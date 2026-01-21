Gold and Silver Price : सोनं-चांदी सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर? सोन्याने गाठला दीड लाखाचा टप्पा, तर चांदी ३ लाख पार!

जळगाव: येथील सुवर्ण बाजारात मंगळवारी (ता. २०) चांदीच्या भावाने पुन्हा नवीन ऐतिहासिक उच्चांक गाठला. चांदीत एकाच दिवसात १६ हजारांची वाढ झाली. मंगळवारी चांदी ‘जीएसटी’सह प्रतिकिलो तीन लाख २२ हजार ३९० रुपयांवर पोहोचली. सोन्यातही एकाच दिवसात अडीच हजार रुपयांची वाढ झाली. सोने (प्रतिदहा ग्रॅम,‘जीएसटी’सह) एक लाख ५० हजार ८९५ रुपयांवर पोहोचले. .सोने- चांदीतून इतर गुंतवणुकीपेक्षा सर्वाधिक परतावा मिळतो, हे पुन्हा गेल्या वर्षीच्या परताव्यावरून एकदा सिद्ध झाले आहे. सोमवारी (ता. १९) सोन्याचा भाव एक लाख ४४ हजार ६०० रुपये (प्रतिदहा ग्रॅम, विना जीएसटी) होता. त्यात मंगळवारी अडीच हजार रुपयांची वाढ होऊन सोने एक लाख ४६ हजार ५०० रुपयांवर पोहोचले. ‘जीएसटी’सह सोने एक लाख ५० हजार ८९५ (प्रतिदहा ग्रॅम) पोहोचले आहे..BJP Financial Report: देणग्यांचे कोट्यवधी, खर्च हजारो कोटींचा… भाजपच्या आर्थिक अहवालात नेमकं काय उघड झालं? रोख रक्कम किती?.सोमवारी चांदीचा भाव दोन लाख ९७ हजार प्रतिकिलो (विना जीएसटी) होता. त्यात मंगळवारी १६ हजारांची वाढ होऊन चांदी तीन लाख १३ हजारांवर प्रतिकिलो (विना जीएसटी) पोहोचली, तर ‘जीएसटी’सह चांदी तीन लाख २२ हजार ३९० रुपयांवर पोहोचली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.