Jalgaon News : मुंबईत महायुती, गल्लीत 'युद्धनीती': जळगाव जिल्ह्यात स्थानिक नेत्यांचा संघर्ष विकोपाला!

जळगाव: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राज्यात सत्तेत असलेल्या पक्षांचे प्रदेशाचे नेते महायुतीबाबत सकारात्मक वक्तव्ये करीत असले तरी 'ग्राउंड रिॲलिटी' वेगळी आहे. पाचोऱ्यात भाजप- शिवसेनेचे नेते उघडपणे विरोधात बोलत असून, जळगावात माजी महापौर, नगरसेवकांच्या 'इनकमिंग'मुळे पालकमंत्र्यांनी थेट गिरीश महाजनांवर वार करत भाजपला 'वॉशिंग मशिन' म्हणून डिवचले आहे. गल्लीतील या वास्तवात महायुतीच्या तिन्ही पक्षांमध्येच प्रचंड बेबनाव दिसत असून, जळगाव जिल्हा त्याचे महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे..स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पालिकांच्या निवडणुका मंगळवारी जाहीर झाल्या. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या राजकीय हालचालींना आता वेग येणार आहे. महिनाभरात पालिकांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पार पडून पुढच्या महिन्यात ३ तारखेस निकाल लागलेला असेल. .खरेतर पालिका, जिल्हापरिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पक्षीय नव्हे तर स्थानिक आघाड्यांच्या पातळीवरच लढल्या जातात. असे असताना राज्यात सत्तेत असलेल्या महायुतीच्या तीनही पक्षांचे नेते तिकडे मुंबईत बसून स्थानिक संस्थांमध्येही 'महायुती'साठी सकारात्मक वक्तव्ये करीत आहेत. तर दुसरीकडे, गल्लीतील या निवडणुकीच्या निमित्ताने गल्लीतील नेते एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत..पाचोऱ्यातून सुरवातअन्य कुठेही नसेल एवढा युतीच्या नेत्यांमधील बेबनाव पाचोऱ्यात पाहायला मिळतो. त्याला कारणही तसेच आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत युती असताना किशोर पाटलांविरोधात भाजपचे बंडखोर अमोल शिंदेंनी निवडणूक लढली. चोपडा, जळगाव ग्रामीणमध्येही हीच स्थिती होती. हा विषय थेट नरेंद्र मोदींच्या जळगावच्या सभेपर्यंत पोचला. .२०२४ च्या निवडणुकीतही पाचोऱ्यात हाच कित्ता गिरवला गेला व निवडणूक होताच पुन्हा भाजपने बंडखोरासाठी 'रेड कार्पेट' अंथरली. एवढेच नाही तर किशोर पाटलांचे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी दिलीप वाघ, २०२४ च्या निवडणुकीत विरोधात लढलेल्या शिवसेना 'उबाठा'च्या वैशाली सूर्यवंशी यांनाही भाजपत प्रवेश देण्यात आला. .आता किशोर पाटलांनी भाजपविरोधात मैदानात उतरण्याचीच घोषणा करून टाकलीय. पाचोऱ्यातील वादात चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाणांनी उडी घेतली. त्यांनी केलेल्या वक्तव्याचा आमदार किशोर पाटलांनी समाचार घेतला. दोघांमध्ये दररोजचे शाब्दिक वाद होत आहेत..'इनकमिंग'ने पालकमंत्री नाराजजळगाव शहरात शुक्रवारी (ता.३१) भाजपने माजी महापौर नितीन लढ्ढा, जयश्री महाजन, सुनील महाजन यांच्यासह 'उबाठा'च्या माजी नगरसेवकांना पक्षात प्रवेश दिला. पैकी जयश्री महाजनांनी गेल्या विधानसभेच्या वेळी भाजपच्या राजूमामांविरोधात निवडणूक लढली. सुनील महाजनांवर मनपाच्या जलवाहिनी चोरीचे तीन गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. दुसरीकडे, मनपा निवडणुकीसाठी शिवसेनेचे शिलेदार समजले जाणारे माजी महापौर ललित कोल्हे कारागृहात आहेत. त्यामुळे पालकमंत्री गुलाबराव मंत्री नाराज झालेत. त्यांनी भाजपवर नाव न घेता तोंडसुख घेतले..