Jalgaon Textile Park : आठ वर्षांपूर्वीची घोषणा अजूनही हवेत: टेक्स्टाईल पार्कसाठी जागेचा वाद; जळगावच्या तोंडाला पुन्हा पाने पुसणार?

Long-standing Demand for a Textile Park in Jalgaon : जळगाव जिल्ह्यात प्रस्तावित टेक्स्टाईल पार्कच्या स्थानावरून वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे (भुसावळ) आणि आमदार गिरीश महाजन (जामनेर) यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भुसावळ सभेदरम्यान जाहीर वाद झाला. मुख्यमंत्र्यांनी दावोस परिषदेतून गुंतवणूक आणून हा विषय तात्पुरता संपवला.
- सचिन जोशी, जळगाव
जळगाव: मुख्यमंत्र्यांच्या भुसावळ येथे सोमवारी झालेल्या सभेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा टेक्स्टाईल पार्कचा विषय चर्चेत आला आहे. वस्त्रोद्योगमंत्री म्हणून पार्क भुसावळलाच द्यावा, असे साकडे मंत्री सावकारेंनी घातले. तर ‘भुसावळ काय अन्‌ जामनेर काय’ म्हणत गिरीश महाजनांनी पार्कवर दावा कायम ठेवला.

