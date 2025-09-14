Jalgaon News : जळगावमध्ये 'व्हायरल'चा वाढता धोका: लहान मुले, ज्येष्ठांना अधिक त्रास

जळगाव: यंदा उशिरा सुरू झालेल्या पावसाळ्यानंतर हवेतील आर्द्रता व तापमानातील चढ-उतारामुळे व सण उत्सवानिमित्त झालेल्या गर्दीमुळे संसर्गजन्य आजारांचे (व्हायरल इंफेक्शन) रुग्णांचे संख्या वाढली आहे. रुग्णांमध्ये सर्दी, खोकला, श्वास घेण्यास त्रास, ताप, आदी लक्षणे दिसून येत आहेत. यात लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश अधिक आहे. जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दररोज ८० ते ९० रूग्ण, ताप, सर्दी खोकला या आजाराचे असतात. खासगी रुग्णालयात तर रात्री उशिरापर्यंत ओपीडी सुरू असल्याचे चित्र शहरासह जिल्ह्यात आहे..सर्वत्र पाऊस पडल्यानंतर मोकळ्या जागेत तणासह इतर वनस्पती उगावली आहे. अनेक ठिकाणी पाणी साचून त्यात डासांची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती झाली आहे. डास चावल्यामुळे मलेरिया, डेंगीचे रुग्ण वाढले आहेत. सोबत कधी कडक उन्ह, तर कधी पाऊस, कधी ढगाळ वातावरण यामुळे वातावरणात बदल होऊन तापासह सर्दी, पडसे, खोकला, श्वास घेण्यास अडचणी या व्याधी नागरिकांनासह लहान मुलांना जडत आहे. यामुळे सर्वच रुग्णालयात तपासणीसाठी गर्दी झालेली दिसते..कधी ताप येतो तर कधी सतत उच्च ताप राहतो, श्वास घेण्यास त्रास, छातीत दडपण व श्वास घेताना घरघर आवाज येत असल्यास, सतत खोकला, कफ, ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये अधिक थकवा व शुद्ध हरपण्यासारखी लक्षणे दिसून येत असल्यास तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..ज्येष्ठ नागरिकांनी अशी घ्यावी काळजीहृदयविकार, मधुमेह, दमा किंवा सीओपीडी असलेल्यांना धोका अधिक असतो. वयानुसार फुप्फुसाची कार्यक्षमता कमी झाल्याने संसर्ग लवकर होतो. ताप, श्वास लागणे, सतत थकवा, छातीत दुखणे ही गंभीर लक्षणे आहेत. ज्येष्ठांनी गर्दीत जाणे टाळावे, घरात स्वच्छ व हवेशीर वातावरण ठेवावे..Dhule News : आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे बोगस डॉक्टरांवर कारवाईचे आदेश.बाह्यरुग्ण विभागात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांमध्ये जवळपास ८० ते ९० टक्के रुग्ण संसर्गजन्य आजाराचे दिसून येत आहेत. वातावरणातील बदलांमुळे हे रुग्ण वाढले आहेत. रुग्णांनी गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळावे. सर्वसामान्यांना मास्कचा वापर करावा.डॉ. धर्मेंद्र पाटील, वैद्यकीय अधीक्षक, जिल्हा रुग्णालय व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.