावरून पसार झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.