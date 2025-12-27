Agricultural News : मिरचीचा खिशाला 'ठसका'! उत्पादनात घट झाल्याने दर १० हजारांच्या पार

कापडणे: खानदेशात यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाने अक्षरशः कहर केला. सातत्यपूर्ण पाऊस आणि अनेक ठिकाणी झालेल्या अतिवृष्टीचा थेट फटका मिरची पिकाला बसला असून, परिणामी उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. याचा परिणाम थेट बाजारात दिसून येत आहे. हिरव्या मिरचीचे दर दिवसेंदिवस वाढत असताना ओली लाल मिरची मात्र बाजारातून जवळपास गायब झाली आहे. उपलब्धतेअभावी ओल्या लाल मिरचीचे दर प्रतिक्विंटल दहा हजार रुपयांच्या पुढे गेले असून, कोरड्या मिरचीचे दरही कडाडले आहेत..खानदेशातील दोंडाईचा आणि नंदुरबार येथील बाजारपेठा लाल मिरचीसाठी राज्यभरात प्रसिद्ध आहेत. या ठिकाणी पथारींवर मोठ्या प्रमाणात ओली लाल मिरची वाळवून कोरडी मिरची तयार केली जाते. मात्र, यंदा या पथारींनाही अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला आहे. सततच्या पावसामुळे मिरची नीट वाळू.शकली नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले असून, पथारीवरील व्यवहारही मंदावले आहेत. तरीही उपलब्धतेच्या मर्यादेमुळे व्यापारी मिरचीची अधिक खरेदी करण्याकडे कल दर्शवीत आहेत..धुळे जिल्ह्यात ओल्या लाल मिरचीचे दर प्रतिक्विंटल दहा हजार रुपयांच्या पुढे पोहोचले आहेत. राज्यातील इतर बाजारपेठांमध्ये हे दर सरासरी तेरा हजार ते सोळा हजार रुपयांपर्यंत आहेत. कोरड्या मिरचीचे दरही चढेच असून, मसाल्यांच्या खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. याचा फटका थेट सर्वसामान्य ग्राहकांच्या स्वयंपाकघराला बसत आहेत..खरीप हंगामाच्या उत्तरार्धात झालेल्या सातत्यपूर्ण व अवकाळी पावसामुळे मिरचीची आवक मंदावली आहे. उत्पादन घटल्याने बाजारात तुटवडा निर्माण झाला असून, त्यामुळे दर तेजीत आहेत. मिरचीने केवळ जिभेलाच नव्हे, तर खिशालाही चांगलाच ‘ठसका’ दिला आहे..Sangli Farmer : अतिवृष्टी, करपा व मावा रोगाचा फटका; शिराळा तालुक्यात ऊस उत्पादनात ३० टक्के घट.गावांमध्येही आवक नाहीडिसेंबर महिन्यात ग्रामीण भागात खेडोपाडी बैलगाडी आणि ट्रॅक्टरवरून मोठ्या प्रमाणात ओली लाल मिरची विक्रीस आणली जाते. मात्र, डिसेंबर संपत आला तरी गावगाड्यात मिरचीची आवक झालेली नाही. उत्पादनच नसल्याने हा परिणाम झाला असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. पावसाने मिरचीच्या झाडांवर रोगराई वाढली, फुले व फळे गळून पडली आणि अपेक्षित उत्पादन हाती आले नाही, अशी खंत शेतकरी व्यक्त करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.