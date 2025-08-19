Jalgaon News : जळगावातील हत्येवरून राजकारण तापले; गिरीश महाजन यांच्या चालकाचा मुलगा सूत्रधार: अबू आझमींचा आरोप

जळगाव: ‘‘जामनेर तालुक्यातील बेटावद येथील तरुणाची अमानुषपणे मारहाण करून त्याची हत्या करण्यात आली. यात मंत्री गिरीश महाजन यांच्या वाहनावरील चालकाच्या मुलगा सूत्रधार असून यात भाजपचे कार्यकर्ते देखील सहभागी आहेत. त्यामुळे या कुटुंबाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस न्याय देणार का?,’’ असा सवाल आमदार अबू आझमी यांनी पत्रकार परिषदेत केला. .आझमी यांनी सोमवारी सकाळी जामनेर तालुक्यातील बेटावद येथील मृत तरुणाच्या कुटुंबाची सांत्वन भेट घेतली. तसेच पोलिस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांची भेट घेत सर्व आरोपींना पकडून त्यांना कठोर शिक्षा करावी, अशी मागणी केली. या प्रकरणातील सर्व आरोपी भाजपचे कार्यकर्ते आहे. त्यांनी तीन ते चार तास पकडून या तरुणाला बेदम मारहाण करून त्याचा जीव घेतला. .Ujani Dam News : 'उजनी धरणाच्या काठावर स्वातंत्र्यदिनी जमला सृजनांचा मेळा'; कविता, भारुडांनी रंगली मैफल, तीन जिल्ह्यांतील मान्यवरांची उपस्थिती.त्यामुळे या प्रकरणातून फडणवीस सरकार गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना प्रोत्साहन देत आहे असे दिसून येत आहे. मंत्री गिरीश महाजन हे फडणवीस यांच्या जवळचे आहे. त्यामुळे आरोपींना वाचविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आरोप आझमी यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.