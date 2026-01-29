Agriculture News : जळगावात भाजीपाला स्वस्त, पण शेतकरी त्रस्त! उत्पादन खर्चही निघेना, बळीराजा पुन्हा संकटात

जळगाव: हिवाळ्यात शेतात मुबलक पाणी असल्याने भाजीपाल्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात निघते. त्यामुळे हिवाळ्यात भाजीपालाचे दर कमी होतात. मात्र, शेतकऱ्यांना पालेभाज्या लागवडीसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च लागत असतो. त्यात विविध बाजारात भाज्या विक्रीसाठी आल्यानंतर भाव कमी होतात. कमी भावातच भाजीपाला विक्री करावा लागतो. त्यामुळे केवळ येण्याजाण्याचा खर्च निघतो, अशी भावना भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांनी ‘सकाळ’कडे व्यक्त केल्या. .शहरातील भाजी बाजारात सध्या पालेभाज्यांची मोठ्या प्रमाणावर आवक होत आहे. विक्रेत्यांकडे विशेषतः शेतकरी विक्रेत्यांकडे भाज्या घेण्यासाठी ग्राहकांची गर्दी दिसून येत आहे. यात मेथी, टोमॅटो, फ्लॉवर, पालक, मुळा, पोकळा यासह फ्लॉवर, पत्ताकोबी आदी भाज्यांचे दर १० रुपये किलोपासून ते ३० रुपयांपर्यंत झालेले आहे..पूर्वी होता चांगला भावमहिना दीड महिन्यापूर्वी २० ते २५ रुपयाला मिळणारी मेथीच्या भाजीची जुडी आता १० ते १५ रुपयांत ते देखील दोन जुड्या मिळत आहेत. तर ४० रुपये किलो प्रमाणे विकले जाणारे टोमॅटो आता १० रुपये किलो मिळत आहे. तसेच कोंथबीरची ५० ते ६० रुपये मिळणारी जुडी आता तर १० रुपयांना दोन जुड्या मिळत आहे..येण्याजाण्याचा खर्च निघतोमेथीच्या भाजीचे उत्पादन घेण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा शेतकऱ्यांकडून अंदाज घेतला असता, शंभर मेथीच्या जुडीला शेतात लागणारा साधारणतः ३०० ते ४०० रुपये खर्च येतो. शेतातून बाजारात विक्रीसाठी आणण्याकरीता ३०० रुपये असा एकूण सुमारे ६०० ते ७०० रुपये खर्च होतो. बाजारात माल आणून त्याची विक्री केल्यानंतर येण्याजाण्याच्या खर्च वजा करुन फक्त तीनशे ते चारशे रुपये हातात येत असल्याचे शेतकऱ्याने सांगितले..फवारणी, बियाण्यांचा खर्च महागशेतात भाज्यांची लागवड करताना बियाणाची एक बॅग हजार ते दोन हजार रुपयापर्यंत खरेदी करावी लागते. तसेच भाज्यांवर ठरावीक वेळेत किंवा पिंकाच्या स्थितीनुसार औषध फवारणी करावी लागते. फवारणी करणाऱ्याला २५० ते ३५० रुपये रोजदांरी द्यावी लागते. हा खर्च पाहता, प्रत्यक्षात भाजी कमी दराने विकली गेली तर अपेक्षित पैसाच हाती येत नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले..Ped-Manjarde ZP : महिला आरक्षणामुळे मांजर्डे गणाचे महत्त्व वाढले; सभापतीपदासाठी जोरदार राजकीय चढाओढ.बाजारात बसावे लागते दूरशहरातील मुख्य आठवडे बाजार कासमवाडी हरिविठ्ठल नगर, पिंप्राळा, आझादनगर येथे भरतो. या बाजारात जळगाव शहरासह आजूबाजूच्या तालुक्यातील गावांमधील अनेक शेतकरी त्यांच्या शेतातील भाजीपाला स्वतः विक्रीसाठी घेऊन येतात. परंतू नियमित भाजीपाला विक्रेत्यांकडून त्यांना भाजी विक्री करण्यासाठी जागा दिली जात नसल्याची माहिती शेतकरी विक्रेत्याने दिली. त्यामुळे बाजारात कुठे तरी दूर बसावे लागते..शेतात पालेभाज्यांची लागवड करण्यापासून ते भाजीपाला बाजारात घेऊन येण्यासाठी बराच खर्च होतो. सध्या भाजीपाल्याचे भाव अतिशय कमी असल्याने कमी भावात माल विकावा लागतो. हाती जी रक्कम येते, त्यात येण्याजाण्याचा खर्च तेवढा सध्या निघत आहे.- रवींद्र माळी, शेतकरी, भाजी विक्रेता, खर्ची रंवजा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.