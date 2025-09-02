उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : सोलर लावूनही वाढीव वीजबिल; जळगावमध्ये नवीन सौर प्रकल्प बसवण्याकडे ग्राहकांची पाठ

Growth of Rooftop Solar Projects in Jalgaon : जळगाव जिल्ह्यातील हजारो ग्राहकांनी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेंतर्गत सौर प्रकल्प बसविले असून, वीज रीडिंगच्या गोंधळामुळे त्यांना अव्वाच्या सव्वा वीज बिलांचा सामना करावा लागत आहे.
Solar Project
Solar Projectsakal
भूषण श्रीखंडेसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेंतर्गत गेल्या दीड वर्षांत घरगुती ग्राहकांनी तसेच औद्योगिक वसाहतीमधील विविध कंपन्यांनी सौर प्रकल्प छतांवर बसवून वीज निर्मितीत हातभार लावत आहेत. मात्र सौर प्रकल्प बसवून देखील ‘महावितरण’कडून मीटरची रीडिंग घेण्यात गोंधळ होत असल्याने ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा वीज बिल येत आहे.

Jalgaon
maharashtra
Project
solar energy
uttar maharashtra
Jalgaoan News
schemes

