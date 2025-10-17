उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : दिवाळीसाठी पुण्याहून जळगावकडे येणाऱ्या ६० एसटी बसेस फुल्ल! प्रवाशांसाठी अतिरिक्त बसेसचे नियोजन

Jalgaon ST Buses Fully Booked for Diwali : दिवाळीसाठी पुण्याहून जळगावकडे येणाऱ्या ६० एसटी बसेसचे आरक्षण फुल झाले. महिला सन्मान व ज्येष्ठ नागरिक सवलतीमुळे एसटीला मोठी गर्दी. अतिरिक्त बस सोडण्याचे नियोजन.
जळगाव: नोकरी व शिक्षणानिमित्त बाहेरगावी गेलेले दिवाळी सण घरी कुटुंबासोबत साजरा करण्यासाठी आता परतीला येऊ लागले आहेत. पुण्याहून रात्रीच्या वेळी जादाच्या नियोजित केलेल्या ६० बसेस या १६ ते २० ऑक्टोबरपर्यंत असलेल्या गाड्यांचे तिकीट आरक्षण फुल झाले आहे. त्यामुळे अतिरिक्त बसेस पाठविण्याचे देखील नियोजन जळगाव एसटी विभागाकडून सुरू आहे.

