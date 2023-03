Lineman Day : नंदुरबार येथे उद्या लाइनमन दिवस

Nandurbar News : देशभरातील लाइनमनबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने ४ मार्चला देशभरात लाइनमन दिवस (Lineman Day) साजरा करण्याबाबत सार्वजनिक व खासगी विद्युत क्षेत्रातील आस्थापनांना सूचना केल्या आहेत. (Lineman Day will be celebrated in Mahavitaran on March 4 nandurbar news)

त्या अनुषंगाने येत्या ४ मार्चला महावितरणमध्ये लाइनमन दिवस साजरा करण्यात येणार असून, त्यानिमित्त विविध कार्यक्रम होणार आहेत.

जनमित्र म्हणजेच लाइनमन हा महावितरणच्या व्यवस्थेमधील अत्यंत महत्त्चा घटक आहे. महावितरणचे जनमित्र ऊन, वारा, पाऊस तसेच इतरही अत्यंत खडतर परिस्थितीत ग्राहकांना सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी चोवीस तास सेवा देतात. त्यांच्या या कामाप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी या दिवसाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

यात महावितरणच्या राज्यभरातील प्रादेशिक व परिमंडल स्तरावर आयोजित मुख्य कार्यक्रमांमध्ये नियमित व बाह्यस्रोत महिला व पुरुष लाइनमनचा प्रादेशिक संचालक व मुख्य अभियंता यांच्या हस्ते गौरव करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा : बँक खात्याला जोडलेल्या सिमकार्डबाबत बाळगा ही काळजी...

याशिवाय ग्रामीण भागात विभाग कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र विस्तारलेले व दुर्गम आहे अशा विभागांतील उपविभाग कार्यालय किंवा अतिदुर्गम शाखा कार्यालयांमध्ये स्वतंत्रपणे लाइनमन दिवसाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

या सर्व कार्यक्रमांमध्ये उपस्थितांना वीज सुरक्षेची शपथ देऊन वीज सुरक्षेबाबत प्रबोधन करण्यात येईल. सोबतच सहव्यवस्थापकीय संचालक, प्रादेशिक संचालक, मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता आदी कार्यालयप्रमुख या कार्यक्रमास मार्गदर्शन करतील.

शिवाय महिला व पुरुष लाइनमन यांचे अनुभव कथन होऊन त्यात त्यांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. महिला व पुरुष जनमित्रांनी सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.