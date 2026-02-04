Jalgaon Fraud : जळगावात व्यापाऱ्याला ६ लाखांना गंडा; खऱ्या नोटा घेऊन पिशवीत दिल्या 'चिल्ड्रेन बँक'च्या नोटा!

जळगाव: शहरात बारदान खरेदीसाठी आलेल्या व्यापाऱ्यास विक्रेत्याने ५०० रुपये चलनाच्या नोटा लागतील, असे सांगत त्या उपलब्ध करून देण्यासाठी अस्सल नोटा घेऊन व्यापाऱ्याला मुलांच्या खेळण्यातील चिल्ड्रेन बँकेच्या नोटा देऊन सहा लाख रुपयांत फसवणूक केली. ही घटना २३ जानेवारीला काव्यरत्नावली चौकात घडली. या प्रकरणी रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात तीन संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे..बारदान विक्रीचा व्यवसाय असलेले प्रकाश श्रीराम प्रजापत (वय ५०) यांना काही दिवसांपूर्वी रवींद्र तायडे नावाच्या तरुणाने फोनवर संपर्क करून २ लाख बारदान विक्रीसाठी असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर २३ जानेवारीला तायडे एका साथीदारासह प्रजापत यांच्या घरी आला व मोबाईलमधील बारदानचे छायाचित्र दाखविले. त्यांच्यात बारदान खरेदीबाबत बोलणी झाली व सहा लाख रुपयांत व्यवहार ठरला. .व्यवहार ठरल्यानंतर प्रकाश प्रजापत यांना पैसे दाखविण्यास सांगितले असता, त्यांनी सहा लाख रुपये असल्याचे दाखविले. त्यात ५०० रुपयांच्या नोटाचे दोनच बंडल होते व उर्वरित पाच लाख रुपये १०० व २०० रुपयांच्या नोटा होत्या. त्यामुळे समोरील व्यक्तीने आम्हाला फक्त ५०० रुपयांच्याच नोटा हव्या आहेत, असे सांगितले. त्यासाठी नोटा बदलून देण्याच्या बहाण्याने प्रजापत यांना काव्यरत्नावली चौकात नेले. .काव्यरत्नावली चौकात संशयितांच्याच तिसऱ्या साथीदाराने प्रजापत यांच्याकडील एक लाख रुपये बयाणा म्हणून घेतले आणि उर्वरित ५ लाख रुपयांच्या १०० आणि २०० रुपयांच्या नोटांच्या बदल्यात त्यांना ५०० रुपये चलनाच्या नोटांचे १० बंडल एका पिशवीत दिले. दुसऱ्या दिवशी प्रजापत यांनी घरी पैसे तपासले असता, प्रत्येक बंडलच्या वरची एक नोट खरी होती आणि बाकी सर्व नोटांवर ‘भारतीय बच्चो का बँक’ असे लिहिलेले होते..Thane Crime: प्रेयसीसोबत लग्नाला परवानगी दे, असं सांगितलं अन् तीन मुलींसह पत्नीला घराबाहेर काढलं, धक्कादायक कारण समोर.पोलिसांत तक्रारफसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तणावामुळे प्रजापत यांची प्रकृती बिघडली. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल केले होते. प्रकृतीत सुधारणा झाल्यानंतर त्यांनी सोमवारी (ता. २) रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून रवींद्र तायडे आणि त्याच्या दोन साथीदारांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहायक निरीक्षक संदीप पाटील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.