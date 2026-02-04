उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Fraud : जळगावात व्यापाऱ्याला ६ लाखांना गंडा; खऱ्या नोटा घेऊन पिशवीत दिल्या 'चिल्ड्रेन बँक'च्या नोटा!

Businessman Duped While Buying Bardana in Jalgaon : बारदान खरेदीच्या व्यवहारात ५०० रुपयांच्या नोटा देण्याच्या बहाण्याने व्यापाऱ्याला ‘चिल्ड्रेन बँक’च्या बनावट नोटा देऊन सहा लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली.
Children bank notes

सकाळ डिजिटल टीम
जळगाव: शहरात बारदान खरेदीसाठी आलेल्या व्यापाऱ्यास विक्रेत्याने ५०० रुपये चलनाच्या नोटा लागतील, असे सांगत त्या उपलब्ध करून देण्यासाठी अस्सल नोटा घेऊन व्यापाऱ्याला मुलांच्या खेळण्यातील चिल्ड्रेन बँकेच्या नोटा देऊन सहा लाख रुपयांत फसवणूक केली. ही घटना २३ जानेवारीला काव्यरत्नावली चौकात घडली. या प्रकरणी रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात तीन संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.

