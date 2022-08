Nandurbar : परंपरागत नृत्याने परिसर दुमदुमला

मोलगी (जि. नंदुरबार) : मोलगीतआदिवासी बांधवांमधील सामाजिक एकतेचे दर्शन पाहायला मिळाले. सर्व आदिवासी समाज आपल्या पारंपरिक वेशभूषा करून सहभागी झाले. सर्व राजकीय पक्षातील राजकारणी व्यक्तींनी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आपले राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सामाजिक एकतेचे दर्शन घडविले. (locality is filled with traditional dance of satpuda people in molgi Nandurbar Latest Marathi News)

गौरव दिनाची सुरवात मोलगी बैल बाजार येथून करण्यात येऊन ती मुख्य बाजारपेठेतून बिरसा मुंडा चौक वरून माध्यमिक विद्यालयापर्यंतचा मार्ग होता. मोलगी परिसरातून आलेले लहान मोठे आदिवासी बांधवांचा पारंपरिक वेशभूषेत पेहराव आकर्षणाचा विषय ठरत होता.

रॅलीच्या सुरवातीपासून 'जय आदिवासी'जय बिरसा,आमू आखा एक होय'चा जय घोषचा नारा देत आदिवासी बांधव मोलगी येथील माध्यमिक शाळेच्या आवारापर्यंत आपले पारंपरिक वाद्यच्या तालावर नाचत रॅली कार्यक्रमाच्या ठिकाणी पोचली.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी भूदान चळवळीतील कार्यकर्ते दौल्याबाबा वळवी होते. समाजासाठी पुढील पिढी समोरील आवाहने या विषयावर चर्चा झाली. जि. प. सदस्य सी. के. पाडवी, रामसिंग वळवी, डॉ. दिलवरसिंग वसावे, मोलगीचे लोक नियुक्त सरपंच मनोज तडवी, दिनकर पाडवी, दिलीप वसावे, करमसिंग पाडवी आदी उपस्थित होते.

