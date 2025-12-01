Jalgaon Politics : जळगाव प्रभाग ५ चा राजकीय भूकंप! तिन्ही माजी महापौरांचा बालेकिल्ला खिळखिळा; भाजपत नितीन लढ्ढांचा प्रवेश

जळगाव: शहराची मुख्य बाजारपेठ व राजकारणाचे केंद्र म्हणून प्रभाग क्रमांक पाचची ओळख आहे. नितीन लढ्ढा, विष्णू भंगाळे व राखी सोनवणे हे तिन्ही माजी महापौर या प्रभागाचे नेतृत्व करतात. तिघेही एकेकाळी शिवसेनेचे निष्ठावान होते. मात्र, मध्यंतरी शिवसेनेत उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे गटात झालेल्या फुटीचा थेट परिणाम या प्रभागाच्या राजकीय गणितांवर होऊन लढ्ढा भाजपत, तर भंगाळे शिवसेनेत गेल्याने मूळचा शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या या प्रभागावर भाजपला वर्चस्व मिळविण्याची संधी दिसून येत आहे. .शहरातील प्रमुख बाजारपेठ, मध्यवर्ती भाग असलेल्या या प्रभागात जातीय समीकरण लक्षात घेता, सर्वच पक्षांकडून इच्छूक उमेवारांनी मोर्चेबांधणी सुरू केलेली आहे. नागरी वस्त्यांसह बाजारपेठ व प्रमुख रस्ते या प्रभागात अंतर्भूत होतात. म्हणून या क्षेत्रात नागरी सुविधांसह अतिक्रमणाची समस्या गंभीर आहे..शिवसेनेचा बालेकिल्लागेल्या २०१८च्या निवडणुकीत शिवसेनेने या प्रभागातील चारही जागा जिंकून निर्विवाद वर्चस्व मिळविले होते. विधानसभेच्या निवडणूकीच्या वेळी विष्णू भंगाळे यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाची साथ सोडून शिवसेनेत प्रवेश केला आणि जिल्हा प्रमुखपद मिळविले. मात्र, नितीन लढ्ढा, ज्योती तायडे, राखी सोनवणे हे शिवसेनेत कायम होते. मात्र, महिन्याभरापूर्वीच भाजपत नितीन लढ्ढा यांनी शिवसेनेच्या सहा नगरसेवकांसह प्रवेश केला आहे..उच्चभ्रूसह संमिश्र वस्तीया प्रभागात लेवा पाटील समाजाचे ७ हजार मतदारसंख्या असून, त्यानंतर मराठा समाज सुमारे ६ तसेच माहेश्वरी, जैन, मारवाडी समाजाचे ५ हजार, तर मुस्लिम समाजाचेदेखील मतदारांची संख्या मोठी आहे. नवीन प्रभाग रचनेत छत्रपती शाहूनगरचा भाग हा सहामध्ये गेल्याने यात जानकीनगर, तुकारामवाडी परिसराचा समावेश झाला आहे..प्रभागात प्रचाराचे हे असतील मुद्देप्रभागात रस्ते, गटारींची समस्या.नवी पेठेसह बाजारपेठेत पावसाळ्यात साचणारे पाणी.रस्त्यांवरील हॉकर्सचे अतिक्रमण, बेशिस्त पार्किंग.व्यापारी संकुलातील स्वच्छता व समस्या..असे आहेत इच्छुक उमेदवारया प्रभागात एक ओबीसी, दोन सर्वसाधारण महिला व एक सर्वसाधारण जागांचे आरक्षण आहे. प्रभागातील इच्छुकांमध्ये शिवसेनेतून भाजपत गेलेले नितीन लढ्ढा, आमदार सुरेश भोळे यांचे पुत्र विशाल भोळे, भाजपचे महानगराध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी, आकांशा शर्मा व माजी नगरसेवक जितेंद्र मुंदडा यांच्या पत्नी राखी मुंदडा याही इच्छुक आहेत. शिवसेनेकडून विष्णू भंगाळे, श्याम कोगटा यांचे पुत्र रोहित कोगटा, अशफाक पिंजारी इच्छुक असल्याचे समोर येत आहे; तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून महानगरप्रमुख शरद तायडे यांच्या पत्नी ज्योती तायडे, पीयूष गांधी व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाकडून माजी नगरसेवक सुनील माळी हेही निवडणूक लढविण्याची तयारी करीत आहेत. माजी नगरसेवक (दिवंगत) नरेंद्र भास्कर पाटील यांचे पुत्र पीयूष पाटील हे अपक्ष लढतात की कोणत्या तिकिटावरून लढून आव्हान देतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. शिवाय, अमोल सोनवणे हेही इच्छुक आहेत..Pralhad Joshi : 'राहुल गांधींच्या हातात कोऱ्या कागदाचं संविधान, ते पुस्तक घेऊन देशभरात फिरताहेत'; केंद्रीय मंत्री जोशींची टीका.राजकारण फिरविणारे प्रमुख मुद्देलेवा पाटील, मराठा, जैन, मारवाडी, माहेश्वरी मतदान अधिकदोन सर्वसाधारण महिला जागांवर उमेदवारी शोधण्यासाठी अडचणमहायुती व महाआघाडीत लढतयुती झाल्यास भाजप ३, शिवसेनेला १ जागा; पण शिवसेना २ जागांसाठी आग्रही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.