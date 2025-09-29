उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : 'नियम पाळले तर यम येणार नाहीत!' जळगावमध्ये बेशिस्त वाहतुकीमुळे महिला पोलिसांना नाकीनऊ

Female Police Share Challenges on Duty : 'सकाळ'तर्फे नवरात्रोत्सवानिमित्त आयोजित 'आम्ही साऱ्या जणी' या उपक्रमांतर्गत जळगाव शहर वाहतूक शाखेत कार्यरत महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधण्यात आला. यावेळी त्यांनी शहरात बेशिस्त वाहनधारकांमुळे येत असलेल्या अडचणी आणि सुरक्षित वाहतुकीसाठी सहकार्याची गरज व्यक्त केली.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: शहरात वाहतूक शाखेने कितीही कठोर भूमिका घेतली, तरी वाहनधारकांना शिस्त लागत नाही, ही शोकांतिका आहे. एकीकडे पालक त्यांच्या शालेय पाल्यांच्या हाती वाहने देतात, ही मुले नियमांचे उल्लंघन करीत सुसाट वाहने दामटतात; तर दुसरीकडे सर्वाधिक बेशिस्त घटक असलेले रिक्षाचालक मुजोरी करताना दिसतात.

