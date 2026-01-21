Dhule Municipal Election : युती केवळ कागदावरच? अंतर्गत समन्वयाअभावी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचा धुळ्यात सुपडा साफ

धुळे: महापालिका सत्तेच्या सारीपाटात महायुतीमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यातील विसंवाद निकालातून भाजपच्या पथ्यावर पडला आहे. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत राष्ट्रवादीकडे शहराध्यक्ष किंवा कार्यकारिणीचा ठोस ‘चेहरा’ नसणे आणि शिवसेनेच्या स्थानिक व वरिष्ठ नेतृत्वात दिसलेली काहीशी उदासीनता, यामुळे भाजपचा वारू रोखण्यात ही युती अपयशी ठरली. .निकालाअंती राष्ट्रवादीला केवळ मुस्लिमबहुल भागात यश मिळाले, तर शिवसेनेने जेमतेम पाच जागांवर समाधान मानले. याउलट, युतीमधील अंतर्गत समन्वयाअभावी भाजपने ५० जागांसह निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले..नेतृत्वाचा अभावमहापालिकेच्या ७४ जागांसाठी झालेल्या या निवडणुकीत भाजपने ५८ उमेदवार रिंगणात उतरवले होते. त्यांच्या विरोधात सात पुरस्कृतांसह राष्ट्रवादी (४७) आणि शिवसेनेने (२९) युती करून एकूण ७६ उमेदवार उभे केले. मात्र, ही युती केवळ कागदावरच राहिली की काय, अशी स्थिती प्रचारात जाणवत होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शेवटपर्यंत शहराध्यक्ष निवडीवरून चाललेली खेचाखेची पक्षाला महागात पडली. पक्षश्रेष्ठींनी माजी आमदार फारूक शाह यांच्याकडे ''सुकाणू समिती''चे अध्यक्षपद सोपवले, मात्र या निर्णयामुळे स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला..हिंदूबहुल भागाने नाकारलेभाजपने प्रचारात ‘हिंदुत्वा’चे कार्ड खेळल्याने राष्ट्रवादीमध्ये दोन गट पडले. मुस्लिम भागात फारूक शाह यांनी, तर हिंदूबहुल भागात श्यामकांत सनेर, माजी आमदार शरद पाटील, माजी स्थायी सभापती अनिल मुंदडा, समन्वयक सुनील नेरकर, जोसेफ मलबारी आदींनी किल्ला लढविला. पक्षांतर्गत या दोन गटात समन्वय घडवताना प्रभारी आमदार अनिल पाटील यांची मोठी कसरत झाली. .मदतीला महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे आल्यात. तरीही राष्ट्रवादीचे यश केवळ शाह यांच्या नेतृत्वातील प्रभाग ४ आणि १३ मधील ८ जागांपुरते (मुस्लिमबहुल भाग) मर्यादित राहिले. सुकाणू समितीचे एक सदस्य उमेदवार गणेश जाधव व त्यांच्या उमेदवार पत्नी पराभूत झाले. हिंदूबहुल मतदारांनी राष्ट्रवादीला सपशेल नाकारल्याचे निकालावरून स्पष्ट होते..सेनेचे शिलेदार पराभूतदुसरीकडे, शिवसेनेच्या गोटात सुरुवातीपासूनच भाजपच्या सक्षम उमेदवारांपुढे आपला टिकाव लागेल का, याबाबत साशंकता होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सभा ऐनवेळी रद्द झाल्याने शिवसैनिकांच्या उत्साहावर विरजण पडले. केवळ मंत्री दादा भुसे यांची एक रॅली सोडली तर उमेदवारांनीच आपापल्या प्रभागात संबंधित पक्षीय पदाधिकाऱ्यांच्या मदतीने खिंड लढविली. .शिवसेनेला मिळालेल्या ५ जागा या उमेदवारांच्याही वैयक्तिक प्रचार, जनसंपर्कामुळे मिळाल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. यात त्या- त्या प्रभागात शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख मनोज मोरे यांची उमेदवार पत्नी, स्वतः उमेदवार असलेले जिल्हाप्रमुख सतीश महाले, महानगरप्रमुख संजय वाल्हे यांच्या पत्नी, जुने धुळ्याचा किल्ला सांभाळणारे ज्येष्ठ हिलाल माळी यांनी दिलेले उमेदवार सचिन बडगुजर व इतर, तसेच आनंद लोंढे पराभूत झाले. यात भाजपने उमेदवारी न दिल्याने नाराज महेश मिस्त्री यांनी सभा, प्रचारातून किल्ला लढविला..Sangli Election : जयंत पाटील विरुद्ध जितेंद्र पाटील प्रभावाची कसोटी; बोरगावमध्ये राजकीय हालचाली गतिमान.भाजपला लाभयुती असूनही काही प्रभागांमध्ये राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे उमेदवार आमनेसामने ठाकले होते. प्रभाग २, ३, ५, १० आणि १८ मिळून नऊ जागांवर झालेल्या या ‘मैत्रीपूर्ण’ लढतींमुळे मतांचे विभाजन झाले, ज्याचा थेट फायदा भाजपला झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अनुभवी पदाधिकारी, तर काही प्रमाणात शिवसेनेने जातीय समीकरणांचा आधार घेत भाजपसमोर दिलेल्या उमेदवारांमुळे निवडणुकीची हवा तयार झाली. भाजपसाठी एकतर्फी वाटणाऱ्या निवडणुकीची हवा मित्रपक्षांच्या युतीमुळे तप्त झाली. त्यामुळे पळापळ झालेल्या भाजपने आणखी ताकदीनीशी प्रचारावर लक्ष केंद्रीत केले. नंतर भाजपने बहुमताच्या विजयातून युतीची फक्त हवाच होती, असे निकालातून दर्शविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.