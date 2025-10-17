Jalgaon News : दिवाळीसाठी पुण्याहून जळगावकडे येणाऱ्या ६० एसटी बसेस फुल्ल! प्रवाशांसाठी अतिरिक्त बसेसचे नियोजन

जळगाव: नोकरी व शिक्षणानिमित्त बाहेरगावी गेलेले दिवाळी सण घरी कुटुंबासोबत साजरा करण्यासाठी आता परतीला येऊ लागले आहेत. पुण्याहून रात्रीच्या वेळी जादाच्या नियोजित केलेल्या ६० बसेस या १६ ते २० ऑक्टोबरपर्यंत असलेल्या गाड्यांचे तिकीट आरक्षण फुल झाले आहे. त्यामुळे अतिरिक्त बसेस पाठविण्याचे देखील नियोजन जळगाव एसटी विभागाकडून सुरू आहे..दिवाळी सणाला एसटी बसेसला प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. दिवाळी, भाऊबीज तसेच शाळा, महाविद्यालय व सुट्या काढून गावी येणारे व गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी मोठी असते. रेल्वेला देखील गर्दी असल्याने त्यामुळे तसेच महिला सन्मान योजना, ज्येष्ठांना ५० टक्के तिकिट दरात सूट योजनेमुळे देखील एसटीला मागील वर्षीही प्रचंड गर्दी असल्याने मागील वर्षी दिवाळीत जळगाव एसटी महामंडळाने चांगले उत्पन्न मिळविले होते..६० एसटी बस फुलजळगावसह खानदेशातील अनेक नागरिक पुण्याला स्थायिक आहेत. घरी दिवाळी साजरी करण्यासाठी १६ ऑक्टोबरपासून पुण्यावरून एसटी बसेला प्रवाशांची गर्दी वाढली आहे. त्यात २० ऑक्टोबरपर्यंत जळगावकडे येणाऱ्या ६० एसटी बसेमधील आसनांचे आरक्षण फुल झालेले आहे..रोज ५० बस पुण्यालाजळगाव एसटी विभागाच्या ११ आगारांमधून दररोज सुमारे ५० गाड्या धावत असून, या गाड्यांना देखील दिवाळीच्या काळात मोठी गर्दी असते. त्यामुळे जळगाव एसटी विभागाचा सर्वांत जास्त पुणे मार्गावर गाड्या दिवाळीच्या काळात धावणार आहेत..अतिरिक्त बस पाठविण्याचा विचार?पुण्याकडून जळगाव जिल्ह्यात येणाऱ्याची वाढती गर्दी पाहता अतिरिक्त १० ते २० बस पाठविण्याचे देखील विचारात जळगाव एसटी महामंडळ आहे..Nashik City Bus : दिवाळीमुळे सिटीलिंकच्या १५ मार्गांवरील बस रद्द! नाशिक ते सिन्नर आणि पिंपळगाव मार्गावर मात्र जादा बसची सोय.पुण्यावरून प्रवाशांचा ओघ जास्त असून, दिवाळी दोन ते तीन दिवस आगोदर व दिवाळीनंतर दोन ते तीन दिवस प्रवाशांची गर्दी आहे. २० ऑक्टोबरपर्यंत ६० गाड्या बुकिंगदेखील झाले असून, प्रवाशांच्या गर्दीचा ओघ पाहून जादा गाड्यांचे नियोजन केले जाईल.- दिलीप बंजारा, प्रभारी विभाग नियंत्रक, जळगाव एसटी विभाग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.