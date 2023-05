Dhule News : सरपंच कन्येकडून आईला अग्निडाग; सुवर्णा भदाणे यांनी जपला फुले-शाहूंचा वारसा

By

Dhule News : येथील उषाबाई हिरामण माळी (वय ५८) यांचे हृदयविकाराने गुरुवारी निधन झाले.

एकुलती मुलगी असल्याने मुलाचा वारसा समजून सुवर्णा भदाणे या सरपंचकन्येने आईला अग्निडाग देऊन महात्मा जोतिराव फुले व सावित्रीबाई फुले, शाहू-आंबेडकरांच्या विचारांना चालना दिली.

उषाबाई माळी यांना एकच मुलगी असून, त्यांचे अजंग (ता. धुळे) येथील सासर आहे. विशेष म्हणजे सुवर्णा माळी अजंगच्या सरपंच आहेत. त्या अजंग येथील प्रगतिशील शेतकरी गणेश पुंडलिक भदाणे यांच्या पत्नी आहेत. (Sarpanch daughter set fire to mother in Kusumba Suvarna Bhadane preserved legacy of Phule Shah Dhule News)

उषाबाई माळी यांचे गुरुवारी हृदयविकाराने निधन झाले. त्यांच्या पतीचेही दहा वर्षांपूर्वी निधन झाले आहे. सुवर्णा भदाणे त्यांची एकुलती कन्या आहेत. उषाबाई माळी कुसुंबा येथेच पुतणे विनोद माळी व दीपाली माळी यांच्याकडे राहत होत्या.

तब्येत बरी नसल्याने त्या जवळच्याच दवाखान्यात चालत गेल्या, मात्र तेथे गेल्यावर उपचाराआधीच त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आल्याने तेथेच त्यांची प्राणज्योत मालवली.

त्यांच्यावर कुसुंबा येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येऊन सरपंच सुवर्णा भदाणे यांनी त्यांना अग्निडाग दिला. या वेळी अजंगचे उपसरपंच मनोहर पाटील, सदस्य निंबा पाटील, अशोक मालचे, दिनेश माळी, सोसायटीचे अध्यक्ष गुलाबराव पाटील, उपाध्यक्ष कैलास थोरात, आनंदा भदाणे, ॲड. नंदकुमार खलाणे आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.