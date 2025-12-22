Transformer Theft: लासगाव येथील विज वितरण कंपनीच्या सबस्टेशनवर चोरी

नांद्रा (ता.पाचोरा) : लासगाव (ता.पाचोरा)येथील बांबरुड (राणीचे) येथील रस्त्यावरील विज वितरण कंपनीच्या सबस्टेशनवरील सप्टेंबर महिन्यात बसवण्यात आलेल्या शेती पंपासाठी च्या नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवण्याचे काम हैद्राबाद येथील एन.सी.सी.कंपनीने घेतले आहे..सर्वात आधी सप्टेंबर महिन्यात संबंधित ठेकेदारांनी ५०० के.व्ही.चा ट्रान्सफॉर्मर बसवला होता.या ठिकाणी सबठेकेदार गेल्या आठवड्यापासून श्री निवास इलेक्ट्रीशयन चे मजूर कामासाठी आलेले आहेत.त्याचे काम सुरू असतानाच या ट्रान्सफॉर्मर वरील नटा ह्या काढलेल्या असुन या मधील काॅपरचे काॅईल,ऑईल ची चोरी झाल्याचे लक्षात आले.ह्या ट्रान्सफॉर्मर ची किंमत 50लाखाच्या घरात आहे..ट्रेनमधील दिव्यांग डब्ब्यात तरुणीची छेडछाड.तो आंध्रप्रदेश येथून आणण्यात आला होता.यातील अंदाजे किमतीच्या १३ते १५ लाखांपर्यंतच्या साहित्याची चोरी झाल्याची घटना आज सकाळी उघडकीस आली आहे.हे काम विज मंडळांने एनसीसी कंपनी हैदराबाद प्रमुख कंपनी ला दिलेले आहे या कंपनीने श्रीनिवास इलेक्ट्रेशियन आंध्रप्रदेश या कंपनीला शेती पंपासाठी नवीन फिटर बसवण्याचे काम दिले आहे.सप्टेंबर महिन्यात आलेल्या या ट्रान्सफॉर्मर मधील साहित्याची नेमकी चोरी केव्हा कधी झाली या बाबतीत शाशकंता आहे..या बाबतीत बि.व्ही.सामसेवर सिनियर इंजिनिअर एनसीपी हैद्राबाद यांनी चोरीचा गुन्हा नोंद केला आहे.घटनास्थळावर पाचोरा पोलीस निरीक्षक राहुलकुमार पवार यांनी भेट देऊन पाहणी केली व संबंधितांकडून माहिती घेतली..चोरीची घटना गुंतागुंतीचीसप्टेंबर महिन्यात या ठिकाणी या ट्रान्सफॉर्मर ला आणुन फोंडेशनवर ठेवण्यात आले आहे.या गोष्टीला चार महिने उलटले आहे.या लासगाव सबस्टेशनवर चोवीस तास ऑपरेटर तर रात्री रखवालदार नेमलेला आहे.या ट्रान्सफॉर्मर वरील प्लेट चे वजन ५००किलो आहे.या चोरीत क्रेन,वाहन,ऑईल घेऊन जाणारे ड्रम अशा असंख्य साहित्याचा वापर करण्यात आला असावा तरीही ही घटना कोणाच्याही लक्षात का आली नसावी..ट्रेनमधील दिव्यांग डब्ब्यात तरुणीची छेडछाड.शेतीसाठी स्वतंत्र फिटर निर्मिती चे का एन.सी.सी.कंपनीला देण्यात आले आहे.या कंपनीने ते आपल्या कडे अजुन हस्तांतरित केलेले नाही.याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित ठेकेदार किंवा त्या संबंधित लोकांची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.