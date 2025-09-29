Jalgaon News : 'नियम पाळले तर यम येणार नाहीत!' जळगावमध्ये बेशिस्त वाहतुकीमुळे महिला पोलिसांना नाकीनऊ

जळगाव: शहरात वाहतूक शाखेने कितीही कठोर भूमिका घेतली, तरी वाहनधारकांना शिस्त लागत नाही, ही शोकांतिका आहे. एकीकडे पालक त्यांच्या शालेय पाल्यांच्या हाती वाहने देतात, ही मुले नियमांचे उल्लंघन करीत सुसाट वाहने दामटतात; तर दुसरीकडे सर्वाधिक बेशिस्त घटक असलेले रिक्षाचालक मुजोरी करताना दिसतात. .वाहनधारकांना शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही ‘वसुली’ करण्यासाठी कारवाई करतो, असा आरोप होतो. अनेकदा रिक्षाचालक, वाहनधारक आमच्यावर अरेरावी करतात. त्यामुळे बेशिस्त वाहतुकीचे शहर म्हणून जळगावची ओळख झाली असून, ती वाहनधारकांच्या सहकार्याशिवाय पुसली जाणार नाही, अशा भावना शहरातील वाहतूक शाखेतील महिला पोलिसांनी व्यक्त केल्या. ‘सकाळ’तर्फे नवरात्रोत्सवानिमित्त सुरू असलेल्या ‘आम्ही साऱ्या जणी’ या उपक्रमांतर्गत आयोजित संवाद कार्यक्रमात शहर वाहतूक शाखेत कार्यरत महिला अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली..कोंडी सोडविताना नाकीनऊड्युटीवर असताना वाहनधारकांकडून सुरक्षित वाहतुकीसाठी सहकार्य मिळत नाही. तुम्ही ट्रीपल सिट वाहने वेगाने चालविणार, सिग्नल तोडणारा स्वत:बरोबरच इतरांचाही जीव धोक्यात घालणार. शहरातील वाहनधारक बेशिस्त आहेत. आम्ही सुरक्षित वाहतुकीसाठी वाहतूक नियंत्रणाचे ताणाचे काम करतो. याचा विचारच वाहनधारक करीत नाहीत. वाहतुकीचे नियम वाहनधारकांनी पाळले तर वाहतूक पोलिस त्यांना अडवायला रिकामा नाही. वाहतुकीची कोंडी झाली तर ती सोडविताना नाकीनऊ येते.- सोनाली सोनवणे.आदर करायला हवामहिला पोलिस म्हणून वाहनधारकांनी आदर करायला हवा. आम्हाला पाहून आमच्या समोर वाहनधारक जोरात वेगाने गाडी घेऊन जातात. काहींना अडविले, तर लगेच पाकीट काढून पैसे देऊ करतात, हे चुकीचे आहे. आम्ही नियमांचे पालन करवून घेण्यासाठी असतो. वाहतुकीचे नियम न पाळल्यास अपघात होतील. मात्र, आजकाल कोणाला वेळ नाही. वाहनधारकाने सिग्नल तोडला, ट्रिबल सिट असेल आणि आम्ही पुढे उभे असू, तर आम्हाला पाहून आमच्या जवळून वेगात वाहन नेतात. कारवाई नको म्हणून, नियम पाळले तर वाहनधारक सुरक्षित गाडी चालवेल.- रंजना बत्तीसे.... तर दंड होणारचसिग्नल बंद असताना अनेक वाहनधारक वाहने अर्धवट रस्त्यात थांबवितात. ते वाहन मागेही नेऊ शकत नाहीत आणि पुढेही नाही. त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा होतो. वाहतूक पोलिसाने कारवाईचा बडगा उचलला तर पुढाऱ्यांना, अधिकाऱ्यांना फोन लावून वाहने सोडण्यास सांगतात. कोणी ट्रीपलसिट जात असेल, मोबाईलवर बोलत वाहन चालवित असेल, तर त्यांना आम्ही अडवितो. तर नागरिक म्हणतात, त्याला बसला दंड किंवा पोलिस ‘तोडीपानी’ करतील, हा नागरिकांचा, वाहनधारकांचा गैरसमज आहे. तो दूर व्हावा. रस्त्यावर पिवळ्या रेषेच्या आत वाहने लावण्याचा नियम आहे, त्याबाहेर वाहने लावली तर दंड होणारच.- मोनाली कळसकर.... तर ‘यम’ येणार नाहीतरिक्षाचालक त्यांचा विशिष्ट गणवेश परिधान करीत नाहीत, क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी बसवितात, हे नियमबाह्य आहे. मात्र, त्यामुळे रिक्षेचा तोल गेल्यास, अपघात झाल्यास रिक्षाचालकाच्या व प्रवाशांच्या जिवालाही धोका निर्माण होऊ शकतो, दुर्दैवी घटना घडू शकते, याचा विचारच करीत नाहीत. वाहतूक पोलिस या अपघातापासून वाचविण्यसाठी वाहनधारकांना अडवितात व नियमांची ओळख करून देतात. मात्र, नियम पाळण्यास युवा पिढी, अति शहाणे वाहनधारक तयार नसतात. ‘नियम’ पाळले तर ‘यम’ येणार नाहीत’ ही म्हण वाहनधारकांनी लक्षात ठेवावी.- नंदा सुरवाडे.नियम सर्वांना सारखेवाहनधारकांनी नियमांचे पालन केल्यास त्यांना वाहतूक हवालदार अडविणार नाहीत. वाहतुकीचे नियम सर्वांना सारखे असतात. वाहन पकडल्यास वाहनधारक आपल्याकडील माजी नगरसेवक, पुढाऱ्यांना फोन करतात. ते आमच्याशी बोलतात वाहन सोडून द्या, असे सांगतात. नियमांचे पालन करणार नाहीत, अन अडविले तर अधिकारी, पुढाऱ्यांना फोन करणार. अशाने बेशिस्त वाहनधारकांवर कारवाई होईल. नियम कोण पाळणार?- वालिका सोनवणे.अनेकांकडून नियमांचे उल्लंघनजळगाव शहरातील अनेक रिक्षाचालक नियमांना डावलून रिक्षा चालवितात. त्यांना रस्त्यात वाहन उभे करू नको, असे सांगितल्यावरही रस्त्यातच उभी करतात. रिक्षाकडे जाण्यास निघाल्याशिवाय हे निघत नाहीत. रस्त्यात कोणी हात दिला, तर तेथेच रिक्षा थांबवितात. एका बाजूला घेत नाहीत. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होते. ८० टक्के लोकं चांगले असतात व २० टक्क्यांमुळे वाहतुकीस अडथळा येतो. कधी त्यांचा विशिष्ट गणवेश परिधान करीत नाहीत, जास्तीचे प्रवासी बसवितात. कारवाई केली तर दंड भरायला पैसे नसतात. कारवाई होइल एवढे नियमांच्या बाहेर प्रवासी बसवितातच कसे?- वैशाली गायकवाड.नियम सांगायला हवेतपोलिस वर्दीचा अभिमान आहे. मात्र, महिला पोलिसांविषयी आदर वाहनधारकांनी ठेवायला हवा. आजकाल १८ वर्षांआतील मुलेही वाहने चालवितात, तेही ट्रिबल सीट. त्यांना थांबविले तर ते घरी फोन लावतात. त्यांच्या घरचे म्हणतात आम्हाला मुलांना सोडायला वेळ नसतो. म्हणून इलेक्ट्रीक बाईक घेऊन दिली. तो चुक करणार नाही, तो लहान आहे, त्याला जावू द्या. १८ वर्षांखालील मुले कशीही गाडी चालवितात, सिग्नलचे नियम पाळत नाहीत. त्यामुळे अपघात घडतात. पालकांनी वाहन हातात देण्यापूर्वी वाहतुकीचे नियम सांगायला हवेत.- सोनाली मेटकर.Madha News : गरज ही शोधाची जननी आहे! पाणी साठवण्याच्या ड्रमच्या साह्याने युवकांनी केली नाव तयार.विभागाचे पूर्ण सहकार्यजळगाव शहर वाहतूक शाखेच्या पोलिस अधिकाऱ्यांपासून ते कर्मचाऱ्यांपर्यंत महिला पोलिसांना नेहमीच सहकार्य मिळते. मात्र, वाहनधारकांकडून वाहतुकीचे नियम पालनास सहकार्य मिळत नाही. शहर वाहतूक निरीक्षक पवन देसले यांनी 'मॉर्निग वॉक गृप' तयार केला आहे. ते आम्हा सर्वांना शरीर तंदुरूस्त ठेवण्यासाठी रोज सकाळी व्यायाम करणे, फळांचा ज्यूस घेण्यास सांगतात. जेणेकरून आमचे शरीर तंदुरूस्त राहून दिवसभर कामाचा उत्साह असेल, असे पोलिस महिलांनी यावेळी सांगितले. 