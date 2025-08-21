उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : पोळा सणावर लम्पी आजाराचे सावट; बैलांच्या शर्यतीवर बंदी, घरगुती पद्धतीने साजरा करण्याचे प्रशासनाचे आवाहन

Lumpy Skin Disease Spreads Among Livestock in Jalgaon : जळगाव जिल्ह्यात लंपी आजारामुळे पशुधनावर उपाय व लसीकरण सुरू; पोळा सण घरगुती वातावरणात सुरक्षित पद्धतीने साजरा करण्याचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांचे आवाहन.
Updated on

जळगाव: जिल्ह्यात जनावरांना लंपी आजाराची लागण झाल्याने आतापर्यंत ७२ पशूधन दगावले असून, इतर पशूधनांवर उपचार सुरू आहेत. मात्र, लंपीची साथ आटोक्यात येत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे यंदाचा पोळा घरगुती वातावरणात साजरा करावा, सामूहिक बैलपूजन, पोळा फुटणे, बैलांच्या शर्यती असे कार्यक्रम घेऊ नयेत, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

