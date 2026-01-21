उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Municipal Election : युती केवळ कागदावरच? अंतर्गत समन्वयाअभावी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचा धुळ्यात सुपडा साफ

Leadership Vacuum Weakens Mahayuti Strategy : धुळे महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने ५० जागा जिंकत एकतर्फी विजय मिळवला असून, विजयानंतर भाजप कार्यकर्त्यांनी गुलालाची उधळण करत जल्लोष साजरा केला.
Dhule Municipal Election

Dhule Municipal Election

sakal 

निखिल सूर्यवंशी - सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: महापालिका सत्तेच्या सारीपाटात महायुतीमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यातील विसंवाद निकालातून भाजपच्या पथ्यावर पडला आहे. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत राष्ट्रवादीकडे शहराध्यक्ष किंवा कार्यकारिणीचा ठोस ‘चेहरा’ नसणे आणि शिवसेनेच्या स्थानिक व वरिष्ठ नेतृत्वात दिसलेली काहीशी उदासीनता, यामुळे भाजपचा वारू रोखण्यात ही युती अपयशी ठरली.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Dhule
maharashtra
NCP
political
election
Municipal election
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.