MPSC Exam Date: या तारखेला महाराष्ट्र गट ब - क संयुक्त पूर्व परीक्षा

MPSC Exam Date : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणारी महाराष्ट्र गट-ब व क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२३ रविवारी (ता. ३०) नंदुरबार येथे घेण्यात येणार आहे. (Maharashtra Group B and C Services Combined Pre Examination 2023 conducted by mpsc will be conducted on 30 april Nandurbar news)

परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी गैरप्रकार होऊ नये व त्याठिकाणी शांतता व सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण होऊ नये यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी परीक्षा केंद्राच्या दोनशे मीटर परिसरात प्रवेशास बंदीचे आदेशित केले आहे.

शहरातील श्रीमती एच.जी. श्रॉफ हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज, श्रीमती एच. जी. श्रॉफ हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज, जी. टी. पाटील महाविद्यालय, श्रीमती. डी. आर. हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज, कमला नेहरु कन्या विद्यालय, एकलव्य विद्यालय व ज. ग. नटावदकर ज्युनियर कॉलेज, एस. एस. मिशन,

मराठी उच्च माध्यमिक विद्यालय, एस.एस.मिशन, इंग्रजी उच्च माध्यमिक विद्यालय, पी. के. पाटील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, ॲग्लो उर्दू हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज, यशवंत विद्यालय व ज्युनियर कॉलेज, डॉ. काणे गर्ल्स हायस्कूल अशा १४ उपकेंद्रावर परीक्षा घेण्यात येणार आहे.