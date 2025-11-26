Jalgaon Textile Park : आठ वर्षांपूर्वीची घोषणा अजूनही हवेत: टेक्स्टाईल पार्कसाठी जागेचा वाद; जळगावच्या तोंडाला पुन्हा पाने पुसणार?

जळगाव: मुख्यमंत्र्यांच्या भुसावळ येथे सोमवारी झालेल्या सभेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा टेक्स्टाईल पार्कचा विषय चर्चेत आला आहे. वस्त्रोद्योगमंत्री म्हणून पार्क भुसावळलाच द्यावा, असे साकडे मंत्री सावकारेंनी घातले. तर ‘भुसावळ काय अन् जामनेर काय’ म्हणत गिरीश महाजनांनी पार्कवर दावा कायम ठेवला. .अखेरीस मुख्यमंत्र्यांनी दोघांची बाजू सांभाळून घेत भुसावळला टेक्स्टाईल पार्कसाठी गुंतवणूक आणण्याचे आश्वासन देत विषय संपवला. असे असले तरी फडणवीसांनीच जामनेरच्या सभेत टेक्स्टाईल पार्कची घोषणा करण्याला आठ वर्षे लोटली तरी पार्कचा पत्ता नाही, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही..नगरपालिकांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असताना सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भुसावळला प्रचारसभेसाठी येऊन गेले. मंत्री संजय सावकारेंच्याच पत्नी नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार असल्याने भाजपने ही लढत प्रतिष्ठेची केलीय. तिकडे जामनेरात साधना महाजन बिनविरोध झाल्याने गिरीश महाजन निश्चिंत आहेत. पण, अन्य ठिकाणी मात्र चुरशीच्या लढती अपेक्षित आहेत. म्हणूनच फडणवीसांची सभा दणकेबाज होईल, याची काळजी घेण्यात आली.. या सभेच्या निमित्ताने जळगाव जिल्ह्यातील टेक्स्टाईल पार्कचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे..पार्कच्या विषयाची पार्श्र्वभूमीगेल्या दोन वर्षांपासून जळगाव जिल्ह्यातील कापूस उत्पादनाचे क्षेत्र कमी झाले असले तरी प्रमुख कापूस उत्पादक जिल्हा म्हणून जळगावची ओळख कायम आहे. विदर्भातील काही जिल्ह्यांसोबत जळगावही त्यात अग्रेसर असून, कापसापासून कापडापर्यंतची प्रक्रिया एकाच ठिकाणी, एकाच छताखाली व्हावी आणि कापडाला बाजारपेठही उपलब्ध व्हावी म्हणून जळगाव जिल्ह्यात टेक्स्टाईल पार्क उभारण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून आहे..घोषणा अन् पळवापळवी२०१५ मध्ये फडणवीसांनी विदर्भातील एका सभेत राज्यात ७ ठिकाणी टेक्स्टाईल पार्क उभारण्यात येतील, अशी घोषणा केली होती. २०१७ मध्ये फडणवीस ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानाच्या निमित्ताने जामनेरला आले असता त्यांनी टेक्स्टाईल पार्कची घोषणा केली. त्यासाठी जामनेर तालुक्यात जागाही निश्चित करण्यात आल्याचे सांगितले. अखेरीस जामनेरचा टेक्स्टाईल पार्क पळविण्यात आला व तो अमरावती जिल्ह्यात देण्यात आला. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्याच्या तोंडाला पुन्हा एकदा पाने पुसली गेली होती..आता तर जिल्ह्यातच संघर्षकाहीही करून कापूस उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी म्हणून जळगाव जिल्ह्यात टेक्स्टाईल पार्क झाला पाहिजे, अशी शेतकऱ्यांची भावना असताना पार्क कुठे व्हावा, यावरून आता वाद निर्माण झाला आहे. भुसावळच्या सोमवारच्या सभेत त्याचा प्रत्यय आला. वस्त्रोद्योग मंत्री या नात्याने संजय सावकारेंनी भुसावळला पार्क व्हावा, अशी इच्छा व्यक्त करणे स्वाभाविक आहे. तशी भावना त्यांनी भाषणातून बोलून दाखवली. मात्र, गिरीश महाजनांनी त्याला ‘काउंटर’ करत ‘जामनेर अन् भुसावळचे अंतर अवघ्या पंधरा मिनिटांचे आहे, पार्क कुठेही झाला तरी चांगलंच..’ असे सांगत पार्कवर दावा कायम ठेवला..मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे लक्षदोघा मंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस काय भूमिका घेतात, याकडे आता जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. जानेवारीत ‘दावोस’मध्ये मोठी गुंतवणूक परिषद होत असून, त्यातून भुसावळला टेक्स्टाईल पार्कसाठी गुंतवणूक आणण्याचे आश्वासन फडणवीसांनी या सभेत दिले आहे. प्रत्यक्षात त्या परिषदेत भुसावळच्या किंवा अगदी जामनेरच्याही पदरात काय पडते, हे पाहावे लागेल..अनेक वर्षांपासून जळगाव जिल्ह्यात टेक्स्टाईल पार्कची मागणी आहे. योगायोगाने जिल्ह्याला वस्त्रोद्योग मंत्रिपद मिळाले आहे, किमान या खात्याची जाणीव ठेवत मुख्यमंत्र्यांनी भुसावळला टेक्स्टाईल पार्क द्यावा.- संजय सावकारे.Nashik Election : पाटलांचे भवितव्य मतदारांच्या हाती! दिनकर की दशरथ? मनसे-भाजप संघर्षात प्रभाग ९ चा कौल कोणत्या पाटलांना मिळणार, उत्सुकता शिगेला.संजूभाऊ, जामनेर आणि भुसावळ अगदी जवळ आहे. रस्तेही चांगले चौपदरी, सहापदरी झाले आहेत. पंधरा मिनिटांत पोचता येते. त्यामुळे टेक्स्टाईल पार्क जामनेरला झाला तरी काही फरक पडणार नाही.- गिरीश महाजनसावकारेंची मागणी रास्त आहे. आपण येणाऱ्या जानेवारीत ‘दावोस’ला परिषदेसाठी जाणार आहोत. तेथून भुसावळला टेक्स्टाईल पार्कसाठी गुंतवणूक आणू. गिरीशभाऊंनी भुसावळमध्ये पडू नये.- देवेंद्र फडणवीस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.