Jalgaon News : पोळा सणावर लम्पी आजाराचे सावट; बैलांच्या शर्यतीवर बंदी, घरगुती पद्धतीने साजरा करण्याचे प्रशासनाचे आवाहन

जळगाव: जिल्ह्यात जनावरांना लंपी आजाराची लागण झाल्याने आतापर्यंत ७२ पशूधन दगावले असून, इतर पशूधनांवर उपचार सुरू आहेत. मात्र, लंपीची साथ आटोक्यात येत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे यंदाचा पोळा घरगुती वातावरणात साजरा करावा, सामूहिक बैलपूजन, पोळा फुटणे, बैलांच्या शर्यती असे कार्यक्रम घेऊ नयेत, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे..जिल्ह्यात जुलैच्या सुरुवातीला तीन तालुक्यांत लंपीची लागण होऊन ३४ पशुधन बाधित व एका पशुधनाचा मृत्यू झाला होता. जुलैअखेर लंपीचे संक्रमण १३ तालुक्यांत होऊन ५५० पशुधन बाधित व १६ पशुधन दगावल्याचे समोर आले. पंधरा तालुक्यांत लंपी संसर्गाचे ९६ केंद्रे आढळून आले आहेत..जिल्ह्यात आतापर्यंत १ हजार ६५ पशुधन बाधित झाले आहे. यात ४६७ पशुधनावर उपचार सुरू आहेत. उपचारांअंती ५५८ गोवंशीय पशुधन बरे झाले आहे. एकूण ७२ पशुधनाचा मृत्यू झाला आहे. पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह ५ शीघ्र कृतिदल अधिकारी वर्गांकडून बाधित पशुधनावर उपचार केले जात आहेत. यात उपचाराअंती बरे होण्याचे प्रमाण ५२ टक्के असून, उपचारांसंदर्भात पाठपुरावा घेतला जात असल्याचे पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. प्रदिप झोड यांनी म्हटले आहे. चार लाख ९६ हजार पशुधनापैकी ४ लाख ८४ हजार ८८५ सरासरी ९७ टक्के गोवंशाचे लसीकरण करण्यात आले आहे. पशुसंवर्धन विभागाकडून लसीकरण, सेवा, सुश्रूषा, उपचार केले जात असल्याची माहिती पशुसंवर्धन प्रशासनाने दिली..बाधित पशुधनाच्या संपर्कातील वैरण, गवत, साहित्य, कातडी आदी नियंत्रित क्षेत्रातून बाहेर नेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात सर्वच तालुकास्तरांवर कृषी उत्पन्न बाजार समितीअंतर्गत गुरांचे आठवडे बाजार व उपबाजार आहेत. त्या ठिकाणी म्हैस, शेळी, मेंढी आदी प्राण्यांव्यतिरिक्त गोवंशीय पशुधन बाजारात ने-आण, खरेदी-विक्री करण्यावर बंदी करण्यात आली आहे. गोवर्गीय पशुधनाच्या शर्यती, जत्रा, प्रदर्शन भरवू नयेत, असे आदेश पारित करण्यात आले आहेत..यंदाचा पोळा सण लंपीच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती पद्धतीनेच साजरा करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. लंपीचा प्रादुर्भाव वाढू नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून नागरिकांनी या बाबीचे गांभीर्य ओळखून आपापल्या घरीच बैलपूजन करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे. जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार अनेक जनावरे एकत्र आल्यास लंपी पसरण्याचा धोका अधिक वाढतो. त्यामुळे शेतकरी व पशुपालकांनी पारंपरिक आनंद घरच्या घरीच साध्या व सुरक्षित पद्धतीने साजरा करावा.Bail Pola 2025: डिजेपासून बैलांना त्रास! शेतकऱ्यांना 'ॲनिमल राहत'कडून १० सूचना.आपल्या सर्वांच्या सहभागातूनच जनावरांचे आरोग्य जपले जाईल. लम्पीचा संसर्ग रोखणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे पोळा हा सण घरगुती वातावरणात, सुरक्षिततेची काळजी घेऊन साजरा करावा.-आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, जळगाव.