Latur Crime : बीडमधील तरुण-तरुणीने लातुरात गळफास घेऊन संपवलं जीवन; पोलिसांना कागदपत्रं सापडली अन्...

लातूरच्या पेठ गावात तरुण-तरुणीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली.प्रेमप्रकरणातून आत्महत्येचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी वर्तवला.घटनास्थळी पोलिसांनी पंचनामा केला आहे..लातूर : लातूरमधील पेठ गावच्या शिवारात बीड जिल्ह्यामधील तरुण-तरुणीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची (Latur case) घटना रविवारी (ता. १९) घडली. मृतांमध्ये नितीन संदीपान दराडे (वय २९) आणि राणी मालाबा दराडे (वय २४, दोघेही रा. दराडवाडी, ता. अंबाजोगाई, जि. बीड) यांचा समावेश असून, त्यांनी प्रेम प्रकरणातून आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी वर्तवला आहे. .ऐन दिवाळीत घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. पेठ गावातील एका शेतात असलेल्या पत्र्याच्या खोलीबाहेर सकाळी नऊ वाजता दुचाकी आढळून आली. त्यामुळे येथील नागरिकांनी खोलीत पाहिल्यानंतर तरुण-तरुणीने गळफास घेतल्याचे दिसून आले. ग्रामस्थांनी तातडीने दूरध्वनी करून पोलिसांना ही माहिती दिली. त्यामुळे लातूर ग्रामीण पोलिस ठाण्यातील पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले..Marriage Fraud : लग्नानंतर काही मिनिटांतच वधू भूर्रर्र...; नाशिकच्या शेतकरी तरुणाला चार लाखांना गंडवले, काही क्षणांत स्वप्नांचा झाला चुराडा.घटनास्थळी मिळालेल्या कागदपत्रांवरून पोलिसांनी गळफास घेतलेल्या तरुण-तरुणीची ओळख पटवली. राणी दराडे ही लातूरमधील एका रुग्णालयात परिचारिका म्हणून काम करीत होती. तर नितीन दराडे हा स्पर्धा परीक्षेची तयारी करीत होता. ते अधूनमधून लातुरात भेट घेत असत. दोघांनी आत्महत्या केल्याने दोन्ही कुटुंबांवर शोककळा पसरली आहे. पोलिस हवालदार डी.एन. गुडमेवाड हे या घटनेचा अधिक तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.