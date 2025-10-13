उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : भडगावमध्ये वृक्षांची बेसुमार कत्तल! केवळ १४ झाडांची परवानगी, शेकडो डेरेदार झाडे रातोरात तोडली

Massive Tree Felling in Tongaon, Jalgaon : जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव तालुक्यात टोणगाव शिवारातील गट क्रमांक ५६१/१ मध्ये ५० ते ६० वर्षे जुन्या डेरेदार वृक्षांची बेकायदेशीरपणे कत्तल करण्यात आली, ज्यामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: टोणगाव (ता. भडगाव) शिवारातील गट क्रमांक ५६१/१ मध्ये ५० ते ६० वर्षे जुन्या मोठ्या वृक्षांची बेसुमार कत्तल झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. भडगाव नगरपालिकेस केवळ १४ झाडे तोडण्यासाठी परवानगी मागून शेकडो डेरेदार वृक्षांची कत्तल करून रातोरात विल्लेवाट लावण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.

