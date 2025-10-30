Jalgaon News : दिवाळी झाली 'सुपर फास्ट'! जळगाव एसटी विभागाची १५.६० कोटी कमाई, राज्यात दुसरा क्रमांक

जळगाव: राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या जळगाव विभागाने यंदाच्या दिवाळी हंगामात उत्पन्नवाढीत राज्यात दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. महामंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी अभिजित भोसले यांनी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीपत्रानुसार, जळगाव विभागाने १५ कोटी ६० लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे. .यात अव्वल स्थानी पुणे विभाग, नंतर दुसऱ्या क्रमांकावर जळगावने स्थान मिळवले आहे. पुणे विभागाने २० कोटी ४१ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळवून प्रथम क्रमांक पटकावला आहे, तर नाशिक विभाग तिसऱ्या क्रमांकावर आहे..एसटी महामंडळातर्फे यंदा दिवाळी हंगाम १८ ते २७ ऑक्टोबर दरम्यान होता. या कालावधीत प्रवाशांची वाढलेली गर्दी लक्षात घेऊन एसटी महामंडळाने जादा बसेस सोडण्याचे नियोजन केले होते. जळगाव विभागाने देखील प्रवाशांच्या सोयीसाठी जादा बसेसचे नियोजन करत सेवा पुरवली आणि उत्पन्नात लक्षणीय वाढ दिसून आली. .तसेच जळगाव एसटी विभागातील संयुक्त कृती समितीचे संयोजक गोपाळ बी. पाटील व सदस्यांनी, जळगाव विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कार्यातून घेतलेल्या मेहनतीमधून मिळाल्याचे सांगितले..परिवहन मंत्र्यांकडून कौतुकपरिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पुणे, जळगाव आणि नाशिक या तिन्ही विभागांचे अभिनंदन केले. तसेच या विभागांनी दिवाळीच्या काळात प्रवाशांना उत्तम सेवा देत उत्पन्नात भर घातली आहे, ही कौतुकास्पद बाब असल्याचे पत्रातून कौतुक केले आहे..सवलती अन् १० टक्के तिकीट दरवाढ रद्दएसटी बसेसमध्ये महिलांना पन्नास टक्के सवलत, तसेच ज्येष्ठ नागरीक, अमृत योजनेंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना तिकीट दरात सवलत आहे. दिवाळीत हंगामी १० टक्के तिकीट दर वाढीचा निर्णय मागे घेतल्याने एसटीच्या प्रवासी संख्येत वाढ झालेली दिसून आली. सुमारे ३० लाख प्रवाशांनी जळगाव एसटी विभागाच्या एसटीतून प्रवास केल्याचे माहिती समोर प्राप्त झाली आहे..Crime News : अक्कलकुवा पोलिस ठाण्यातील हवालदार दोन हजारांची लाच घेताना रंगेहात पकडला!.दिवाळीच्या काळात चांगली सेवा देण्याचा सर्व विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न केला. त्यांच्या समर्पित सेवेमुळेच हे यश शक्य झाले असून, उत्पन्न वाढीत राज्यात दुसऱ्या स्थान मिळवू शकले आहे. त्यामुळे सर्व कर्मचारी गौरवास पात्र आहेत.- दिलीप बंजारा, प्रभारी विभाग नियंत्रक, जळगाव एसटी विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.