Jalgaon News : मुंबईत महायुती, गल्लीत 'युद्धनीती': जळगाव जिल्ह्यात स्थानिक नेत्यांचा संघर्ष विकोपाला!

Ground Reality vs Political Statements in Jalgaon : जळगाव जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती (भाजप आणि शिवसेना) पक्षांमधील नेत्यांमध्ये उघड राजकीय बेबनाव दिसत आहे. पाचोऱ्यात बंडखोरांच्या प्रवेशामुळे तर जळगावात माजी नगरसेवकांच्या 'इनकमिंग'मुळे पालकमंत्र्यांनी भाजपवर 'वॉशिंग मशिन' म्हणून टीका केली आहे.
जळगाव: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राज्यात सत्तेत असलेल्या पक्षांचे प्रदेशाचे नेते महायुतीबाबत सकारात्मक वक्तव्ये करीत असले तरी ‘ग्राउंड रिॲलिटी’ वेगळी आहे. पाचोऱ्यात भाजप- शिवसेनेचे नेते उघडपणे विरोधात बोलत असून, जळगावात माजी महापौर, नगरसेवकांच्या ‘इनकमिंग’मुळे पालकमंत्र्यांनी थेट गिरीश महाजनांवर वार करत भाजपला ‘वॉशिंग मशिन’ म्हणून डिवचले आहे. गल्लीतील या वास्तवात महायुतीच्या तिन्ही पक्षांमध्येच प्रचंड बेबनाव दिसत असून, जळगाव जिल्हा त्याचे महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे.

