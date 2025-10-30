उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : दिवाळी झाली 'सुपर फास्ट'! जळगाव एसटी विभागाची १५.६० कोटी कमाई, राज्यात दुसरा क्रमांक

Jalgaon Division Achieves Second Rank in Diwali Revenue : राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या जळगाव विभागाने दिवाळी हंगामात (१८ ते २७ ऑक्टोबर) १५ कोटी ६० लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळवत राज्यात दुसरा क्रमांक पटकावला. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या समर्पित सेवेमुळे हे यश मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या जळगाव विभागाने यंदाच्या दिवाळी हंगामात उत्पन्नवाढीत राज्यात दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. महामंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी अभिजित भोसले यांनी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीपत्रानुसार, जळगाव विभागाने १५ कोटी ६० लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे.

