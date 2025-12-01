उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Politics : जळगाव प्रभाग ५ चा राजकीय भूकंप! तिन्ही माजी महापौरांचा बालेकिल्ला खिळखिळा; भाजपत नितीन लढ्ढांचा प्रवेश

Shift in Power: BJP Gains Edge in Former Shiv Sena Stronghold : जळगाव महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक पाच (मुख्य बाजारपेठ) मधील राजकीय घडामोडी. शिवसेनेतील फुटीमुळे या प्रभागातील माजी महापौरांच्या भूमिका बदलल्या असून, आगामी निवडणुकीत चुरशीची लढत अपेक्षित आहे.
Jalgaon Ward 5

Jalgaon Ward 5

sakal 

भूषण श्रीखंडे
Updated on

जळगाव: शहराची मुख्य बाजारपेठ व राजकारणाचे केंद्र म्हणून प्रभाग क्रमांक पाचची ओळख आहे. नितीन लढ्ढा, विष्णू भंगाळे व राखी सोनवणे हे तिन्ही माजी महापौर या प्रभागाचे नेतृत्व करतात. तिघेही एकेकाळी शिवसेनेचे निष्ठावान होते. मात्र, मध्यंतरी शिवसेनेत उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे गटात झालेल्या फुटीचा थेट परिणाम या प्रभागाच्या राजकीय गणितांवर होऊन लढ्ढा भाजपत, तर भंगाळे शिवसेनेत गेल्याने मूळचा शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या या प्रभागावर भाजपला वर्चस्व मिळविण्याची संधी दिसून येत आहे.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Uddhav Thackeray
Jalgaon
maharashtra
political
election
Eknath Shinde
Ward
MVA government
caste
uttar maharashtra
Jalgaoan News
Mahayuti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com