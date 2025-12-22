उत्तर महाराष्ट्र

Transformer Theft: लासगाव येथील विज वितरण कंपनीच्या सबस्टेशनवर चोरी

Theft at Lasgaon Substation: Key Details: लासगाव येथील विज वितरण कंपनीच्या सबस्टेशनवर नवीन ट्रान्सफॉर्मरमधील १३ ते १५ लाखांच्या साहित्याची चोरी झाली आहे. पोलीस निरीक्षक राहुलकुमार पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू असून, चोरीची घटना गुंतागुंतीची असल्याचे पाहण्यात आले आहे.
राजेंद्र पाटील - सकाळ वृत्तसेवा
नांद्रा (ता.पाचोरा) : लासगाव (ता.पाचोरा)येथील बांबरुड (राणीचे) येथील रस्त्यावरील विज वितरण कंपनीच्या सबस्टेशनवरील सप्टेंबर महिन्यात बसवण्यात आलेल्या शेती पंपासाठी च्या नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवण्याचे काम हैद्राबाद येथील एन.सी.सी.कंपनीने घेतले आहे.

