Dhule News : महाबीजचे बियाणे रास्त दरानेच खरेदी करावे; जिल्हा व्यवस्थापकांचे शेतकऱ्यांना आवाहन

Nandurbar News : खरीप-२०२३ हंगामासाठी महाबीज बियाण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

या हंगामासाठी महाबीजकडून पुरेशा प्रमाणात बियाणे उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याने शेतकऱ्यांनी बियाणे रास्त दरानेच खरेदी करावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाचे नंदुरबार जिल्हा व्यवस्थापक बाबासाहेब कोटकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकान्वये केले आहे. (Mahabeej seeds should be purchased at a fair price Appeal of district managers to farmers Dhule News )

बियाण्याचे दर

पीक, उपलब्ध वाण व बॅगची साइज (किलोमध्ये), तर विक्रीदर प्रतिबॅग (रुपये)- सोयाबीन- जेएस-३३५, जेएस-९३०५, डीएस-२२८, एमऐयूएस-७१-३० किलो बॅग, दोन हजार ७३० रुपये दर, फुले संगम, फुले किमया, एमऐयूएस-६१२, १६२- २० किलो बॅग २०४० रुपये दर, एमएसीएस-११८८, १२८१, एमयूएस-१५८- ३० किलो, तीन हजार ६० रुपये.

भात- इंद्रायणी-१० किलो बॅग ६६० रुपये दर, २५ किलो एक हजार ६०० रुपये दर, कोईमतूर-५१- २५ किलो, एक हजार ७५ रुपये दर, मूग- उत्कर्षा, पीकेव्हीएम-४, बीएम-२००३-२ व इतर वाण- २ किलो, ३६० रुपये दर, ५ किलो, ८७५ रुपये दर, तूर- बीडीएसन-७१६, फुले राजेश्वर पीकेव्ही तारा-२ किलो, ३९० रुपये दर, बीडीएन-७११, बीएसएमआर-७३६, मारुती, आयसीपीएस-८७११९ (आशा)- २ किलो, ३६० रुपये दर.

उडीद- एकेयू १०-१ (बॅल्क गोल्ड), टीएक्यू-१, २ किलो बॅग ३५० रुपये दर, ५ किलो, ८५० रुपये दर, संकरित ज्वारी- सीएसएच-९, महाबीज-७, सीएसएच-१४, भाग्यलक्ष्मी-२९६- ३ किलो, ४२० रुपये दर, संकरित बाजरी- महाबीज १००५- १.५ किलो, २४० रुपये दर, सुधारित बाजरी- धनशक्ती- १.५ किलो, १६५ रुपये दर, नागली- फुले नाचणी- १ किलो, ११० रुपये दर, संकरित- सूर्यफूल- ५०० ग्रॅम, १५० रुपये दर याप्रमाणे असतील.

शेतकरी बांधवांनी महाबीज बियाणे रास्त दरानेच खरेदी करावे. कोठेही जास्त दराने विक्री होत असेल तर मोबाईल क्रमांक ८६६९६४२७२६ वर संपर्क साधावा, असेही श्री. कोटकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविले आहे.