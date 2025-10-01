Crime News : कौटुंबिक वादातून क्रूर शेवट! सासरा-शालकाच्या मारहाणीत जावयाचा मृत्यू; जळगावात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा

जळगाव: कौटुंबिक वादातून सासरा आणि शालकाने जावयाला बेदम मारहाण केल्याची घटना शनिवारी (ता.२७) बसस्थानकालगत पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोर घडली होती. मारहाणीत गंभीर जखमी जावयाचा उपचार सुरू असताना मृत्यू झाल्याने दोघांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. योगेश प्रल्हाद पाटील (वय ४४, रा. नांद्रा, ता. जामनेर) असे मृत गृहस्थाचे नाव आहे..जामनेर तालुक्यातील नांद्रा येथे योगेश प्रल्हाद पाटील हे गृहस्थ आपल्या पत्नी आणि मुलांसह वास्तव्यास होते. योगेश आणि त्यांची पत्नी यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून कौटुंबिक वाद सुरू होता. हा वाद मिटविण्यासाठी तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू होते आणि हे प्रकरण पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या मगील बाजूस महिला दक्षता विभागात सुरू होते..दोन्ही पक्षाला समोरासमोर बसवून समन्वयातून तडजोड करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता. यासाठी दोन्ही कडील मंडळींना (ता.१२) बोलावून समज काढण्यात आली. सायंकाळी चारच्या सुमारास योगेश पाटील पत्नीसोबत सुरू असलेला वाद मिटवून तिला घरी घेऊन जाण्यासाठी तयार झाले होते. याच दरम्यान, पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या समोरील मुख्य गेटजवळ योगेश पाटील यांना त्यांचे सासरे निवृत्ती तुकाराम पाटील आणि शालक चेतन निवृत्ती पाटील (दोघे रा. सवतखेडा, ता. जामनेर) यांनी गाठले..या दोघांनी योगेशला बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत योगेश गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना तत्काळ जळगावातील एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र, त्यांच्यावर उपचार सुरू असतानाच १५ दिवसांनी, म्हणजे २७ सप्टेंबरला सकाळी आठच्या सुमारास मृत्यू ओढवला..Nashik Crime : अवैध पार्सल पॉईंट्स राजरोसपणे सुरू; रात्री उशिरा टवाळखोर गुंडांचा धिंगाणा, पोलिसांचे दुर्लक्ष.जिल्हापेठ पोलिसांकडून तपास सुरूघडल्या प्रकरणाबाबत मृत योगेश पाटील यांचे चुलत भाऊ श्रीराम पाटील यांनी जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. वैद्यकीय अहवाल आणि नातेवाईकांनी केलेल्या आरोपावरून पोलिसांनी संशयित निवृत्ती तुकाराम पाटील आणि चेतन निवृत्ती पाटील या दोघांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. उपनिरीक्षक गोपाल देशमुख तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.