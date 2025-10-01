उत्तर महाराष्ट्र

Crime News : कौटुंबिक वादातून क्रूर शेवट! सासरा-शालकाच्या मारहाणीत जावयाचा मृत्यू; जळगावात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा

Family Dispute Ends in Tragedy : जळगाव येथील पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोर कौटुंबिक वादातून झालेल्या मारहाणीत गंभीर जखमी झालेले योगेश प्रल्हाद पाटील यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. याप्रकरणी त्यांचे सासरे आणि शालक यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: कौटुंबिक वादातून सासरा आणि शालकाने जावयाला बेदम मारहाण केल्याची घटना शनिवारी (ता.२७) बसस्थानकालगत पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोर घडली होती. मारहाणीत गंभीर जखमी जावयाचा उपचार सुरू असताना मृत्यू झाल्याने दोघांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. योगेश प्रल्हाद पाटील (वय ४४, रा. नांद्रा, ता. जामनेर) असे मृत गृहस्थाचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
crime
maharashtra
Crime News
murder case
family dispute
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com