Jalgaon News : सोलर लावूनही वाढीव वीजबिल; जळगावमध्ये नवीन सौर प्रकल्प बसवण्याकडे ग्राहकांची पाठ

जळगाव: प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेंतर्गत गेल्या दीड वर्षांत घरगुती ग्राहकांनी तसेच औद्योगिक वसाहतीमधील विविध कंपन्यांनी सौर प्रकल्प छतांवर बसवून वीज निर्मितीत हातभार लावत आहेत. मात्र सौर प्रकल्प बसवून देखील 'महावितरण'कडून मीटरची रीडिंग घेण्यात गोंधळ होत असल्याने ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा वीज बिल येत आहे. .तसेच लाखो रुपये खर्च करून औद्योगिक ग्राहकांनी सौर प्रकल्प तयार करून देखील त्यांच्याकडील शिल्लक वीज रात्री वापरण्यावर आलेले बंधन या कारणांमुळे घरांवर नवीन सौर प्रकल्प बसविण्याकडे ४० टक्के ग्राहकांची संख्या कमी झाली असल्याची माहिती सौर प्रकल्प विक्रेते व जळगाव सोलर असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांकडून मिळाली आहे..गेल्या दीड वर्षांत छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविणाऱ्या ग्राहकांची संख्या राज्यातील अडीच लाखापेक्षा अधिक झाली आहे. तसेच या सौर प्रकल्पातून वीज तयार होण्याची एकत्रित क्षमता १ हजार मेगावॉट (एक गिगावॅट) झाली आहे..या ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून १८७० कोटी रुपये अनुदान मंजूर झाले. जळगाव जिल्ह्यात १८ हजार ८९२ ग्राहकांनी सौर ऊर्जा प्रकल्प आपल्या घरावर बसवून ७० मेगावॉट विजेची निर्मिती यातून होत असून, या वीज निर्मितीत जळगाव तिसऱ्या स्थानी आहे. परंतु गेल्या काही दोन-तीन महिन्यांपासून घरांवर नवीन सोलर बसविणाऱ्या ग्राहकांची संख्या कमी झाली आहे..अव्वाच्या सव्वा वीज बिलसौरऊर्जा (सोलर) ग्राहकांच्या दर महिन्याला व्यवस्थित रीडिंग घेतले जात नसल्याने सोलर बसवून देखील अनेक ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा बिल येत आहे. त्यामुळे सोलर बसवून देखील या ग्राहकांना गेल्या काही दिवसांपासून वाढीव वीजबिलांचा सामना करावा लागत आहे..वीज बिलाचा 'केव्हीएएच' पॅटर्नजुलै महिन्यापासून नवीन वीज बिल प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यानुसार ज्यांचा वीजभार २० किलोवॉटपेक्षा जास्त आहे, अशा सर्व ग्राहकांना 'महावितरण'ने 'केडब्ल्यूएच' (किलोवॉट प्रतितास) ऐवजी 'केव्हीएएच' (किलोव्होल्ट अँपिअर प्रतितास) बिलिंग प्रणाली लागू केली आहे. या पॅटर्नमुळेच विजेवरील खर्चात वाढ झाली आहे..उद्योजकांपुढे देखील अडचणअनेक उद्योजकांनी त्यांच्या कंपनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविले आहे. यात साधारण २० केव्ही ते २ मेगावॉटपर्यंत सौर ऊर्जा क्षमतेचे प्रकल्प बसविलेले आहे. यात साधारण १० लाखापासून ते १ कोटी रुपयापर्यंत उद्योजकांनी गुंतवणूक केली आहे. परंतु 'टीओडी' (टाइम ऑफ डे) मीटरच्या माध्यमातून सौरऊर्जा प्रकल्पापासून तयार झालेली वीज रात्री वापरता येणार नाही आहे. त्यात शिल्लक वीज विकण्यासाठी उद्योजकांनाच खरेदीदाराचा शोध घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे सौर ऊर्जा बसविलेल्या उद्योजकांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे..महिनाभरात समस्या सुटणारसौर ऊर्जा प्रकल्प बसविणाऱ्या ग्राहकांच्या वीज बिलासंदर्भातील समस्येबाबत 'महावितरण'च्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता, वीज बिल रीडिंग घेण्याबाबतची ही तांत्रिक समस्या महिनाभरात सुटणार आहे. तसेच वाढीव वीज बिल आलेल्या ग्राहकांचे वीज बिल दुरुस्ती देखील करून दिली जाणार असल्याचे सांगितले. तसेच सौर प्रकल्पातून तयार झालेल्या वीज वापर व शिल्लक विजेचा वापर यासंबंधी धोरणात्मक निर्णय असून, त्यानुसार अमंलबावजणी केली जात असल्याचे 'महावितरण'च्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले..Wani News : रुग्णांच्या सेवेसाठीची रुग्णवाहिका बनली खासगी टॅक्सी, नाशिकच्या वणीत धक्कादायक प्रकार.सौर ऊर्जा उर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी नवीन ग्राहकांची संख्या झपाट्याने कमी झालेली आहे. वीजपुरवठ्याबाबत 'महावितरण'चे धोरण वेळोवेळी बदलत आहे. तसेच वीज रीडिंगमध्ये असलेल्या गोंधळामुळे आधीपेक्षा अधिक वीज बिल येत असल्याने ग्राहकांच्या संख्येवर परिणाम झाला आहे.- गणेश कुलकर्णी, मीडिया प्रमुख, जळगाव सोलर असोसिएशन.