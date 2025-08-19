उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : जळगावातील हत्येवरून राजकारण तापले; गिरीश महाजन यांच्या चालकाचा मुलगा सूत्रधार: अबू आझमींचा आरोप

Jamner Taluka youth murder case highlights : मंत्री गिरीश महाजन यांच्या वाहनावरील चालकाच्या मुलगा सूत्रधार असून यात भाजपचे कार्यकर्ते देखील सहभागी आहेत. त्यामुळे या कुटुंबाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस न्याय देणार का?,’’ असा सवाल आमदार अबू आझमी यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
